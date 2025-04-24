Дизайнер Сергей Сысоев: "Если вы хотите выглядеть остро модно – будьте собой"

Одной из самых ярких коллекций сезона осень-зима 2025/2026 на прошедшей IV Московской недели моды стал показ российского дизайнера, члена Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России и Международной ассоциации Союз дизайнеров, создателя собственного бренда одежды – Сергея Сысоева. В этот раз в основу коллекции легли архивные эскизы идеолога хохломской росписи Георгия Матвеева. На подиум вышли модели в войлочных жакетах, юбках и сарафанах, украшенных фирменным декором модного дома SERGEY SYSOEV – цветущими бутонами роз. Мы встречаемся с дизайнером на его рабочей территории – вот уже несколько лет Сергей является заведующим Кафедрой дизайна костюма в Российском государственном университете им. А. Н. Косыгина.

– Сергей, вы уже не впервые обращаетесь к теме народного творчества. Это сегодня актуальный тренд?

– Подобный опыт взаимодействия актуален для меня всегда. И он далеко не первый. Начиная с 2018 года, я работаю с Гжельским фарфоровым заводом, а планы с фабрикой "Хохломская роспись" мы строили достаточно давно и начали осуществлять их в 2023 году. Надо сказать, что я приверженец исследовательского процесса, и мне крайне важно понимать принципы, основы любого промысла, но избежать повторов, создавать абсолютно новый продукт. А это всегда возможность рассказать красивую историю языком моды…





– В этот раз – история хохломской росписи. Она сразу легла на ДНК вашего бренда?

– Признаться честно, когда я впервые соприкоснулся с хохломой как источником вдохновения, то подумал, что нет, все это не мое. Но получив благодаря инициативе Министерства туризма и промыслов Нижегородской области доступ к архивам Историко-художественного музея города Семенова, свое мнение поменял. Мне были выданы белые перчатки и папки с архивными документами, в том числе с эскизами и записями Георгия Матвеева (русский революционер и художник, основатель школы хохломской росписи в городе Семенове. – Прим. ред.) 1947 года. Для меня стало открытием, что истинная хохлома – не та, которая нам примелькалась.

Настоящий промысел жителей деревень, близких селу Хохлома, – совершенно иной: негромкий, неяркий, немного ироничный. Женщины расписывали деревянную утварь, изготовленную их мужчинами в палитре природных оттенков и использовали доступные им краски, которые, со временем стираясь, приобретали нежные разбеленные оттенки.

Почти два года я провел, сживаясь с эскизами Матвеева и его палитрой розового, серо-бирюзового, желто-зеленого и фиолетового, его героями, его настроением и сказочным авторским почерком. Так у меня появилась и "деревенская Мадонна с младенцем", и сказочные цветы…

– Вы используете необычный для "высоких подиумов" материал – войлок. Насколько было удобно с ним работать?

– Мне вообще нравится использовать нестандартные материалы. Или хорошо знакомые, но воплощенные по-новому. Дизайнер на то и дизайнер, чтобы из привычных материалов создавать что-то новое, красивое и удивлять. У большинства людей войлок ассоциируется с валенками, а я выбрал очень мягкий и дорогой фильц, который обычно используется для нижних воротников в хорошем дорогом мужском костюме. Тонкий, всего 2 миллиметра толщиной, он прекрасно держит форму, которую я и планировал создать.





– Вы большое внимание уделяете акцентам – цветам, в большинстве своем, это розы. Это ваш любимый цветок?

– Я и правда дизайнер-садовник. В моем детстве роза была ценным цветком и дорогим подарком. И это волнение от попавшего в дом букета роз я до сих пор трансформирую в эксперименты с созданием цветка розы: из десяти сортов шелка, из денима, из хлопка, из шерсти. Я даже внедрял живые лепестки роз в мейкап моделей. Но и другие цветы не обделяю вниманием, создавая принты. В разное время в мой фокус попадали хризантемы, тюльпаны, пионы. А недавно я вообще так вдохновился папоротником, чертополохом и репейником, что "оживил" их в одной из последних коллекций.

– Кто ваши покупательницы?

– Мои клиентки – это отражение меня. Многие из них начинали свои семьи и бизнесы в одно время со мной. И сегодня они живут интересно, статусно, сохраняют свое жизнелюбие и решают серьезные задачи. В этом быстроменяющемся мире моя константа – мои любимые клиентки, сохранившие адекватные ценности. И я очень ценю их верность моей эстетике, их талант создавать свой неповторимый стиль с помощью айтемов из моих коллекций. Каждая из них – моя большая любовь, мое уважение и восхищение масштабами их личностей. Но есть и другой тип – совсем молодые девушки и ребята, узнавшие обо мне благодаря моим масштабным проектам, таким как, например, с Императорским фарфоровым заводом. Они пока еще осторожно присматриваются к одежде, покупают небольшие элементы, но охотятся за изделиями из моих коллабораций, а кто-то даже и за архивными вещами. Я с большим трепетом отношусь и к этой аудитории, понимая важность времени при создании длительных стойких отношений.





– Удивительно, но ваши коллекции разных лет удачно миксуются между собой.

– Это правда. Это все мой выработанный годами почерк, отражающий все, что я люблю: сложные фактуры, сложные цвета, архитектуру. Мне нравится, как мои клиентки смешивают вещи из разных коллекций, между которыми иногда год, иногда пять, иногда десятилетия и архивы 20-летней давности. Удивительно, что на трикотажных изделиях начала 2000-х нет ни дефекта – это все антипилинговая пряжа, как я и обещал…

А еще большее счастье, когда я вижу, как интересно мои платья носят дочери моих клиенток, многослойно интерпретируя гардероб своих мам. Мода на архивные, винтажные вещи просто великолепна. Она позволяет посмотреть на созданное со стороны, спустя время.

– Кстати, говоря о трендах: на ваш взгляд, что сейчас будет в моде?

– Многие из острых, горячих тенденций живут в моих архивных изделиях. Последнее время доходит до смешного – мои клиенты благодарят меня за объемные 3D-розы на топах и платьях, платья и костюмы из тканей с фотохромными и термосвойствами, объемы и оверсайз, все, что так актуально сегодня. А ведь этим моим экспериментам – которые сейчас на пике, на острие – более пятнадцати лет!

Но если вы хотите выглядеть остро модно – будьте собой. Цените то, что ваше, что у вас не отнять! Цвет ваших глаз, оттенок кожи, тип фигуры. Любите все это и демонстрируйте миру, не забывая о принципах комплиментарности. Транслируйте свою идентичность – пристрастия, корни, историю рода. Создавайте свои образы с гордостью. Играйте. Меняйтесь. Будьте свободны в выборе стиля.

Это я вам как большой противник глобализации, стирания традиционных границ между "женским" и "мужским" говорю. Чувствуйте и транслируйте свою миссию через свой стиль. Вот что такое быть модным сегодня.





– И последний вопрос: к созданию новой коллекции уже приступили?

– На днях нам уже анонсировали сроки проведения осенней Недели моды: с 28 августа по 2 сентября. Чтобы вы понимали, это как раз самый разгар нашего ежегодного отпуска, но выдать новую коллекцию мы теперь должны. Так что уже сейчас приходится думать о лете 2026 года. Знаю пока точно одно: мы поедем в Ростовскую область, на текстильное производство. И будем вдохновляться производственными мощностями.