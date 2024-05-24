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Уличная мода на лето 2024

Уличная мода на лето 2024

Хотите узнать, что будет в моде этим летом? Мы расскажем о главных трендах уличной моды на лето 2024.

Теплый сезон – идеальное время, чтобы проявить фантазию и креатив при создании образов. Явным подтверждением тому служит уличная мода на лето 2024 года. Дизайнеры постарались удовлетворить любые вкусы, предлагая вниманию девушек как сдержанные комфортные луки, так и яркие, максимально привлекающие внимание, включающие броские расцветки и оригинальные принты. Клео.ру предлагает вместе разобраться с актуальными тенденциями и понять, на что обращать внимание в этом сезоне при составлении гардероба.

Главные тренды уличной моды на лето 2024

Ода женской сексуальности – основной момент, которым можно охарактеризовать модные тренды на лето 2024 года. Особой популярностью в этом сезоне пользуются следующие тенденции:

  • При создании брюк фаворитами дизайнеров стали широкие палаццо или клеш, свободные вверху и сужающиеся книзу бананы, укороченные кюлоты. Расцветки допускается выбрать монохромные или с принтом в виде продольной полоски.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Платья в этом сезоне будто нарочито подчеркивают сексуальность обладательницы такой вещи. Эффект достигается с помощью полупрозрачных или сетчатых фактур, а оригинальность придается за счет дополнения подола полосками бахромы, состоящей из широких или тонких шелковых нитей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Майка на широких бретелях, но с заниженной проймой стала настоящим хитом сезона. Вещь представляет собой компромисс между бельевым стилем и практичным кэжуал. Такую майку предлагается сочетать с широкими льняными брюками-палаццо или джинсами всевозможных фасонов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Шелковые платья в виде комбинации на тонких бретельках или с более закрытым и лаконичным верхом дополняются провокационным разрезом. Деталь может располагаться спереди, сбоку или сзади в виде высокой шлицы. Разрешается сочетание с корсетом, надетым поверх платья и подчеркивающим стройную талию.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Принтованные платья освежат образ, сделают его стильным и индивидуальным. Трендовыми считаются рисунки, выполненные на флористическую или абстрактную тематику, в виде узоров «Tie Dye». Романтичные черты придаст дополнение рюшами в области плеч или широким воланом, идущим по подолу.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стильные образы для лета 2024

Капсула на лето состоит из гармонично подобранных и сочетающихся друг с другом вещей. Результатом становится стильный образ, который разрешается обыграть с помощью ярких акцентов. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие варианты луков, которые будут особенно популярными этим летом:

  • Деловой стиль представлен брючным костюмом, выполненным в свободном варианте оверсайз. Такой комплект приобретает неформальные черты за счет ярких сочных расцветок, представленных желтыми, оранжевыми, малиновыми оттенками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Неотъемлемым атрибутом стиля кэжуал продолжает оставаться платье-рубашка. В этом сезоне представлены как классические модели длины миди, так и экстремальные макси. Последние допускается дополнять эффектными боковыми разрезами. Вещь комбинируют с женственными босоножками на каблуке или практичными сандалиями на низком ходу. В качестве дополнения платья можно использовать модные аксессуары в виде широкого пояса, делающего акцент на талии.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Юбка макси с широким воланом, пришитым по подолу, органично впишется в стиль бохо. Особенно оригинально смотрятся модели, ассоциирующиеся с техникой пэчворк, состоящие из нескольких ярусов, отличающихся по оттенкам и принтам. Такая юбка требует дополнения однотонной футболкой, которая может дополняться рукавами-крылышками, привносящими в образ изюминку.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Альтернативой привычным комбинезонам выступает джинсовый дуэт – широкие брюки и корсет, выделяющий талию. Комплект разрешается дополнить рубашкой со свободными рукавами, футболкой или полупрозрачной блузкой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Романтичный и соблазнительный лук одновременно поможет воплотить сочетание укороченного топа и юбки-пачки из фатина, доходящей по длине до щиколотки. Верх можно подобрать в корсетном варианте, с лифом-бюстье. Стоит учесть, что такой комплект подойдет для девушек со стройной талией.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Стильный городской лук поможет воплотить комбинация укороченных и слегка расклешенных шортов и блузки со спущенными плечами. Продолжает оставаться трендовым дополнение такого верха пышными рукавами-буфами или «фонариками». Приветствуется дополнение кружевной отделкой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Образ в стиле спорт-шик удастся воплотить, сочетая облегающие шорты-велосипедки и длинную футболку оверсайз. Верх разрешается подобрать как в монохромном варианте, так и с яркими принтами либо оригинальными надписями.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Уличная мода на лето 2024 года представлена разнообразными тенденциями, помогающими создавать невероятно стильные луки. Дизайнеры предлагают эффектные предметы гардероба, помогающие воплощать образы в романтичном, деловом стилях, кэжуал, бохо, спорт-шик.

24 мая 2024, 01:44
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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