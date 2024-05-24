Теплый сезон – идеальное время, чтобы проявить фантазию и креатив при создании образов. Явным подтверждением тому служит уличная мода на лето 2024 года. Дизайнеры постарались удовлетворить любые вкусы, предлагая вниманию девушек как сдержанные комфортные луки, так и яркие, максимально привлекающие внимание, включающие броские расцветки и оригинальные принты. Клео.ру предлагает вместе разобраться с актуальными тенденциями и понять, на что обращать внимание в этом сезоне при составлении гардероба.

Главные тренды уличной моды на лето 2024

Ода женской сексуальности – основной момент, которым можно охарактеризовать модные тренды на лето 2024 года. Особой популярностью в этом сезоне пользуются следующие тенденции:

При создании брюк фаворитами дизайнеров стали широкие палаццо или клеш, свободные вверху и сужающиеся книзу бананы, укороченные кюлоты. Расцветки допускается выбрать монохромные или с принтом в виде продольной полоски.





Платья в этом сезоне будто нарочито подчеркивают сексуальность обладательницы такой вещи. Эффект достигается с помощью полупрозрачных или сетчатых фактур, а оригинальность придается за счет дополнения подола полосками бахромы, состоящей из широких или тонких шелковых нитей.





Майка на широких бретелях, но с заниженной проймой стала настоящим хитом сезона. Вещь представляет собой компромисс между бельевым стилем и практичным кэжуал. Такую майку предлагается сочетать с широкими льняными брюками-палаццо или джинсами всевозможных фасонов.





Шелковые платья в виде комбинации на тонких бретельках или с более закрытым и лаконичным верхом дополняются провокационным разрезом. Деталь может располагаться спереди, сбоку или сзади в виде высокой шлицы. Разрешается сочетание с корсетом, надетым поверх платья и подчеркивающим стройную талию.





Принтованные платья освежат образ, сделают его стильным и индивидуальным. Трендовыми считаются рисунки, выполненные на флористическую или абстрактную тематику, в виде узоров «Tie Dye». Романтичные черты придаст дополнение рюшами в области плеч или широким воланом, идущим по подолу.





Стильные образы для лета 2024

Капсула на лето состоит из гармонично подобранных и сочетающихся друг с другом вещей. Результатом становится стильный образ, который разрешается обыграть с помощью ярких акцентов. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие варианты луков, которые будут особенно популярными этим летом:

Деловой стиль представлен брючным костюмом, выполненным в свободном варианте оверсайз. Такой комплект приобретает неформальные черты за счет ярких сочных расцветок, представленных желтыми, оранжевыми, малиновыми оттенками.





Неотъемлемым атрибутом стиля кэжуал продолжает оставаться платье-рубашка. В этом сезоне представлены как классические модели длины миди, так и экстремальные макси. Последние допускается дополнять эффектными боковыми разрезами. Вещь комбинируют с женственными босоножками на каблуке или практичными сандалиями на низком ходу. В качестве дополнения платья можно использовать модные аксессуары в виде широкого пояса, делающего акцент на талии.





Юбка макси с широким воланом, пришитым по подолу, органично впишется в стиль бохо. Особенно оригинально смотрятся модели, ассоциирующиеся с техникой пэчворк, состоящие из нескольких ярусов, отличающихся по оттенкам и принтам. Такая юбка требует дополнения однотонной футболкой, которая может дополняться рукавами-крылышками, привносящими в образ изюминку.





Альтернативой привычным комбинезонам выступает джинсовый дуэт – широкие брюки и корсет, выделяющий талию. Комплект разрешается дополнить рубашкой со свободными рукавами, футболкой или полупрозрачной блузкой.





Романтичный и соблазнительный лук одновременно поможет воплотить сочетание укороченного топа и юбки-пачки из фатина, доходящей по длине до щиколотки. Верх можно подобрать в корсетном варианте, с лифом-бюстье. Стоит учесть, что такой комплект подойдет для девушек со стройной талией.





Стильный городской лук поможет воплотить комбинация укороченных и слегка расклешенных шортов и блузки со спущенными плечами. Продолжает оставаться трендовым дополнение такого верха пышными рукавами-буфами или «фонариками». Приветствуется дополнение кружевной отделкой.





Образ в стиле спорт-шик удастся воплотить, сочетая облегающие шорты-велосипедки и длинную футболку оверсайз. Верх разрешается подобрать как в монохромном варианте, так и с яркими принтами либо оригинальными надписями.





Подведем итог

Уличная мода на лето 2024 года представлена разнообразными тенденциями, помогающими создавать невероятно стильные луки. Дизайнеры предлагают эффектные предметы гардероба, помогающие воплощать образы в романтичном, деловом стилях, кэжуал, бохо, спорт-шик.