Модные сумки на лето 2024 года: обзор актуальных трендов, советы по выбору идеального аксессуара

Теплый сезон – повод обновить не только предметы гардероба, но и аксессуары. Гармоничным дополнением образа станут модные сумки на лето 2024 года, которые в дизайнерских коллекциях представлены в разнообразной стилистике и расцветках. Среди актуальных трендов наверняка найдется тот вариант, который идеально удовлетворит ваши вкусовые предпочтения.

Тренды модных сумок на лето 2024

При создании коллекций дизайнеры предусмотрели разнообразные тенденции, прибегая к экспериментам с формами, фурнитурой, цветовой палитрой. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие новинки сумок на лето 2024 года:

Модель «таблетка» характеризуется круглой формой, подчеркивающей женственность обладательницы такого аксессуара. Расцветки предлагаются в сдержанном или ярком монохромном варианте, с дополнением фантазийными аппликациями или абстрактными принтами, металлическими заклепками, идущими по всей окружности изделия.





Стильные сумки 2024 года в объемном дизайне оверсайз. Модели оснащены длинным ремнем или ручкой для переноски. Встречаются и варианты с сочетанием двух этих деталей. В коллекциях представлены кожаные, замшевые модели или выполненные из фактурной ткани. Изюминку и пикантность придадут яркие принты и стеганая прошивка.





Летние сумки 2024 года фасона «тоут» идеально впишутся в классический гардероб, особенно если они выполнены в нежных пастельных расцветках. Противоположная тенденция – модели ярких, даже кислотных оттенков, которые предназначены стать акцентной деталью образа.





Поясные модные сумки лето 2024 года станут полноценной заменой широкому ремню. Такие модели особенно органично смотрятся в сочетании с платьем-рубашкой, удлиненным легким пиджаком, футболкой оверсайз и джинсами. Альтернативой поясному аксессуару выступит «бананка», которую носят, зафиксировав через плечо.





Сумку из кожи, имитирующей фактуру рептилии, можно включать как в деловые, так и в повседневные кэжуал луки. Аксессуар приобретет дополнительную яркость за счет лакированной структуры материала. В летний сезон особой популярностью пользуются бежевые или пастельные модели.





Любительницы смелых экспериментов по достоинству оценят аксессуары необычной формы: шара, сердца, треугольника. Изделию может придаваться оригинальная фактура за счет расшивки бисером, бусинами, дополнения интересными аппликациями.





Клатчи привнесут в образ нарядные нотки. Такие модели можно включать не только в вечерние, но и в повседневные луки. Дизайнеры радуют разнообразием, предлагая на рассмотрение модниц стеганые, лакированные, расшитые стразами варианты. Оригинально смотрится объемный мягкий клатч, которому придается дутая фактура.





Сумка-чемоданчик будет смотреться свежо и нетривиально. Привлекут всеобщее внимание модели, выигрывающие за счет оригинальности дизайна. Примером служит аксессуар, голографическая расцветка которого воплощает имитацию мраморного камня. Дополнительную неординарность обеспечит украшение металлической цепочкой и скульптурной ручкой.





Один из хитов сезона – сумка-ведро с круглым дном, обеспечивающим изделию эффект объемности. Встречаются как модели лаконичных дизайнов, так и декорированные романтичными рюшами.





Миниатюрные модели станут отличным выбором для выходов по особому случаю. Хотя они непрактичны и вмещают минимум вещей, но станут настоящим украшением образа. Вниманию модниц предлагаются формы в виде круга, прямоугольника, нестандартные решения в форме сердца.





Плетеные модели в стиле хенд-мейд – неотъемлемый атрибут пляжного образа, который в этом сезоне предлагается включить и в повседневные городские луки. Аксессуар может содержать яркую аппликацию, придающую сходство со стилем бохо.





Советы по выбору идеальной сумки

Удачно подобранный аксессуар подразумевает соответствие определенным характеристикам, которые имеют значение для той или иной представительницы прекрасного пола. Клео.ру советует при выборе сумки уделять внимание следующим моментам:

Цель использования . Для повседневной носки подойдут практичные аксессуары среднего или большого размера с удобными отделениями для открытия сумок. Для похода в офис предназначены деловые модели «портфели» или «саквояжи», в которых легко помещаются ноутбук и документы. Для вечернего выхода идеальным решением станут маленькие клатчи

. Для повседневной носки подойдут практичные аксессуары среднего или большого размера с удобными отделениями для открытия сумок. Для похода в офис предназначены деловые модели «портфели» или «саквояжи», в которых легко помещаются ноутбук и документы. Для вечернего выхода идеальным решением станут маленькие клатчи Цвет . Нейтральные оттенки, такие как черный, коричневый, серый или бежевый, легко сочетаются с разнообразной одеждой. При желании сделать аксессуар основным акцентом образа станут находкой яркие или принтованные модели.

. Нейтральные оттенки, такие как черный, коричневый, серый или бежевый, легко сочетаются с разнообразной одеждой. При желании сделать аксессуар основным акцентом образа станут находкой яркие или принтованные модели. Материал. Наибольшей функциональностью характеризуется кожа, замша придаст нарядный вид за счет бархатистой фактуры. Имитацию под структуру рептилии придаст аксессуару яркости. Шоппер из плотной ткани идеален для повседневной носки, а плетеное изделие незаменимо для походов на пляж.

Также при выборе аксессуара рекомендуется учитывать такие нюансы:

размер и вместимость – продумайте, сколько вещей вы планируете носить в сумке ежедневно;

наличие отдельных отделений для телефона, ключей, кошелька и других мелочей помогает поддерживать порядок внутри сумки;

качество швов, фурнитуры и застежек;

качественная подкладка, которая повышает долговечность изделия.





Подведем итог

Модные сумки на лето 2024 года удовлетворят пожелания любой модницы благодаря разнообразию фасонов и дизайнов. Перед выбором аксессуара продумайте, какой функциональностью он должен обладать, как будет сочетаться с вещами в вашем гардеробе и соответствовать предпочитаемой стилистике образов.