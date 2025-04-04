Топ украшений до 5 тысяч рублей, которые можно купить в российских интернет-магазинах

Дешево – не значит плохо. В мире моды цена не всегда является показателем качества. Иногда более бюджетные модели превосходят по креативности и долговечности люксовые товары. Представляем подборку лучших ювелирных изделий стоимостью до 5 тысяч рублей, которые можно купить в российских интернет-магазинах.

Серьги-завитки

Aqua – корейский бренд украшений с демократичными ценами и современным дизайном. У них можно найти кольца из пластика всех оттенков радуги, трендовые брелоки из жемчуга и серьги неординарных форм. Ценовой диапазон на все украшения варьируется от двух до 10 тысяч рублей.





Брелок-грибок

Два тренда в одном украшении от бренда Aqua: вязанные вещи – неоспоримый хит сезона, брелоки – по-прежнему один из самых актуальных аксессуаров. Стоимость такого трендового симбиоза составит всего две тысячи рублей.





Кафф с шипами

Всем панкам посвящается: стильный кафф с шипами от бренда Hand Around за три тысячи рублей. Кафф сделан из латуни – сплава металлов, который благодаря своим свойствам не уступает в долговечности серебру, а стоит в разы дешевле. Каффы подойдут даже тем, у кого не проколоты уши, благодаря своей раздвижной конструкции, – в том числе парням.

Кольцо с большими бусинами

Металлическое кольцо с имитацией крупных объемных бусин российского бренда Tati York. Основательница марки Тати сама придумывает дизайн ювелирных изделий, вдохновляясь кинематографом 80-х и 90-х. В линейке бренда цены начинаются от двух тысяч рублей: это тот самый случай, когда креативность и качество в разы превосходят цену на украшение.





Серьги – матрешки из керамики

Керамика, позолота, матрешки – кажется, в этих серьгах от бренда Seed Bead уместилось все. В линейке бренда также присутствуют серьги-свистульки и серьги-петушок. Поэтому, если вам будет нечем заняться, на досуге можно вспомнить традиционные славянские обычаи с серьгами-свистульками всего за три тысячи рублей.





Жемчужное кольцо с кристаллом





Кольцо из барочного жемчуга с ярким кристаллом всего за три тысячи рублей? Это не сон, а реальность! Российская марка Voire выпускает украшения из жемчуга, натуральных камней и кристаллов, отлично подходящие под праздничный образ. Цены на ювелирные изделия бренда начинаются от двух тысяч рублей, и не превышают 12 тысяч рублей.