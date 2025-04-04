Балалайка, шляпы и мода с русской душой: чем удивила выставка "РусАртСтиль – 2025"

В Москве завершилась IX выставка-ярмарка "РусАртСтиль", ставшая одним из самых заметных культурных событий этой весны. С 26 по 30 марта "Даниловский Event Hall" превратился в центр модной этники, объединив дизайнеров, ремесленников и поклонников русского стиля со всей страны.

Главным акцентом в этом году стал союз традиций и актуального дизайна: коллекции, вдохновленные фольклором, сочетались с авангардными формами, сложной вышивкой и подиумной эстетикой. Среди участников – как признанные имена в мире этномоды, так и начинающие модельеры.

Особый интерес вызвал конкурс "От эскиза до подиума", в котором дебютировали юные дизайнеры 12–16 лет. Их коллекции с феями, золотыми платьями и воительницами доказали: новое поколение российских модельеров уверенно вступает в игру.



Не обошлось и без креативных сенсаций. Шляпный парад, прошедший в рамках выставки, стал самым обсуждаемым эпизодом: гости увидели шляпы в виде зонтов, туфель и даже павлинов. Мероприятие завершилось флешмобом и премьерой песни певицы Валерии Лесовской в память о легендарном организаторе модных событий Игоре Шевченко.



Выставка также предложила насыщенную деловую и культурную программу. Стилисты и медиаэксперты обсудили возвращение традиционного кода в моду, вопросы самоидентичности и визуальной суверенности. Среди выступающих – Андрей Сафинин и Ксения Кожемяк.

Финалом стала концертная программа, где главной звездой вечера стала лауреат международных конкурсов Антонина Синицына. Ее выступление на балалайке превратилось в музыкальное путешествие по культурной карте России.