Топ российских брендов, выпускающих самые необычные сумки в стране

Забудьте о функциональности – российские дизайнеры экспериментируют с формой и фактурой, исследуют философию апсайклинга и выходят за рамки классического представления о дизайне сумок. Клео.ру представляет топ-отечественных брендов, которые создают из обычного аксессуара произведение искусства.

EMoutburst

Пушистые сумки EMoutburst – хит бренда. Молодая марка концептуальной одежды не ограничивается только сумками: в их линейке можно найти и корсеты на шнуровке, и меховые гетры, и апсайкл-свитера – в общем, все, как мы любим. Недавно вышедшая осенняя коллекция пополнилась еще одним хитом – пушистой сумкой. Модели выполнены исключительно из искусственного меха, а изюминка сумки – массивное кольцо для пирсинга, украшающее изделие.





Bysashazemlya

Если вы хотите, чтобы сумка была не только практичной, но и украшала ваш образ, то бренд Bysashazemlya создан специально для вас. Дизайнер Саша Землянникова создает сумки, которые больше похожи на аксессуары благодаря своему материалу – бусинам.





Дамские ридикюли, шопперы, чехлы для телефонов и наушников – все это изготовлено из никелированных бусин и металлических цепочек вручную. Выбор подобных материалов не случаен: бренд Bysashazemlya дает вторую жизнь тем материалам, которые другие бы выбросили, и часто использует в своих изделиях переработанные детали. Девиз бренда: "То, что для кого-то мусор, для другого – сокровище".





Secret Garden

Цветы, которые никогда не завянут, – сумки от бренда Secret Garden. Свои изделия бренд производит вручную, поддерживая локальное швейное производство. Нина Самохина, основательница бренда Secret Garden, черпает вдохновение в природе и флористических мотивах. Отсюда и идея сумок-цветов, выполненных в самых разных цветах и принтах: леопардовых, пастельных, ярких, темных, махровых. Такими "вечно живыми цветами" уже обзавелись модные инфлюенсеры, в ряду которых всеми любимая Мария Червоткина.





Djozefinna Embroidery

Бренд, проникнутый славянской народной культурой и современной дерзостью, – Djozefinna Embroidery. Изделия мастерицы Джозефинны разлетелись по всему интернету благодаря своей дерзкой вышивке, которую дизайнер создает вручную.





Сумки расшиты стразами, выложенными в надписи в стиле "Царевна", "Агент Кремля", "Дива Дивная". Если вам покажется этого мало, у бренда есть коронное изделие в коллекции – сумка на "курьих ножках" весом более двух килограмм, словно только что вышедшая из народных сказок.



