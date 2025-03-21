Американский дизайнер Пиа Линдси: "Московская неделя моды предоставляет невероятные возможности"

Рядом с такими известными российскими дизайнерами, как Дмитрий Логинов, Юлия и Алиса Рубан, Александр Рогов, Сергей Сысоев и Юлия Далакян, на московском подиуме свои коллекции представляли зарубежные дизайнеры из Азии, Африки, Северной Америки. Вспомним о самых интересных и красочных показах иностранных участников Московской недели моды.

Москва – город мечты

Нью-йоркский дизайнер Пиа Линдси представила свою коллекцию на Московской неделе моды и осталась в полном восторге и от мероприятия, и от города: "Москва всегда была городом, который я мечтала посетить, и я глубоко благодарна за возможность представить здесь свой бренд. Это выведет его на новый уровень роста и расширения". Зрителям показа тоже понравилась работа американского дизайнера, которая сделала акцент на роскошных вечерних платьях, инкрустированных кристаллами, со смелыми вырезами как на спине, так и в зоне декольте. Порадовала и цветовая палитра: винный, лаймовый, фиалковый, алый – все самые стильные оттенки собраны нашли место в коллекци Pia Lindsay Studio.





Ремесло и традиции Армении

Армянский бренд Loom Weaving видит своей миссией возрождение традиционных ремесел своей страны. Поэтому концепция представленной коллекции была построена на национальных техниках плетения и вязания. На подиумах можно было увидеть уютные кардиганы крупной вязки, кейпы из шерсти, украшенные ручной вышивкой, обилие изделий с бахромой как в длине макси и миди, так и мини. При этом теплые материалы органично соединились с подчеркнуто легкими и струящимися, например, шифоном.





Средиземноморский круиз

Привет из солнечной Испании Москве передал бренд Miguel Llopis, чья коллекция была посвящена природной красоте острова в Средиземном море. Приталенные силуэты и напоминающая о морской прогулке цветовая гамма жемчужного, кораллового, песочного и лазурного, действительно, создавало отпускное настроение. Дизайнер Мигель Ллопис подчеркнул женские линии с помощью приталенного силуэта, добавив им остроты асимметричными вырезами и пышными подолами.





Вдохновляющее наследие

Бренды Olimzoda Mahin, Safia Couture и Ikat House родом из Таджикистана представили на Московской неделе моды коллекцию "Наследие", название которой говорит само за себя. Филигранное сочетание традиционного мастерства с современными тенденциями чувствовалось в каждом колоритном образе. Национальные костюмы, выполненных в актуальной стилизации, украшали самобытные принты, головные уборы, а также цветовые всплески глубокого бордо и голубого.





Сказки Индии

От Индии на Московской неделе моды тоже высадился целый модный десант в виде коллаборации двух заметных брендов CoEK – Khadi India и Samant Chauhan. Показанные ими коллекции характеризуют благородные и сдержанные оттенки – шоколад, охра, глубокий зеленый и насыщенный фиолетовый. Интересным дизайнерским решением были контрастные подклады, украшающие изделия, особенно эффектно они смотрелись на моделях в длине макси. Особую атмосферу на показе создавало музыкальное сопровождение, которое перенесло зрителей в сказочную Индию.







