Ксения Собчак показала цельный образ от Valentino за 800 тысяч рублей

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак появилась на улицах столицы в изысканном ансамбле от итальянского модного дома Valentino, а позже показала образ в личном блоге.





В центре внимания – утонченный шерстяной жакет нежно-розового оттенка за 220 тысяч рублей. Модель воплощает фирменный стиль бренда: приталенный силуэт и эффектный бант на талии подчеркивают фигуру. Под пиджаком – шелковая рубашка терракотового оттенка с принтом polka dot за 115 тысяч рублей.





Вельветовая юбка-карандаш оливкового цвета почти за 400 тысяч завершила комплект. Роскошный материал с благородным блеском и изящной драпировкой спереди добавила ансамблю глубину. Образ дополнили элегантные туфли-лодочки Panthea 105 бирюзового цвета на высокой шпильке. Кожаная обувь украшена эффектным декоративным элементом в виде головы гепарда, инкрустированной кристаллами Swarovski, и стоит более 170 тысяч рублей.





Ксения Собчак выбрала наряд, который демонстрирует, как можно сочетать несочетаемое. Нежный розовый жакет идеально дополнен юбкой глубокого зеленого цвета, а классический крой разбавляется игривым горохом и яркими аксессуарами.