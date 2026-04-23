Ксения Собчак показала цельный образ от Valentino за 800 тысяч рублей

44-летняя знаменитость напомнила, что является иконой стиля.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак появилась на улицах столицы в изысканном ансамбле от итальянского модного дома Valentino, а позже показала образ в личном блоге.

Ксения Собчак. Фото: соцсети / @xenia_sobchak

В центре внимания – утонченный шерстяной жакет нежно-розового оттенка за 220 тысяч рублей. Модель воплощает фирменный стиль бренда: приталенный силуэт и эффектный бант на талии подчеркивают фигуру. Под пиджаком – шелковая рубашка терракотового оттенка с принтом polka dot за 115 тысяч рублей.

Фото: архив бренда Valentino / oskelly.ru

Вельветовая юбка-карандаш оливкового цвета почти за 400 тысяч завершила комплект. Роскошный материал с благородным блеском и изящной драпировкой спереди добавила ансамблю глубину. Образ дополнили элегантные туфли-лодочки Panthea 105 бирюзового цвета на высокой шпильке. Кожаная обувь украшена эффектным декоративным элементом в виде головы гепарда, инкрустированной кристаллами Swarovski, и стоит более 170 тысяч рублей.

Фото: архив бренда Valentino / www.market.yandex.ru, www.tsum.ru

Ксения Собчак выбрала наряд, который демонстрирует, как можно сочетать несочетаемое. Нежный розовый жакет идеально дополнен юбкой глубокого зеленого цвета, а классический крой разбавляется игривым горохом и яркими аксессуарами.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

