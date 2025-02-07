Гоша Рубчинский сообщил о завершении сотрудничества с брендом Канье Уэста Yeezy

Гоша Рубчинский завершил сотрудничество с брендом Yeezy, основанным Канье Уэстом. Об этом дизайнер сообщил в личном блоге. Данное партнерство продлилось чуть больше года. Теперь стилист намерен сосредоточиться на перезапуске своего бренда.

Что послужило причиной его ухода, неизвестно. Однако любопытно, что этому решению предшествовали заявления Канье в поддержку арестованного Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми и других преступлениях.

Между Гошей Рубчинским и Канье Уэстом установились дружеская и творческая связи примерно 10 лет назад. Интересно, что в 2018-м рэпер опубликовал рисунок татуировки, созданный дизайнером. А назначение российского дизайнера на ключевую позицию в принадлежащей Йе компании воспринималось как важное событие в истории бренда, которое принесло свежую энергию и новые идеи в его развитие.

Известный своей работой в области стритвира и постсоветской эстетики, Гоша Рубчинский создал одноименный бренд, который сотрудничал с мировыми лидерами модной индустрии, включая Burberry и Levi’s. В 2016 году он вошел в список 500 самых влиятельных людей моды по версии Business of Fashion. Теперь дизайнер переориентируется на развитие новых креативных направлений. Он обещает представить обновленный проект под своим именем в ближайшее время.