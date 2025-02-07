Гид по лучшим винтажным магазинам Москвы и Санкт-Петербурга

Strogo Vintage

Москва, Сытинский переулок, 8/2

Уверено можно сказать, что индустрия винтажа в Москве началась с проекта "Strogo" в 2015 году. Десять лет назад Марина Чуркина открыла камерный шоурум на Покровке, 17, в самом сердце Москвы возле Чистых прудов. Дальше – больше. За открытием небольшого магазина последовал крупный проект "Vintage Marketplace", сутью которого являются однодневные маркеты, собирающие на своих площадках более двадцати коллекционеров винтажа. Маркеты проходят в самых разных точках города: в усадьбе Муравьевых-Апостолов, историческом особняке Морозовых в Подсосенском переулке, дизайн-отеле "Рихтер". Недавно "Strogo Vintage" провел свой первый pop-up в Париже, а их клиентами стали модная инфлюенсерка Кортни Троп и дочь Ивана Урганта.





Slove Space

Москва, Кривоколенный, 14с1

Молодые и смелые Соня и Кристина в свои двадцать лет уже успели открыть один из самых популярных ныне шоурумов в Москве. Расположенный в Кривоколенном переулке, по соседству с рестораном "Ладо", "Slove Space" представляет не только селективную подборку самих основательниц, но и большое количество разнообразных резидентов. Тут и винтажные изделия Galliano с заниженной посадкой для поклонниц стиля нулевых "y2k", и авангардные айтемы Maison Margiela, Dsquared2, Jil Sander.

Snova Vintage

Москва, Неглинная, 8/10

Море шуб, пайеток и бисера – это и не только можно найти в новом шоуруме "Snova Store" на Неглинной. Зимой основательницы проекта "Snova" открыли еще одно место на карте винтажной Москвы – прямо напротив точки притяжения всех столичных шопоголиков – ЦУМа. В "Snova Vintage" представлены как архивные экземпляры авангардных брендов вроде Issey Miyake, привезенные самими основательницами из Японии, так и no-name айтемы из старинного шелка, антикварные украшения и ридикюли, украшенные бисером.





Basic Stuff

Санкт-Петербург, 4-я Советская, 46/8

Поклонникам streetwear, спортивных оверсайз-брюк, джерси и свитшотов Nike – магазин "Basic Stuff" для вас. Характерная особенность винтажного "Basic Stuff" состоит в том, что все вещи проекта – унисекс: их может носить как девушка, предпочитающая sport chik, так и парень, лелеющий комфорт расслабленного уличного стиля.

Kostrov Store

Санкт-Петербург, Пушкинская, 11/2

Если "Слова пацана" ваш любимый сериал и вы до сих пор напеваете ту самую песню группы "АИГЕЛ", то вам точно нужно зайти в "Kostrov Store". Олимпийки 90-х, словно с плеча Вовы Адидаса, те самые культовые джинсы Levi’s 501, винтажные бомберы и много другое.