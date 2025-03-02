Главные модные триумфы и провалы "Оскара 2025"

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Разбираем лучшие и худшие наряды звезд на красной дорожке премии «Оскар».

97-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" официально завершилась. Одна из самых эффектных ее частей – проход звезд по красной дорожке. Каждый год звезды удивляют нас как кутюрными шедеврами, так и ошеломляющими провалами. Кто проиграл, а кто победил в неофициальном конкурсе за лучший и худший наряды на "Оскаре 2025", разбираемся далее.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе уверенно продолжает шокировать публику своими стилистическими решениями. На сей раз актер пришел на красную дорожку в брючном костюме лимонного цвета. И трудно поверить, но образ для Тимоти создавал модный дом Givenchy во главе с Сарой Бертон в качестве креативного директора. А кто мы такие, чтобы судить Givenchy за столь странный выбор цветовой палитры?

Фото: JIM RUYMEN/ NWCupiphotosthree/legion-media.com

Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн – "русский Тимоти Шаламе", как его принято называть, превзошел нерусского Тимоти. Марка одевал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Предпочтение было отдано классическому черному смокингу, а дополнила его белая бабочка, разбавившая образ своей непринужденностью.

Фото: John Angelillo/ NWCupiphotosthree/legion-media.com

Синтия Эриво

Награда за самый запоминающийся и самый многогабаритный образ на красной дорожке Оскара 2025 однозначно достается актрисе Синтии Эриво. Платье выделяется не только пышной юбкой, занимающей несколько квадратных метров красной дорожки, но и глубоким изумрудным цветом, бархатным материалом и воротником в стиле Дракулы. Весь этот образ – дело рук Louis Vuitton.

Фото: Sthanlee Mirador/ Sipa USA /legion-media.com

Маргарет Куолли

В этот раз Маргарет сияла, словно настоящий бриллиант. Дело ли в ее природной красоте и очаровании или бриллианте на спине в несколько карат – сказать сложно. Но что мы точно знаем, это то, что актриса была в платье бренда Chanel с крупным вырезом на спине.

Фото: John Angelillo/ NWCupiphotosthree/legion-media.com

Эмма Стоун

В этот раз Эмма Стоун решила обойтись без излишеств: она надела утонченное платье Louis Vuitton, подчеркивающее фигуру. Из ювелирных украшений – только серьги, чтобы не перегружать образ, и прическа в стиле 60х.

Фото: John Angelillo/ NWCupiphotosthree/legion-media.com

Люпита Нионго

Люпита явно собиралась на свадьбу, но волей случая оказалась на "Оскаре". Плиссированная юбка, банты, корсетный верх, украшенный пайетками и жемчужными бусинами. Всю эту картину дополняет ослепительно белоснежный цвет платья. Люпита могла бы стать хорошей невестой, но, увы, не стильной звездой на красной ковровой дорожке.

Фото: Sthanlee Mirador/ Sipa USA /legion-media.com

Ариана Гранде

Ариана Гранде была номинирована на премию "Оскар 2025" за роль доброй волшебницы в детском мюзикле "Злая: сказка о ведьме Запада". Ариана полностью выдержала стиль своего персонажа в наряде на красной дорожке: пышная блестящая юбка и жемчужно-розовый корсетный верх платья – так выглядят настоящие волшебницы!

Фото: Corine Solberg/ Sipa USA /legion-media.com

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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