Главные модные триумфы и провалы "Оскара 2025"

97-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" официально завершилась. Одна из самых эффектных ее частей – проход звезд по красной дорожке. Каждый год звезды удивляют нас как кутюрными шедеврами, так и ошеломляющими провалами. Кто проиграл, а кто победил в неофициальном конкурсе за лучший и худший наряды на "Оскаре 2025", разбираемся далее.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе уверенно продолжает шокировать публику своими стилистическими решениями. На сей раз актер пришел на красную дорожку в брючном костюме лимонного цвета. И трудно поверить, но образ для Тимоти создавал модный дом Givenchy во главе с Сарой Бертон в качестве креативного директора. А кто мы такие, чтобы судить Givenchy за столь странный выбор цветовой палитры?

Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн – "русский Тимоти Шаламе", как его принято называть, превзошел нерусского Тимоти. Марка одевал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Предпочтение было отдано классическому черному смокингу, а дополнила его белая бабочка, разбавившая образ своей непринужденностью.





Синтия Эриво

Награда за самый запоминающийся и самый многогабаритный образ на красной дорожке Оскара 2025 однозначно достается актрисе Синтии Эриво. Платье выделяется не только пышной юбкой, занимающей несколько квадратных метров красной дорожки, но и глубоким изумрудным цветом, бархатным материалом и воротником в стиле Дракулы. Весь этот образ – дело рук Louis Vuitton.





Маргарет Куолли

В этот раз Маргарет сияла, словно настоящий бриллиант. Дело ли в ее природной красоте и очаровании или бриллианте на спине в несколько карат – сказать сложно. Но что мы точно знаем, это то, что актриса была в платье бренда Chanel с крупным вырезом на спине.

Эмма Стоун

В этот раз Эмма Стоун решила обойтись без излишеств: она надела утонченное платье Louis Vuitton, подчеркивающее фигуру. Из ювелирных украшений – только серьги, чтобы не перегружать образ, и прическа в стиле 60х.





Люпита Нионго

Люпита явно собиралась на свадьбу, но волей случая оказалась на "Оскаре". Плиссированная юбка, банты, корсетный верх, украшенный пайетками и жемчужными бусинами. Всю эту картину дополняет ослепительно белоснежный цвет платья. Люпита могла бы стать хорошей невестой, но, увы, не стильной звездой на красной ковровой дорожке.





Ариана Гранде

Ариана Гранде была номинирована на премию "Оскар 2025" за роль доброй волшебницы в детском мюзикле "Злая: сказка о ведьме Запада". Ариана полностью выдержала стиль своего персонажа в наряде на красной дорожке: пышная блестящая юбка и жемчужно-розовый корсетный верх платья – так выглядят настоящие волшебницы!



