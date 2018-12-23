Красивые платья на Новый год 2019 для полных женщин

Уже совсем немного осталось, и вот она самая волшебная ночь Нового года. Если праздничное меню уже составлено, место проведения застолья выбрано, подарки куплены, осталось самое главное, подумать о себе любимой! В первую очередь необходимо выбрать праздничное платье. И не нужно оставлять это занятие на потом.

Определитесь с выбором сейчас, чтобы в последние дни не делать это второпях и не обдуманно. А наши советы по выбору платья для полных на Новый год 2019 с фото новинок помогут определиться с выбором.

Цвета и декор платьев на новогодний корпоратив

Кто-то и почему-то решил, что если женщина имеет красивые пышные формы, значит, их нужно прятать, наряжаясь только в черные балахоны. Это совершенно неправильное мнение. Выбирая наряд просто необходимо учитывать некоторые правила.

Подбирая одежду для новогоднего вечера, стройные красотки могут не думать о цветовом решении наряда, а вот имея пышную фигуру, необходимо более серьезно подойти к выбору. К большому сожалению, далеко не все женщины знают как скрыть лишние килограммы в одном месте и зрительно увеличить их в другом.

Правильный выбор оттенков и их сочетаний поможет скрыть пару килограммов. Выбирая платья на Новый год 2019, просмотрите фото новинок для полных, которые мы отобрали.

Многие модельеры этой зимой отдают предпочтение красному цвету. Действительно, красный цвет помог не одной актрисе блистать на разных светских мероприятиях. Этот яркий цвет, несомненно, привлекает внимание окружающих.

И если вы хотите, чтобы вас заметили, то яркое красное платье – то, что вам нужно. Вдохновившись стильными образами знаменитостей, можно найти красивое платье для себя. Если вы не поклонница яркого цвета, обратите внимание на более светлые, постельные тона.

Наступает год Желтой Земляной Свиньи. Это любопытное и общительное животное, согласно прогнозам астрологов следующий год обещает быть успешным, полным сюрпризов и приключений. Соблюдая некоторые правила, символ года подарит счастье и благосостояние в Новом году.

Для начала, стоит разобраться с тем, какой цвет выбрать для новогоднего наряда. Цвета, приносящие удачу в Новом году – это все оттенки желтого (в том числе и золотой), коричневого, а также розовый, как окрас символа Нового года. А зеленый может стать цветом, который принесет счастье в Новом году. Но это не значит, что стоит отдавать предпочтение только этим цветам.

Выбирая платье, можно остановиться на моделях желтых, серебристых, фиолетовых тонов. Изделие, должно быть, изготовлено из натуральных тканей – шелка, органзы, атласа или из бархата. Благодаря легкому, прозрачному и блестящему материалу наряд получится просто великолепным. И неважно, какую длину будет иметь платье. Нужно комфортно себя чувствовать в выбранном наряде.

Фасоны и модели платьев

Если правильно выбрать оттенок и фасон платья, он будет прекрасно смотреться. Вариантов очень много, например:

Золотистые блестящие платья, украшенные пайетками или стразами. Нежные наряды теплых оттенков жёлтого или коричневого. Платья длины миди кремовых оттенков. Элегантный чёрный наряд. Пышное красное платье.

В новогоднюю ночь каждая девушка должна сиять. Именно по этой причине многие выбирают переливающееся золотое платье для полных женщин.

Модные магазины предлагают сегодня сотни различных фасонов, среди которых каждая девушка найдет для себя, то самое красивое платье, которое возникало в мечтах. Конечно, выбор красного платья – это смелое решение. Но этот выбор будет самым лучшим решением, если вы хотите привлечь внимание к своей персоне.

Еще не так много времени осталось до того, как наступит 2019 год, поэтому следует уже сейчас подумать о праздничном наряде. Поскольку покровителем наступающего года будет Свинья, предпочтение стоит отдавать светлым тонам платья на Новый год.

Нужно смириться с тем, что обтягивающие силуэт платья все же не стоит одевать пышным красавицам. Представленные модели ниже помогут поддержать вам имидж в новогоднюю ночь.

Фасон Смок отлично подходит для Нового года. Отличительная черта фасона в многочисленных складках, которыми может быть украшено как все платье, так и отдельные его части. Складки создают видимость, что объем создан искусственно.

Украсив его оборками, скроется полнота в области бедер и живота. Открытые плечи молодых девушек будут отлично смотреться, для дам постарше лучше будет надеть платье в «пол».

Фасон Шифт идеально подходит для фигуры «яблоко. Прямой крой с короткими рукавами скроет излишки на животе, а его длина до колен или немного выше подчеркнет стройность ваших ног. Подобные платья идеальны для праздничных вечеров, поскольку придают уверенности.

Фасон Баллон – отличное решение для фигуры «груша». Модели данного фасона скрывают полноту бедер. Платья, облегающие верхнюю часть туловища и с пышной юбкой, собранной книзу, сделают вашу фигуру более выразительной, женственной и стильной.

Асимметрия – может быть в рукавах, в отделке или в подоле. Если асимметрия присутствует в рукаве, то обычно это выражается оголенным плечом. Изюминкой наряда в таких фасонах считается декор. Именно он, должен скрывать недостатки фигуры и выгодно подчеркивать достоинства.

Универсальной моделью считается асимметрия на подоле, она подходит как для домашних вечеров, так и для корпоративных вечеринок. Любые платья с присутствием данного фасона идеально смотрятся на полненьких дамах. Шикарные платья на Новый год 2019 с предложенными нами фото новинок для полных, помогут определиться с моделью.

Длина платья для полных женщин и девушек на Новый год 2019

Длина вечернего платья должна зависеть только от вашего вкуса и настроения. Самым торжественным вариантом будет длина в пол. Она подчеркивает женственность, визуально вытягивая фигуру и конечно, этим стройнит.

Длину мини вполне может позволить себе полненькая девушка, радикально короткие размеры не имеются виду. Сильно короткая длина идет даже не каждой стройной, ну и это не очень прилично являться на праздничный вечер в таком виде. Главное – если вы остановили свой выбор на достойном мини, то не стоит делать декольте слишком открытым.

Длина миди отличный выбор для полных девушек, она показывает самую красивую часть ног. Фасон платья при этом может быть любым. Такие платья элегантны, романтичны и очень красивы. Они отлично подходят как для молодых девушек, так и для полных за 50.

Новинки модельного ряда полностью соответствуют стилю года. Свинья отличается непредсказуемостью, ей нравится, когда на нее обращают внимание. Так что одежда для новогоднего торжества должна быть яркой, блестящей, красивой и необычной.

Главное, создать завершенный образ, а для этого понадобится время. Если женщина решила поразить окружающих своей экстравагантностью, следует убедиться в том, что подобный образ идеально подходит.

Цвета и декор платьев на новогодний корпоратив

От скромности и сдержанности в образе можно воздержаться. Пусть плечи и спина будут оголенными. Украсить наряд можно при помощи блестящих стразов, необычной и красивой вышивкой, а также яркими и сдержанными цветами рюш и воланов. Отлично будут смотреться на платье кружевные рукава.

Женское платья на Новый год 2019 фото можно украшать яркими перьями. Чтобы женскую привлекательность подчеркнуть еще больше, следует позаботиться о наличии пушистого, мягкого меха. Им можно отделывать платье. А можно дополнить наряд самостоятельным изделием – накидкой, горжеткой или жакетом.

Собираясь на празднование, стоит позаботиться и об украшениях. Лучше всего аксессуары подобрать блестящие и золотые. Среди драгоценностей предпочтение следует отдавать красным камням – рубину, гранату, сердолику и другим, а также оранжевым либо желтым топазам, корундам, хризобериллам.

К наряду следует подобрать прическу – экстравагантную и необычную. На помощь придут блестящие лаки, цветные туши для волос, диадемы. На торжестве можно появиться и с кудряшками, и с элегантным узлом на затылке, и с локонами, которые красиво вьются. Для украшения следует использовать заколки, шпильки, имеющие декоративные головки, цветной обруч.

Яркость приветствуется и в макияже. Для маникюра подойдут яркие лаки, а также стразы и блестки в качестве декора. Надеемся, что платья на Новый год 2019 для полных предложенные нами помогут вам в выборе.

На новогоднем торжестве необходимо блистать, и тогда удача будет сопутствовать во всех делах. Немного слов о символе предстоящего года. Считается, что кабан и свинья – грязные, неаккуратные звери. На самом деле, свинья – это умное животное, во многих культурах свинью считает символом богатства, роскошной жизни.

Именно поэтому образ поросенка часто используют для создания копилок. Ко всему прочему, свинья довольно придирчивое животное. Она любит красоту и комфорт, скромность и ограничение себя – это не свойственно символу грядущего года.