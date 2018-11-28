Куда сходить на Новый год 2019 в Москве: самое интересное

Подготовка к празднованию Нового года в столице начинается еще в первых числах декабря. В это время активно украшают улицы города, привнося в них немного волшебства. Приступают к работе праздничные ярмарки, устанавливаются нарядные елки. Постройки и деревья на особо населенных территориях преображаются яркими гирляндами.

В каждой семье начинают задумываться, как провести новогодние каникулы и куда сходить на Новый год 2019 в Москве.

Что посетить зимой в Москве всей семьей

В предновогоднюю суету в столице открываются великолепные ярмарки, качество которых не хуже, чем в Европе. Одна только прогулка по центру Москвы или по Арбату в это время сможет вселить в любого человека праздничное настроение.

Каждый год огромное количество людей посещают Красную площадь и даже те, кто родом из других городов. Со временем сказочность декораций все масштабнее и роскошнее.

Праздничные мероприятия будут проходить еще два месяца после наступления Нового года. Стоит учитывать, что расписание гуляний каждую неделю совершенствуется и меняется порядок организации конкурсов. Всех желающих приглашают разложившиеся лавки с русской пищей.

Для тех, кто желает разнообразить свой отдых и посетить в Москве на Новый год 2019 что-то помимо ярмарок, подготовлена целая программа новогодних представлений.

Куда в Москве сходить на Новый год с детьми

Москва в период новогодних праздников предлагает каждому из своих гостей и местных жителей, независимо от возраста, бюджета и пола, разнообразие мероприятий. Дети и их родители получат незабываемые впечатления на долгое время.

Для тех, кто не знает, куда сходить на Новый год 2019 в Москве с ребенком, могут посетить городские елки или праздничные театральные постановки. Также если не придумали, чем заняться на Новый год 2019 года в Москве, предлагаются различные уличные мастер-классы, полезные для маленьких граждан.

К примеру, 30 ноября начинает свое функционирование главнейшая ярмарка Москвы в ГУМе, которую может посетить любой желающий.

Мероприятия: цены и описание

Москва является одним из масштабных городов мира со своими знаменитыми памятниками, скульптурами, достопримечательностями, а также интересными и своеобразными местами. Любой сможет без особого труда решить, куда сходить с ребенком в Москве на новогодних каникулах в 2019 году.

В зимнее время появляются разнообразные виды отдыха, которые недоступны в другие периоды года. Новый год сопровождается длительными выходными, в течение которых практически каждая семья решает, как провести свое свободное время.

На период праздничных каникул столица подготовила множество представлений, куда можно сходить с детьми в Москве на Новый год 2019, доступных каждому в финансовом плане.

Рождественский праздник в ГУМе

Каждый год декорированное множеством гирлянд здание главного универмага столицы встречает посетителей на ярмарке.

период проведения: с 30 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года с 10:00 до 23:00;

с 30 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года с 10:00 до 23:00; адрес: центральный универмаг ГУМ;

центральный универмаг ГУМ; стоимость: бесплатно.

В это время ГУМ просто пестрит украшениями и полыхает от развешанных гирлянд. Любой сможет прогуляться по территории магазина со своим ребенком, сделать памятные фотографии и получить массу положительных эмоций.

Будут организованы выставки елочных игрушек, сувениров, изделий ручной работы, которые понравятся и ребенку, и взрослому. Желающие перекусить что-нибудь смогут остановиться у «островков», которых будет предостаточно, и оценить горячую пищу и напитки.

Помимо покупок, для посетителей будут выступать артисты разного жанра. Смогут послушать красивую музыку, поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также что-нибудь спеть.

Рождественская ярмарка подарков ЦДХ

Когда не получается решить, куда сходить на новогодних каникулах в Москве в 2019 году, оптимальным вариантом является посещение ярмарок. Одним из масштабных событий будет празднование в Центральном доме художников.

период проведения: с 9 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года;

с 9 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года; адрес: ЦДХ, станция метро "Парк культуры";

ЦДХ, станция метро "Парк культуры"; стоимость: бесплатно.

Данное мероприятие поможет выбрать подарок по вкусу и подходящему бюджету, позволит насладиться сказочной обстановкой, принять участие в различных мастер-классах и получить массу незабываемых положительных впечатлений.

Центральный дом художников соберет живописцев разного уровня: независимых, а также представители творческих объединений как столичных, так и других российских городов. Каждый присутствующий, в том числе и ребенок, будет поражен многообразием картин, скульптур, фотографий и других произведений искусства.

«Рождественский дар» в Сокольниках

Каждый год, а также в 2019 году, в столице пройдет фестиваль монастырей, храмов и церквей «Рождественский дар», который оставит положительные впечатления и детям и их родителям.

период проведения: с 23 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года;

с 23 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; адрес: выставочный зал «Сокольники»

выставочный зал «Сокольники» стоимость: бесплатно.

Любой ребенок должен быть духовно развитым и понимать, какое важное значение занимает в жизни любовь ко всему в округе, сострадание, доброта. Новый год – это не легкомысленный праздник, а повод получить приятные эмоции и вдохновиться на новые свершения. Чтобы ребенок запомнил торжество, тратить большие деньги совсем необязательно.

На данном мероприятии взрослые смогут приобрести необходимые церковные вещи, обратиться к священнослужителям, а для детей будет организовано театральное представление, по окончании которого каждому малышу вручат сувенир.

Новогоднее гуля​нье на Поклонной горе

Жители Москвы и приезжающие туристы с удовольствием посещают Поклонную гору, чтобы полюбоваться красивыми видами. В новогодний период 2018-2019 там пройдет масштабная ярмарка, которой сможет насладиться и ребенок и взрослый.

период проведения: с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года;

с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года; адрес: Поклонная гора;

Поклонная гора; стоимость: бесплатно.

Говорят, что в парке Победы будет выставлена миниатюрная Москва с ее достопримечательностями, в виде ледяных фигур. Размер скульптур обещается быть примерно в три раза больше человеческого роста. Каждый день там будут проходить национальные зимние игры, дегустация русской еды.

В новогоднюю ночь пройдет концерт с живой музыкой и конкурсной программой. Каждый любитель катания на коньках сможет насладиться скольжением по катку. Ровно в полночь запустят роскошный салют.

Новый год в парке Горького

В парке Горького постоянно проводятся развлекательные мероприятия для детей и взрослых, и Новый год не исключение.

период проведения: с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года;

с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года; адрес: центральный парк имени Горького;

центральный парк имени Горького; стоимость: взрослый билет – 1600 рублей, детский – 1000 рублей.

Каждый посетитель сможет насладиться сказочной атмосферой, музыкой, яркими салютами, аттракционами и многим другим на любой вкус и материальное положение.

Новогодняя ночь в парке Горького пройдет невероятно весело, где будет открыт каток и приглашен Дед Мороз. Насыщенная развлекательная программа, музыка, бой курантов и выстрелы салютов надолго останутся в памяти.

Новоднее шоу в «Москвариуме»

Оригинальным времяпрепровождением в зимнее время станет поход в Москвариум, позабыв ненадолго про обыденные посещения театров и нарядных елок.

период проведения: с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года;

с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года; адрес: метро ВДНХ, «Москвариум;

метро ВДНХ, «Москвариум; стоимость: от 1000 до 5000 рублей.

Водное мероприятие, которое готовится для жителей столицы, удивит и порадует детей разного возраста, хотя бы из-за того, что в нем будут участвовать живые касатки. Таких мюзиклов больше нет нигде. Посетили увидят уникальное представление с участием профессиональных дрессировщиков, актеров и животных морской стихии. Организаторы позаботились о новогодних украшениях и 5D-эффектах, позволяющих каждому присутствующему оказать в водном мире.

По сюжету молодые мореходцы направляются в дорогу, чтобы найти своего отца. В пути им приходится преодолевать различные трудности, с которыми им помогают справиться морские обитатели. Продолжительность мюзикла – 90 минут.

Новогоднее шоу в Крокусе «Три богатыря, Маша и Медведь»

Каждый родитель, который хочет порадовать своего ребенка традиционными новогодними празднованиями и подарить ему приятные впечатления могут уже начинать заказывать билеты на мероприятие «Три богатыря, Маша и Медведь».

период проведения: с 17 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

с 17 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; адрес: Крокус Сити Холл, станция метро Маякино;

Крокус Сити Холл, станция метро Маякино; стоимость: от 600 рублей.

На основе русских сказок и мультфильмов, которые любят дети, будет строиться показ новогоднего шоу в Крокусе. Вместе с Машей и Медведем, а также тремя богатырями ребята пройдут множество испытаний. Для тех, кто придет заранее, будет организована интерактивная игра «Малышарики», от которой каждый ребенок получит дозу веселья и удовольствия.

В шоу используются эффектные костюмы, праздничные декорации. Помимо сказочных персонажей, в шоу будут участвовать другие деятели искусства: музыки и танцев. Каждому ребенку будет вручен сладкий подарок с интересными игрушками.

Спектакль «Снежная Королева»

Стас Намин, вдохновившись захватывающей историей девочки Герды, которая спасала мальчика Кая от Снежной королевы, заточившей юношу в свой плен, написал музыку и сценарий мюзикла для детей и их родителей.

период проведения: с 15 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;

с 15 декабря 2018 года по 13 января 2019 года; адрес: Театрально-концертный зал ЦДКЖ;

Театрально-концертный зал ЦДКЖ; стоимость: от 500 до 2000 рублей.

Это невероятное и увлекательное приключение, от которого будет в восторге каждый, пришедший на шоу.

Водное шоу «Сказка о царе Салтане»

Есть такие сказочные истории, которые с человеком на протяжении всей его жизни от рождения. Одно из таких произведений «Сказка о царе Салтане», но эта интерпретация удивит и порадует каждого.

период проведения: с 29 декабря 2018 года по 6 января 2019 года;

адрес: водный стадион «Динамо»;

стоимость: от 600 рублей.

Действие будет происходить на территории водного бассейна, где самые популярные российские спортсмены станут известными героями сказок Пушкина. Они продемонстрируют роскошные трюки на воде.

Все это будет сопровождаться новогодней атмосферой, световым шоу и иллюминационными огнями.

Кремлевская елка

Самое главное представление на новогодних каникулах — это Кремлевская елка. Туда хотят попасть практически все дети. Ежегодно на территории Государственного Кремлевского дворца царит сказочная обстановка, где стоит нарядная Елка, играет музыка, исполняются танцы, а для детей готовится развлекательная программа с играми, конкурсами и театральным выступлением.

Елка установлена в Гербовом зале Кремля, а детское развлекательное шу в Паркетном зале.

период проведения мероприятия с 24 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

с 24 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; рекомендуется для детей от трех лет ;

; стоимость билета для школьника – 2 650 рублей (с учетом подарка).

Стоимость билета (без подарка) для взрослых зависит от места:

партер зона 1 – 4 400 рублей;

партер зона 2 – 3 800 рублей;

партер зона 3 – 3300 рублей;

стоимость подарка – 545 рублей.

Стоимость билета для взрослого и ребенка с подарком;

партер зона 4, с 21 ряда – 5 900 рублей;

амфитеатр – 4 900 рублей;

балкон – 3 900 рублей.

Стоимость билетов на представления 25 декабря 2018 года и 29 декабря 2018 года в 18:00 без подарка:

партер зона 1 – 4 400 рублей;

партер зона 2 – 3 800 рублей;

партер зона 3 – 3 300 рублей;

партер зона 4 – 2 800 рублей;

амфитеатр - 2 500 рублей;

балкон - 1 900 рублей;

стоимость подарка 545 рублей.

Билеты продаются в кассах ГКД, а подарок можно приобрести в самом Государственном Кремлёвском Дворце.