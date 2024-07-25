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Четверг 25 июля

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Пять заповедей "дорогого образа": как одеваться, чтобы выглядеть на миллион и не тратить много

Пять заповедей

Для того чтобы выглядеть хорошо, не всегда нужно отдавать половину зарплаты.

Для многих девушек роскошный качественный гардероб – синоним больших трат. Однако выглядеть дорого можно и не отдавая половину зарплаты стилисту. Все дело в нескольких заповедях, соблюдать которые под силу каждой.

Заповедь №1: ходи к швее

Фото: freepik.com

Известно, что все самые идеальные наряды отшиваются по индивидуальным меркам. Тогда платье, юбки и блейзеры сядут идеально даже на самую капризную фигуру. Однако вовсе не обязательно заказывать весь гардероб у портного. Достаточно просто следить, чтобы брюки и юбки сидели по фигуре. Вовремя подшивайте длинные джинсы и контролируйте их посадку по бедрам. Такой образ сразу выглядит дороже.

Заповедь №2: купи хороший пиджак

Фото: freepik.com

Такой элемент гардероба обязательно добавит образу строгости и лоска. Потратьтесь однажды на качественный хороший пиджак – и он прослужит несколько лет. Носите его с майками, топами, платьями и сразу заметите, как образ обретет статусность и посвежеет. Главное – выбирайте базовую модель.

Заповедь №3: обзаведись отпаривателем

Фото: freepik.com

У каждой бывают ситуации, когда в спешке надеваешь рубашку, а она оказывается помятой. Конечно, можно пойти прямо так, но тогда забудьте о том, чтобы выглядеть роскошно. Другое дело, если под рукой есть отпариватель, который приведет одежду в порядок за пару минут.

Заповедь №4: носи монохром

Фото: freepik.com

Образ в монохроме всегда выглядит более статусно. Для тех, кто только начинает собирать свой гардероб, это отличный лайфхак, который поможет выглядеть дорого каждый день. Всего существует два приема монохрома: собираем аутфит в одном цвете и комбинируем текстуры тканей или выстраиваем образ в близких оттенках.

Заповедь №5: выбирай сумки без логотипов

Фото: freepik.com

Наверняка каждая мечтала однажды о сумке с заветным логотипом Gucci или Louis Vuitton. Однако сумка с эмблемой даже таких брендов может дешевить образ. Вместо этого выбирайте базовые модели без лишних надписей. Например, хороший кожаный тоут станет базой на много лет.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как подобрать платье, которое подчеркнет достоинства фигуры.

25 июля 2024, 01:00
Фото: freepik.com
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