Пять заповедей "дорогого образа": как одеваться, чтобы выглядеть на миллион и не тратить много

Для многих девушек роскошный качественный гардероб – синоним больших трат. Однако выглядеть дорого можно и не отдавая половину зарплаты стилисту. Все дело в нескольких заповедях, соблюдать которые под силу каждой.

Заповедь №1: ходи к швее





Известно, что все самые идеальные наряды отшиваются по индивидуальным меркам. Тогда платье, юбки и блейзеры сядут идеально даже на самую капризную фигуру. Однако вовсе не обязательно заказывать весь гардероб у портного. Достаточно просто следить, чтобы брюки и юбки сидели по фигуре. Вовремя подшивайте длинные джинсы и контролируйте их посадку по бедрам. Такой образ сразу выглядит дороже.

Заповедь №2: купи хороший пиджак





Такой элемент гардероба обязательно добавит образу строгости и лоска. Потратьтесь однажды на качественный хороший пиджак – и он прослужит несколько лет. Носите его с майками, топами, платьями и сразу заметите, как образ обретет статусность и посвежеет. Главное – выбирайте базовую модель.

Заповедь №3: обзаведись отпаривателем





У каждой бывают ситуации, когда в спешке надеваешь рубашку, а она оказывается помятой. Конечно, можно пойти прямо так, но тогда забудьте о том, чтобы выглядеть роскошно. Другое дело, если под рукой есть отпариватель, который приведет одежду в порядок за пару минут.

Заповедь №4: носи монохром





Образ в монохроме всегда выглядит более статусно. Для тех, кто только начинает собирать свой гардероб, это отличный лайфхак, который поможет выглядеть дорого каждый день. Всего существует два приема монохрома: собираем аутфит в одном цвете и комбинируем текстуры тканей или выстраиваем образ в близких оттенках.

Заповедь №5: выбирай сумки без логотипов





Наверняка каждая мечтала однажды о сумке с заветным логотипом Gucci или Louis Vuitton. Однако сумка с эмблемой даже таких брендов может дешевить образ. Вместо этого выбирайте базовые модели без лишних надписей. Например, хороший кожаный тоут станет базой на много лет.

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