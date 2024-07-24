Как подобрать модель платья, подчеркивающую достоинства фигуры?

Случалось ли вам примерять платье с мыслью: "Это не мое"? Несмотря на то, что платье кажется простым предметом гардероба, многие допускают ошибки и вместо того, чтобы подчеркнуть преимущества фигуры, делают акцент на недостатках. Какие особенности нужно учитывать при выборе платья? Как найти то самое "идеальное" платье? На эти вопросы отвечает модный эксперт Елена Михеева – основательница российского бренда премиальной женской одежды Code COUTURE.

При выборе платья важно учитывать не только последние модные тенденции, но и пропорции фигуры. Платье украшает женщина, а не наоборот.

Для типа женской фигуры "груша" характерны узкие плечи и ярко выраженная талия. Если вы обладательница такого типа фигуры, при выборе платья обращайте внимание на модели приталенного кроя с расклешенной юбкой, горизонтальным вырезом, рукавом коротким или три четверти. Фасон платья создаст эффектный акцент на талии и подчеркнет женственные силуэты, а короткие рукава визуально расправят зону плеч.





"Яблоко" – тип фигуры, который характеризуется менее выраженной областью талии, узкими бедрами и стройными ногами. При выборе платья основная задача – это зрительно вытянуть силуэт. Обращайте внимание на плотные ткани, они будут отлично держать форму, однако избегайте пастельных оттенков, принтов и блестящих текстур. Остановите выбор на темных и холодных оттенках моделей с завышенной талией. Расклешенные модели создадут баланс и подчеркнут элегантность. Для вечернего образа подойдут яркие и крупные аксессуары.





Четкие линии тела и отсутствие выраженной талии характерны для типа женской фигуры "прямоугольник". Подойдут модели прямого фасона с поясом, они визуально подчеркнут талию. Смело выбирайте строгие деловые платья, они подчеркнут изящность силуэта и женственность.





Для типа женской фигуры "песочные часы" характерны равные, легендарные в мире моды пропорции между плечами и бедрами, а также ярко выраженная талия. Практически любой фасон платья счастливых обладательниц такой фигуры выгодно подчеркнет достоинства. Модели облегающего кроя, приталенного силуэта, платья с драпировкой, на бретелях, с открытыми плечами расставят акценты на достоинствах фигуры.





Подбирая модель платья, помните, главное – это уверенность в том, что выбрать платье, подчеркивающее достоинство фигуры легко. Экспериментируйте с различными стилями и формами, обращайте внимание на детали и расставляйте акценты, которые выгодно подчеркнут вашу индивидуальность.