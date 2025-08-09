Вьетнамки - тренд или бред?

Пока вы читаете этот текст, мир придумывает новые тренды. На сей раз в эпицентре обсуждений – вьетнамки. Вы не поверите, но обувь, в которой до недавнего времени было стыдно выйти не то что в свет, а просто за пределы пляжа или огорода, теперь является самой модной обувью лета 2025 года. Разбираемся по порядку: готовы ли мы дать стилистический шанс вьетнамкам и, если да, то где отыскать лучшую модель этой обуви?

Как бренды переосмыслили пляжную обувь

Вьетнамки, сланцы или, по-простому, шлепанцы начали свое модное существование с подиумов парижской Недели моды SS2025 коллекций Alaïa, Miu Miu и The Row. Бренды подхватили тенденцию на непринужденность, взяв самую что ни на есть расслабленную обувь и добавив к ним трендовую элегантность. Модный дом Alaïa представил вьетнамки на каблуке, и они стали хитом среди fashion-инфлюенсеров.





Звездный пример: как носить вьетнамки в повседневной жизни

Такую заинтересованность во вьетнамках можно объяснить тягой современной моды к расслабленному, слегка неряшливому стилю, который подкрепляет поп-культура. Нынешние суперзвезды активно пропагандируют непринужденный образ жизни: Зои Кравиц, амбассадор богемного образа жизни, проявляет особую любовь к вьетнамкам The Row в повседневном стиле. Она умело сочетает элегантные пальто за несколько тысяч долларов с небрежными тапочками.

ТОП-3: где найти идеальные вьетнамки

Если вы уже мысленно составляете новые аутфиты с этой новомодной моделью обуви, то вот ТОП-3 лучших из лучших. Начнем с самых дерзких: ярко-красные вьетнамки на небольшом каблуке от бренда Befree. Такая модель уже закрепила за собой статус самой модной обуви этого лета, а яркий оттенок поможет выделиться среди окружающих.





Звание самых нежных и удобных достается шлепанцам марки Lime с анатомической стелькой, изготовленным из бархатистого материала. А самые практичные и повседневные из натуральной кожи ищите в новой коллекции бренда Ekonika.





Так, вьетнамки – это тренд или бред? Решать вам, но дать шанс такой необычной модели обуви однозначно стоит!