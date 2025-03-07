Никита Ефремов может потерять свой бизнес из-за долгов и убытков

Российский предприниматель и популярный блогер Никита Ефремов, специализирующийся на продаже редких кроссовок, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Недавно стало известно, что его бизнес переживает кризис. Как сообщает Super, счета компании "Ефремов интернет", связанной с разработкой программного обеспечения, были заблокированы из-за задолженности перед налоговыми органами. Вторая его фирма, "Ефремов Групп", также оказалась в сложной ситуации, демонстрируя убытки в размере 1,5 миллиона рублей.

Дополнительным ударом для предпринимателя стало расставание с бизнес-партнером Михаилом Литвиным. Совместный магазин в Санкт-Петербурге, открытый с популярным блогером, теперь больше не принадлежит Ефремову. Официально причиной разрыва названы разногласия в концепции бизнеса, но не исключено, что причиной стал и ряд скандалов, сопровождавших его деятельность. В прошлом году его компанию обвиняли в продаже поддельных моделей кроссовок. Хотя магазины временно закрывали для проверки, позже они возобновили работу.

Никита Ефремов начал свой путь в мире реселлинга еще подростком. В 15 лет он впервые перепродал редкую пару кроссовок, осознав перспективность этого рынка. К 2016 году он уже активно занимался поиском и перепродажей эксклюзивных моделей YEEZY, а его клиентами стали известные музыканты, блогеры и спортсмены. Популярность ему принесло сотрудничество с шоу "Холостяк", когда ему поручили найти редкую модель Balenciaga Triple S для съёмок. Это стало отправной точкой для формирования базы знаменитых клиентов, благодаря которым его бизнес стремительно развивался.

Постепенно его деятельность вышла за рамки онлайн-продаж: он открыл три магазина в России (две точки в Москве и одну в Санкт-Петербурге) и бутик в Дубае. Параллельно с этим он развивал свой YouTube-канал, выпускал влоги и подкасты с известными личностями. Среди его друзей и клиентов числятся Баста, Джиган, L’One, Нурлан Сабуров, Дмитрий Тарасов, Инстасамка, Даня Милохин и многие другие популярные фигуры медиа-индустрии.

Однако последние события могут поставить под угрозу всю его бизнес-империю. Из-за долгов и неудачных партнерств Никита Ефремов был вынужден заложить свои доли во всех компаниях. Если он не справится с финансовыми обязательствами, контроль над его бизнесом перейдет банку.