"Мы погрязли в оверсайзе": разговор с основательницей и дизайнером бренда "EGO" Евгенией Гордаш

Существует ли будущее у российской моды? Получится ли у русских дизайнеров выйти на международный уровень и с какими проблемами сталкиваются начинающие модельеры? – такими вопросами задаешься, когда наблюдаешь за кропотливой работой дизайнеров во время подготовки к показам. Разобраться в этой дилемме – "А найдет ли российская индустрия новый вектор развития?" – помогла нам дизайнер и основательница бренда одежды "EGO" Евгения Гордаш.

С дизайнером мы поговорили после показа в рамках Недели моды V форума "Уникальная Россия".





– Когда вы впервые поняли, что хотите заниматься модой?

– Если говорить честно, то будто с рождения. С шести лет я начала шить, вернее, учиться шить. Для этого использовались любые подручные предметы: первыми в ход пошли шторы, из которых много лет спустя было создано платье, но уже не для себя, а в рамках своей модной коллекции.

– Что отличительного есть в твоем стиле? Чем твои изделия отличаются от других брендов?

– Я не перестаю экспериментировать с материалами: в моей новой коллекции на Недели моды 2025 присутствует платье, созданное из туали, – натуральной хлопковой ткани с набивным рисунком. Такой материал производится компанией "Charles Burger"- одной из старейших ткацких мануфактур, охватывающей период от Людовика XIII до Наполеона III. В 18-м веке туалью обивали мебель и делали обои, а я сделала из нее одежду. На вопрос "Почему?" я могу откровенно ответить: качество. Одежда из такой ткани никогда не испортится, сколько бы ее ни носили. Как вы думаете, что долговечнее: материалы, используемые для обивки мебели, например дивана, или для одежды? Именно поэтому я решила создать платье, которое будет совмещать стиль и долговечность.

– Какие принципы дизайна вы используете при создании одежды?

– Я что-то среднее между босяком и леди. Сейчас мода часто строится по принципу "mix and match", то есть намеренное соединение разных техник и стилей в образе. Я создаю изделия, которые находятся на границе, которую надо суметь выдержать. Мои платья элегантные и сексуальные, но при этом не уходят в пошлость. Я могу специально утрировать одежду, создавая, например, максимально мешковатый брючный костюм и сочетать его с женственным топом. Конфронтация тканей: плотный хлопок, который задает архитектуру брючного костюма, и невесомый летящий материал топа.





"Сочетать несочетаемое" – вот один из главных приемов в моде сейчас. Я комбинирую противоречащие друг другу стили в своих изделиях: дерзость сочетается с женственность, при этом не затмевая ее, а наоборот, подчеркивая. В моих образах нет грубости, только плавные линии. Даже под фасадом изделия в виде доспехов, как бы намекающим, что современная женщина должна быть сильной, скрывается изящное коктейльное платье.

– Как вы считаете, возможно ли молодым дизайнерам зарабатывать в России на создании одежды?

– Не всегда стиль дизайнера подходит под требования массового покупателя, и тут возникает вопрос, которым я задавалась при создании своей первой коллекции: "Нужно шить, чтобы покупали или то, что мне нравится?". Ведь это действительно непростой предмет обсуждения для тех, кто только пытается войти в индустрию. Для создания и, тем более, развития бренда нужен спрос и покупатели, но зачастую чересчур авангардные образы не востребованы на большом рынке. Я стараюсь найти компромисс в этом вопросе: придерживаюсь баланса между авангардными изделиями в коллекции, так и более коммерческими.

– Что для вас мода?

– Мода – это то, что нравится, искренне. Сейчас модная индустрия – это деньги. В первую очередь удовлетворяются капиталистические запросы, а не идеи красоты, как это было раньше. Но я так не хочу. Я предпочитаю продолжать быть верной своему стилю, оставаясь собой и делать то, что мне нравится искренне. Это хороший совет для всех начинающих дизайнеров – оставаться верным себе.