"Метрополитен-музей" объявил тему дресс-кода Met Gala 2025

"Метрополитен-музей" объявил тему Met Gala 2025: "Tailored for You" ("Сшито для вас"). Это стилистическое направление, вдохновленное выставкой "Superfine: Tailoring Black Style", которая откроется 6 мая и посвящена влиянию элегантной мужской одежды на формирование идентичности афроамериканцев. Первая за двадцать лет выставка, полностью посвященная мужской моде в Институте костюма, исследует феномен "черного дендизма", представляя исторические костюмы, фотографии, арт-объекты и архивные материалы.

Сам бал Met Gala 2025 состоится 5 мая. Дресс-код "Сшито для вас" призывает подойти к интерпретации мужской моды творчески, предлагает воплотить собственный стиль, используя классические силуэты, от элегантных костюмов в стиле зут-сьют до ярких образов конголезских саперов. Ожидаются оригинальные сочетания шляп, галстуков, тростей, брошей и других аксессуаров.

Сопредседателями Met Gala 2025 выступят актер и режиссер Колман Доминго, гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, хип-хоп исполнитель A$AP Rocky и певец Фаррелл Уильямс, а почетным председателем станет баскетболист Леброн Джеймс. Их неповторимый стиль, от горчичного костюма Доминго от Valentino до кристаллических топов Хэмилтона, может стать источником вдохновения для гостей.

В состав Комитета хозяев вошли такие влиятельные персоны, как Андре 3000, Чимаманда Нгози Адичи, Грейс Уэлс Боннер, Симона Байлз, Джонатан Оуэнс, Джордан Кастил, Даппер Дэн, Дочи, Айо Эдебири, Эдвард Эннинфул, Джереми О. Харрис и Бренден Джейкобс-Дженкинс. Выставка "Superfine: Tailoring Black Style" будет доступна для посещения до 26 октября 2025 года.