"Грэмми" 2025: самые яркие наряды звезд на красной дорожке

"Грэмми" – одно из самых захватывающих событий в поп-культуре, в частности, благодаря безумным нарядам звезд на красной дорожке. С каждой новой церемонией "Грэмми" появляется все больше неординарных выходов, о которых уже можно уверенно заявить, что они по праву заняли свое место в истории моды.

Церемония "Грэмми" всегда отличалась своей креативностью: если дорожки "Золотого глобуса" и "Оскара" пестрят изящными образами с налетом лоска, то "Грэмми" находится на грани между креативом и фриковатостью. Вспомнить хотя бы Леди Гагу, прибывшую на премию в пластиковом яйце в 2011 году, а после "вылупилась" из него на сцене во время награждения.

В этом году уровень странности нарядов звезд не уступал предыдущим церемониям: от Бьянки Цензори, появившейся на красной дорожке полностью обнаженной рядом с Канье Уэстом, до Джейдена Смита, который надел головной убор в виде замка вместе с классическим брючным костюмам от Louis Vuitton.





Джулия Фокс, которая известна своими яркими выходами, появилась в шапке-сеточке для парика (без самого парика), резиновых перчатках и платье, сделанном из колготок в стиле уже упомянутой Бьянки Цензори.





Что-что, а надеть сандалии Birkenstock на красную дорожку – это не просто смело, а очень смело. Семидесятилетний американский музыкант Боб Вейр решил не усложнять свой аутфит и просто надеть кимоно-разлетайку, дополнив ее сандалиями-биркенштоками на босую ногу.





Если бы на "Грэмми" давали награду за худший наряд, она бы досталась Джой Вилле. Артистка пришла в золотом платье в горох, красной кепке, похожей на фирменную кепку Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой", но уже с авторской надписью "Кепка остается на мне" и сумкой в форме собаки, которая, по словам Джой, вдохновлена новой криптомонетой Трампа.





Певица Сабрина Карпентер решила повременить с сандалиями и платьями-колготками, надев безупречное платье небесно-голубого цвета от JW Anderson в стиле "Old Hollywood". Отделка из перьев, сияющая атласная ткань и оголенная спина – все это уносит нас в знаменитое кабаре "Мулен Руж" в Париже, где все еще царит "бурлеск". Сабрина дополнила свой образ укладкой в стиле Мэрилин Монро и классическим макияжем а-ля дивы 60-х.





Чаппелл Роан пришла в архивном платье Jean Paul Gaultier 2003 года, не изменяя своему фирменному драматически-авангардному стилю. Ее образ – смесь художественности, тюля и исторических отсылок – идеально соответствует преданности Роан театральной, экстравагантной моде. Золотисто-желтое платье с принтом в виде "голубых танцовщиц" Эдгара Дега, каскадными слоями гофрированного тюля, словно классическая балетная пачка. Фарфоровый макияж Чаппелл Роан, конечно же, выполнен в фирменном стиле визажистки Пэт Макграт: иссиня-белоснежная кожа, голубые тени, пунцовые румяна – одним словом, кукольный макияж.



