Классические и креативные: какие мужские модные стрижки лучше подобрать для худого лица в 2023 году

Выбор удачной прически актуален не только для девушек, но и для парней. Стилисты рекомендуют подобрать актуальные модные мужские стрижки в 2023 году, способные придать объем в нужной области. Зрительно уравновесить пропорции поможет правильное распределение длины.

Рекомендации при выборе образа

Основная задача мастера при создании стрижки заключается в том, чтобы придать зрительный объем в нужных местах. С этим помогут справиться следующие приемы:

При выборе челки стоит остановиться на ровном варианте. Окантовка висков должна быть прямой. В результате создаются горизонтальные линии, привносящие гармонию в образ.

Удачным решением станут прически сайд парт, кроп. Стоит избегать сильного укорачивания висков, поскольку в результате лицо еще более сузится.

К табу относится удлинение в теменной зоне, а также окантовка висков в диагональном варианте. Мужчинам с худым лицом стоит избегать стрижек андеркат и ирокез.

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Популярные мужские стрижки

Стилисты предлагают вниманию парней классические или неординарные креативные варианты. Помогут сделать выбор фото, на которых представлены актуальные прически. К их числу относятся следующие стрижки:

Сайд парт – английская классика, характеризующаяся боковым пробором в ровном исполнении. Асимметричные линии помогут отвлечь внимание от неидеальных пропорций лица. Пробор рекомендуется расположить максимально близко к боковой линии головы. Длина прядей в прическе должна составлять не менее от 3-4 см. При создании укладки стоит избегать лишнего объема в области, приближенной к теменной.

Кроп станет стильным вариантом, который хорошо сочетается с бородой. При создании прически основной акцент делается на густой челке. За счет своей текстуры она способна визуально сузить вытянутое лицо.

Канадка подойдет любителям спортивного стиля. Небольшой объем сосредотачивается в верхней части, при этом затылок и виски делают укороченными. Особенность стрижки – создание плавного перехода.

Боб представляет собой тренд, подходящий для длинных и густых волос. Прическа создается путем распределения равномерного объема по всей голове. Боб станет идеальным решением, чтобы скрыть высокий лоб за счет удлиненной челки. Последняя плавно переходит в пряди на скулах.

Полубокс прекрасно подойдет для коротких волос. Прическа характеризуется выбриванием в области висков, основной объем сосредоточен на макушке. При этом следует избегать излишнего удлинения в теменной зоне. Преимущество стрижки заключается в том, что за ней не требуется тщательный уход, укладка осуществляется очень просто.

Каре подойдет для удлиненных прядей. Прическа опровергает миф о том, что удлинение по бокам способствует еще большему вытягиванию лица. Стоит учесть, при выстригании каре важный момент заключается в том, чтобы сохранить объем и фактурность волос. Беспроигрышным решением станет дополнение прически градуировкой.

Паж отлично подойдет для кудрявых волос. Разрешается сделать оригинальную интерпретацию прически, дополнив ее выбритыми висками.

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Укладка мужской прически для худого лица

Для парней станут находкой стрижки, требующие минимального ухода. Однако, чтобы выглядеть стильно, рекомендуется уделить внимание укладке прически. Мастера советуют придерживаться следующей актуальной тенденции:

Прическа с рваной текстурой будет выглядеть выразительно, если прибегнуть к стайлинговым средствам. Хорошим решением будет нанести на пряди небольшое количество воска. При его нанесении важно не переборщить, чтобы не добиться эффекта склеивания волос и придания им чрезмерного блеска.

Если стрижка подразумевает акцент на челке, последнюю можно укладывать параллельно лбу. В результате образовывается горизонтальная линия, делающая лицо менее вытянутым. Направить челку удастся с помощью нанесения средства с матирующим финишем.

Классическим стрижкам допускается придать «мокрый» эффект. Для создания укладки подойдет гель или воск. Рекомендуется подобрать средство, обладающее сильной или средней фиксацией. Это способствует тому, что прическа будет долго держать форму в течение 6-7 часов. Гель или воск легко распределить при помощи расчески.

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Подведем итог

Мужские модные стрижки для худого лица в 2023 году представлены как в укороченных, так и в удлиненных вариантах. Чтобы прическа выглядела идеально, рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру. Это обусловлено тем, что в некоторых случаях необходимо выполнять плавные переходы. Эффект достигается с помощью применения нескольких насадок машинки для стрижки волос. Работа с инструментами требует определенного уровня мастерства. Однако результат превзойдет ожидания, поскольку поможет преподнести внешность в выигрышном свете и скорректировать недостатки.