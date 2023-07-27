Модные мужские рубашки 2023 года

Модные тенденции не стоят на месте. Дизайнеры адаптируют реальности современного мира и для гардероба сильной половины человечества. Попробуем разобраться, какие мужские рубашки будут модными в 2023 году.

Модные тенденции мужских рубашек на 2023 год

Деним, полюбившаяся многим «клетка», стиль кэжуал и необычные принты – всё это заметно преобразилось в 2023 году. Новинки дизайнеров одежды придутся по вкусу многим мужчинам, независимо от того, насколько они увлечены модой.

Среди популярных в этом году окажутся следующие направления:

Простота и легкость. По мнению модельеров, в 2023 году именно этот стиль станет самым популярным. Имеющиеся в гардеробе рубашки могут стать стильными, если правильно создать образ, учесть все особенности сочетания цветов, фактуры и материалов.

Строгий стиль неумолимо уступает кэжуалу. Универсальные и нейтральные рубашки идеально сочетаются с другими элементами гардероба, делая образ свободным и выделяющимся.

Небольшая небрежность также сохранит свои позиции в 2023 году. Слегка мятая рубашка свободного кроя, заправленная в джинсы, будет настоящим шиком.

В этом сезоне будут отлично смотреться разнообразные цветочные и анималистичные принты, любимая многими «клетка», необычный бохо, а также множество других современных стилей.

Классический стиль

Мрачные темные тона уходят в прошлое и открывают путь мягким цветам. Классические мужские рубашки в 2023 году демонстрируют удобство и красоту. Удачным выбором станут все светлые тона. Одежда различных оттенков желтого, зеленого, синего и даже красного станет хитом сезона.

Классическая рубашка должна быть в гардеробе каждого мужчины. Она удачно сочетается и с деловым стилем, и с вечерними праздничными костюмами.

Выбирая классику, следует придерживаться основных правил:

На рубашке не должно быть лишних элементов, притягивающих внимание.

Желательно выбирать однотонные модели традиционного пошива.

В качестве материала предпочтительными являются лен и хлопок. Они наиболее практичные и приятные при носке.

Пуговицы и застежки не должны выбиваться из общей палитры.

Белый цвет является неоспоримым лидером для классических моделей. Второе место занимают синие рубашки. Несколько лет назад в моде был светло-голубой вариант, но а теперь его место занимают более насыщенные оттенки – сапфировый и кобальтовый.

Кэжуал

Удобство и практичность – вот главные принципы данного стиля. Свободная мужская рубашка-кэжуал без лишних аксессуаров займет одну из лидирующих позиций в 2023 году. Она прекрасно смотрится и с джинсами, и даже с летними шортами.

Выбор рубашек зависит от того, для каких целей их носят. Для деловой встречи и рабочей обстановки следует отдать предпочтение светлым однотонным моделям, сдержанному узору или клетке без изысков. Образ легко дополняется джинсами, деловыми брюками, классической обувью или кроссовками.

Рубашки без воротника – вариант для отдыха и вечеринок. Для неформальной обстановки подходят яркие свободные модели с принтами, различными декоративными элементами. В них предствителям сильного пола будет легко привлечь внимание к своей персоне.

Главным требованием стиля является удобство. Рубашка должна хорошо сидеть по фигуре, не стеснять движений, позволять коже дышать. На летний период выбирайте одежду из натуральных материалов.

Бохо

Данный стиль умело сочетает в себе часто несочетаемые качества: дороговизну натуральных материалов, этнические мотивы, комфорт и удобство, небрежность в ношении. Иногда образ дополняют элементами стиля гранж в виде потертых джинсов или стиля хиппи. Зачастую такой лук многослойный.

Стиль бохо нашел свое место и в 2023 году. Дизайнеры предлагают интересный образ – открытый ворот, собранные рукава, однотонные цвета или «огурцы», лоскутные сшивки. Он будет оригинально смотреться и в повседневных условиях, и на отдыхе.

Один из главных принципов стиля – обилие различных аксессуаров. Рубашку с цветочным принтом, заправленную в брюки, отлично дополнят солнцезащитные очки и часы. В качестве обуви стоит выбрать сапоги или кроссовки.

Полоски и клетки

Клетчатые теплые рубашки, вероятно, навсегда поселились в топе мужского гардероба. Кажется, что они не выйдут из моды никогда. Дизайнеры умело пользуются популярностью «клетки», ежегодно дополняя уже имеющееся разнообразие новыми моделями.

Необычным образом выглядит клетчатая рубашка на молнии. С ее помощью можно создать одновременно простой, необычный и практичный лук, надев ее поверх футболки. В 2023 году особо ценятся яркие и насыщенные цвета. Следует отдавать предпочтение оттенкам красного, зеленого, желтого и синего.

Сафари

В этом сезоне «сафари» всё еще остается в моде, хоть модельеры и отмечают падение интереса к данному стилю. Мужская рубашка природных оттенков удачно смотрится с зауженными брюками цвета хаки. Остается лишь дополнить образ бежевым пиджаком с карманами и замшевыми ботинками, аксессуарами и поясом.

Яркие принты

Анималистичные и цветочные принты заняли почетное место не только в женском гардеробе. В 2023 году модельеры прогнозируют их популярность и среди мужчин. С помощью необычной расцветки можно создать необычный и интересный образ.

Яркие принты будут уместными для вечеринок, а для деловой встречи и рабочей обстановки лучше выбирать классические однотонные модели.

Деним

Известные модельеры уверяют, что деним будет в моде всегда. Джинсовая одежда отлично вписывается в любой гардероб, хорошо смотрится и летом, и осенью. Рубашки из денима бывают двух видов кроя:

Приталенного. Подходит для стройных представителей сильного пола, способных похвастаться спортивной фигурой.

Прямого. Универсальная модель для любого телосложения.

В 2023 году модным будет тотал-лук из денима. Джинсовая рубашка и брюки одного цвета снова возвращаются в тренды. Такой образ уместен и на вечеринках, и на свиданиях, и в повседневной жизни.

Стиль милитари

Военный стиль набирает обороты в последние годы и подходит всем мужчинам. В 2023 году рубашки-милитари должны быть в каждом гардеробе. Классический образ данного стиля – модель с коротким рукавом, заправленная в штаны с большим количеством карманов. Дополнить образ помогут солнцезащитные очки разнообразные украшения из металла. Стиль милитари подходит для дружеских встреч и путешествий.

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Подведем итог

Дизайнеры рассказали, какие мужские рубашки будут модными в 2023 году. Рекомендации экспертов помогут составить удачный образ для любых жизненных ситуаций.