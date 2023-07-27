Модные мужские рубашки 2023 года

Модные мужские рубашки 2023 - клетка, принты, с длинным рукавом, с коротким рукавом, сафари, фото.
Модные тенденции не стоят на месте. Дизайнеры адаптируют реальности современного мира и для гардероба сильной половины человечества. Попробуем разобраться, какие мужские рубашки будут модными в 2023 году.
Модные тенденции мужских рубашек на 2023 год
Деним, полюбившаяся многим «клетка», стиль кэжуал и необычные принты – всё это заметно преобразилось в 2023 году. Новинки дизайнеров одежды придутся по вкусу многим мужчинам, независимо от того, насколько они увлечены модой.
Среди популярных в этом году окажутся следующие направления:
- Простота и легкость. По мнению модельеров, в 2023 году именно этот стиль станет самым популярным. Имеющиеся в гардеробе рубашки могут стать стильными, если правильно создать образ, учесть все особенности сочетания цветов, фактуры и материалов.
- Строгий стиль неумолимо уступает кэжуалу. Универсальные и нейтральные рубашки идеально сочетаются с другими элементами гардероба, делая образ свободным и выделяющимся.
- Небольшая небрежность также сохранит свои позиции в 2023 году. Слегка мятая рубашка свободного кроя, заправленная в джинсы, будет настоящим шиком.
В этом сезоне будут отлично смотреться разнообразные цветочные и анималистичные принты, любимая многими «клетка», необычный бохо, а также множество других современных стилей.
Классический стиль
Мрачные темные тона уходят в прошлое и открывают путь мягким цветам. Классические мужские рубашки в 2023 году демонстрируют удобство и красоту. Удачным выбором станут все светлые тона. Одежда различных оттенков желтого, зеленого, синего и даже красного станет хитом сезона.
Классическая рубашка должна быть в гардеробе каждого мужчины. Она удачно сочетается и с деловым стилем, и с вечерними праздничными костюмами.
Выбирая классику, следует придерживаться основных правил:
- На рубашке не должно быть лишних элементов, притягивающих внимание.
- Желательно выбирать однотонные модели традиционного пошива.
- В качестве материала предпочтительными являются лен и хлопок. Они наиболее практичные и приятные при носке.
- Пуговицы и застежки не должны выбиваться из общей палитры.
Кэжуал
Удобство и практичность – вот главные принципы данного стиля. Свободная мужская рубашка-кэжуал без лишних аксессуаров займет одну из лидирующих позиций в 2023 году. Она прекрасно смотрится и с джинсами, и даже с летними шортами.
Выбор рубашек зависит от того, для каких целей их носят. Для деловой встречи и рабочей обстановки следует отдать предпочтение светлым однотонным моделям, сдержанному узору или клетке без изысков. Образ легко дополняется джинсами, деловыми брюками, классической обувью или кроссовками.
Рубашки без воротника – вариант для отдыха и вечеринок. Для неформальной обстановки подходят яркие свободные модели с принтами, различными декоративными элементами. В них предствителям сильного пола будет легко привлечь внимание к своей персоне.
Бохо
Данный стиль умело сочетает в себе часто несочетаемые качества: дороговизну натуральных материалов, этнические мотивы, комфорт и удобство, небрежность в ношении. Иногда образ дополняют элементами стиля гранж в виде потертых джинсов или стиля хиппи. Зачастую такой лук многослойный.
Стиль бохо нашел свое место и в 2023 году. Дизайнеры предлагают интересный образ – открытый ворот, собранные рукава, однотонные цвета или «огурцы», лоскутные сшивки. Он будет оригинально смотреться и в повседневных условиях, и на отдыхе.
Один из главных принципов стиля – обилие различных аксессуаров. Рубашку с цветочным принтом, заправленную в брюки, отлично дополнят солнцезащитные очки и часы. В качестве обуви стоит выбрать сапоги или кроссовки.
Полоски и клетки
Клетчатые теплые рубашки, вероятно, навсегда поселились в топе мужского гардероба. Кажется, что они не выйдут из моды никогда. Дизайнеры умело пользуются популярностью «клетки», ежегодно дополняя уже имеющееся разнообразие новыми моделями.
Необычным образом выглядит клетчатая рубашка на молнии. С ее помощью можно создать одновременно простой, необычный и практичный лук, надев ее поверх футболки. В 2023 году особо ценятся яркие и насыщенные цвета. Следует отдавать предпочтение оттенкам красного, зеленого, желтого и синего.
Сафари
В этом сезоне «сафари» всё еще остается в моде, хоть модельеры и отмечают падение интереса к данному стилю. Мужская рубашка природных оттенков удачно смотрится с зауженными брюками цвета хаки. Остается лишь дополнить образ бежевым пиджаком с карманами и замшевыми ботинками, аксессуарами и поясом.
Яркие принты
Анималистичные и цветочные принты заняли почетное место не только в женском гардеробе. В 2023 году модельеры прогнозируют их популярность и среди мужчин. С помощью необычной расцветки можно создать необычный и интересный образ.
Деним
Известные модельеры уверяют, что деним будет в моде всегда. Джинсовая одежда отлично вписывается в любой гардероб, хорошо смотрится и летом, и осенью. Рубашки из денима бывают двух видов кроя:
- Приталенного. Подходит для стройных представителей сильного пола, способных похвастаться спортивной фигурой.
- Прямого. Универсальная модель для любого телосложения.
В 2023 году модным будет тотал-лук из денима. Джинсовая рубашка и брюки одного цвета снова возвращаются в тренды. Такой образ уместен и на вечеринках, и на свиданиях, и в повседневной жизни.
Стиль милитари
Военный стиль набирает обороты в последние годы и подходит всем мужчинам. В 2023 году рубашки-милитари должны быть в каждом гардеробе. Классический образ данного стиля – модель с коротким рукавом, заправленная в штаны с большим количеством карманов. Дополнить образ помогут солнцезащитные очки разнообразные украшения из металла. Стиль милитари подходит для дружеских встреч и путешествий.
Подведем итог
Дизайнеры рассказали, какие мужские рубашки будут модными в 2023 году. Рекомендации экспертов помогут составить удачный образ для любых жизненных ситуаций.