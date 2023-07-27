В чем пойти на выпускной в 2023 году: самые модные платья для 9-го класса

Любая девушка хочет заранее подготовиться к торжественному событию. Выглядеть неотразимо на выпускном в 2023 году помогут модные платья для учениц 9-го класса. Бьюти-специалисты подготовили рекомендации, как подобрать актуальные фасоны. Модели предлагаются в пышном или прилегающем по фигуре варианте, короткой длины или в виде макси в пол. Подобрав платье с учетом особенностей фигуры и внешности, можно стать настоящей королевой бала.

Как подобрать образ

Стилисты советуют учитывать определенные моменты, подбирая наряд на выпускной. Рекомендации рассчитаны на то, чтобы образ получился максимально эффектным и гармоничным. Правила по созданию лука заключаются в следующем:

Стройную фигуру и длинные ноги поможет подчеркнуть минималистичный фасон, имеющий облегающий силуэт. Удачным решением станет всем известное платье «футляр» с приспущенной линейкой плеч или тонкими бретельками. Лаконичность вещи удастся компенсировать с помощью подбора объемных аксессуаров: длинных сережек, широких браслетов, фантазийного клатча, украшенного стразами.

Воплотить сказочный образ принцессы удастся с помощью платья с пышной юбкой. При таком выборе украшения напротив, должны быть минималистичными. Это необходимо, чтобы не перегрузить образ.

Интересным решением станет модель с открытыми плечами или спиной. Вырез служит главным акцентом образа. Чтобы не отвлечь от него внимание, рекомендуется отдать предпочтение собранной прическе.

Макияж должен соответствовать оттенку платья. В зависимости от выбранного цвета одежды make-up создается в теплой или холодной тональности.

Наряд рекомендуется подбирать с учетом особенностей фигуры:

Для девушек с широкими бедрами рекомендуется фасон с А-образным силуэтом. Юбка плавно расширяется книзу, за счет чего привлекается внимание к талии. При этом объем бедер становится менее выраженным.

Для спортивной фигуры с узкими бедрами и широкими плечами подойдут модели с пышной юбкой. Верх рекомендуется выбрать ассиметричным с одной широкой лямкой. При этом декор лифа должен быть минимальным.

Для фигуры со слабо выраженной талией станут находкой модели с широким поясом. При этом элемент должен быть выполнен в более темных тонах по сравнению с основным цветом наряда.

Придать дополнительный объем груди удастся с помощью украшения лифа рюшами или драпировкой.

Для девушек с пышными формами подойдут модели «ампир». Платье характеризуется завышенной линией талии и полурасклешенной юбкой, плавно расширяющейся книзу.

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Как выбрать цвет платья на выпускной

Оттенок наряда подбирается с учетом цветотипа девушки:

Для блондинок подойдут платья, созданные пастельных приглушенных оттенках. Это мятные, пыльно-розовый, нежно-голубой цвет. При желании сделать образ ярким можно остановиться на красном варианте.

Для рыжеволосых девушек станут находкой платья зеленого, изумрудного, пряного оттенка.

Для шатенок теплого цветотипа рекомендуются теплые тона. Можно остановиться на ярком алом варианте.

Выбор платья для брюнеток зависит от тона их кожи. Если она имеет светлый оттенок, то стоит остановиться на моделях, выполненных в холодной тональности, например, в лимонном или

Брюнеткам с теплым цветотипом подойдут желтые, красные, золотистые модели.

Короткие платья на выпускной

Подчеркнуть красивые стройные ноги удастся, если подобрать укороченный фасон. Фото модных платьев помогут составить представление об актуальных трендах:

Романтичные нотки в образ принесут изделия, выполненные из шелка или атласа. Хорошим решением станет модель с юбкой «солнце», образующей мягкие складки. Эффектно смотрятся лифы, расшитые стразами или пайетками.

Интересной идеей станет вариант с пышной многоярусной юбкой. Она состоит из воланов, расположенных друг над другом в несколько уровней.

Пользуются популярностью варианты, сшитые из фатина. Материал применяется в качестве верхнего слоя, под которым располагается подкладка из плотной не просвечивающейся ткани.

Элегантный образ поможет воплотить платье «футляр». Придать ему нарядный вид удастся с помощью расшивки пайетками, украшения стразами, дополнения эффектной драпировкой.

Платье миди на выпускной

Компромиссным вариантом станут модели, доходящие по длине до середины голени или заканчивающиеся чуть ниже уровня колена:

Нежные нотки в образ привнесет платье с расклешенной юбкой из струящейся ткани. Актуальным трендом стало дополнение пышными рукавами-буфами.

Красиво выглядят варианты с корсетным верхом. Лиф выполняется из блестящей атласной ткани, украшается ажурным кружевом либо расшивается пайетками.

Отражением ретро моды станут модели с пышной юбкой, образующей крупные складки. Для достижения объемного эффекта применяется подъюбник.

При желании сделать образ элегантным подойдет коктейльный фасон «футляр» с открытыми плечами. Минималистичную модель удастся сделать яркой, если подобрать насыщенные оттенки. Это могут быть платья красного, лилового, аквамаринового цвета.

Оригинально смотрится платье, выполненное в бельевом стиле. Изделье шьется из струящегося шелка, напоминает модель, известную под названием «комбинация». Вещь дополняется тонкими бретельками, плечи и руки остаются открытыми.

Длинное платье на выпускной

Сделать образ роскошным помогут удлиненные модели:

Эффектно смотрятся варианты с пышной юбкой, спускающейся в пол. Приветствуется эффект многослойности, достигающейся с помощью подъюбника, поверх которого располагается плотный слой ткани. Сверху юбка дополняется просвечивающимся фатином или органзой.

Красивую фигуру подчеркнет силуэт «русалка». Юбка облегает бедра и плавно расширяется книзу.

Актуальной тенденцией стал фасон «трансформер». Платье «футляр» длины мини дополняется длинной юбкой в пол, надевающейся поверх. При желании верхний слой можно отстегнуть. Вариант макси подойдет для торжественной части, а для неофициальной вечеринки можно сделать платье укороченным.

Эффектным решением станет дополнение юбки высоким разрезом, идущим по ноге. Он будет приоткрываться при ходьбе, привнося в образ пикантные нотки.

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Романтично смотрится шелковый наряд с юбкой, дополненной плиссировкой. Модель имеет полурасклешенный силуэт, плавно спускаясь книзу.

Оригинальным решением станет модель, состоящая из двух деталей. Юбка делается пышной или имеет силуэт «русалка». Верх сделан в виде укороченного топа. Данный фасон подойдет девушкам с тонкой талией, поскольку оставляет открытой полоску живота.

Подведем итог

Модные платья на выпускной 2023 года для 9-го класса преподнесут внешность девушки в максимально выигрышном свете, если удачно подобрать модель и оттенок наряда. Фасон выбирается с учетом особенностей фигуры, вещь дополняется минималистичными или яркими аксессуарами. При выборе цвета платья важно учитывать цветотип модницы.