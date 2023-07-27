В чем пойти на выпускной в 2023 году: самые модные платья для 9-го класса

Модные платья на выпускной в 2023 году для 9 класса. Особенности сочетания платьев разных фасонов с иными предметами гардероба.
Любая девушка хочет заранее подготовиться к торжественному событию. Выглядеть неотразимо на выпускном в 2023 году помогут модные платья для учениц 9-го класса. Бьюти-специалисты подготовили рекомендации, как подобрать актуальные фасоны. Модели предлагаются в пышном или прилегающем по фигуре варианте, короткой длины или в виде макси в пол. Подобрав платье с учетом особенностей фигуры и внешности, можно стать настоящей королевой бала.
Как подобрать образ
Стилисты советуют учитывать определенные моменты, подбирая наряд на выпускной. Рекомендации рассчитаны на то, чтобы образ получился максимально эффектным и гармоничным. Правила по созданию лука заключаются в следующем:
- Стройную фигуру и длинные ноги поможет подчеркнуть минималистичный фасон, имеющий облегающий силуэт. Удачным решением станет всем известное платье «футляр» с приспущенной линейкой плеч или тонкими бретельками. Лаконичность вещи удастся компенсировать с помощью подбора объемных аксессуаров: длинных сережек, широких браслетов, фантазийного клатча, украшенного стразами.
- Воплотить сказочный образ принцессы удастся с помощью платья с пышной юбкой. При таком выборе украшения напротив, должны быть минималистичными. Это необходимо, чтобы не перегрузить образ.
- Интересным решением станет модель с открытыми плечами или спиной. Вырез служит главным акцентом образа. Чтобы не отвлечь от него внимание, рекомендуется отдать предпочтение собранной прическе.
- Макияж должен соответствовать оттенку платья. В зависимости от выбранного цвета одежды make-up создается в теплой или холодной тональности.
- Наряд рекомендуется подбирать с учетом особенностей фигуры:
- Для девушек с широкими бедрами рекомендуется фасон с А-образным силуэтом. Юбка плавно расширяется книзу, за счет чего привлекается внимание к талии. При этом объем бедер становится менее выраженным.
- Для спортивной фигуры с узкими бедрами и широкими плечами подойдут модели с пышной юбкой. Верх рекомендуется выбрать ассиметричным с одной широкой лямкой. При этом декор лифа должен быть минимальным.
- Для фигуры со слабо выраженной талией станут находкой модели с широким поясом. При этом элемент должен быть выполнен в более темных тонах по сравнению с основным цветом наряда.
- Придать дополнительный объем груди удастся с помощью украшения лифа рюшами или драпировкой.
- Для девушек с пышными формами подойдут модели «ампир». Платье характеризуется завышенной линией талии и полурасклешенной юбкой, плавно расширяющейся книзу.
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Как выбрать цвет платья на выпускной
- Оттенок наряда подбирается с учетом цветотипа девушки:
- Для блондинок подойдут платья, созданные пастельных приглушенных оттенках. Это мятные, пыльно-розовый, нежно-голубой цвет. При желании сделать образ ярким можно остановиться на красном варианте.
- Для рыжеволосых девушек станут находкой платья зеленого, изумрудного, пряного оттенка.
- Для шатенок теплого цветотипа рекомендуются теплые тона. Можно остановиться на ярком алом варианте.
- Выбор платья для брюнеток зависит от тона их кожи. Если она имеет светлый оттенок, то стоит остановиться на моделях, выполненных в холодной тональности, например, в лимонном или
- Брюнеткам с теплым цветотипом подойдут желтые, красные, золотистые модели.
Короткие платья на выпускной
Подчеркнуть красивые стройные ноги удастся, если подобрать укороченный фасон. Фото модных платьев помогут составить представление об актуальных трендах:
- Романтичные нотки в образ принесут изделия, выполненные из шелка или атласа. Хорошим решением станет модель с юбкой «солнце», образующей мягкие складки. Эффектно смотрятся лифы, расшитые стразами или пайетками.
- Интересной идеей станет вариант с пышной многоярусной юбкой. Она состоит из воланов, расположенных друг над другом в несколько уровней.
- Пользуются популярностью варианты, сшитые из фатина. Материал применяется в качестве верхнего слоя, под которым располагается подкладка из плотной не просвечивающейся ткани.
- Элегантный образ поможет воплотить платье «футляр». Придать ему нарядный вид удастся с помощью расшивки пайетками, украшения стразами, дополнения эффектной драпировкой.
Платье миди на выпускной
Компромиссным вариантом станут модели, доходящие по длине до середины голени или заканчивающиеся чуть ниже уровня колена:
- Нежные нотки в образ привнесет платье с расклешенной юбкой из струящейся ткани. Актуальным трендом стало дополнение пышными рукавами-буфами.
- Красиво выглядят варианты с корсетным верхом. Лиф выполняется из блестящей атласной ткани, украшается ажурным кружевом либо расшивается пайетками.
- Отражением ретро моды станут модели с пышной юбкой, образующей крупные складки. Для достижения объемного эффекта применяется подъюбник.
- При желании сделать образ элегантным подойдет коктейльный фасон «футляр» с открытыми плечами. Минималистичную модель удастся сделать яркой, если подобрать насыщенные оттенки. Это могут быть платья красного, лилового, аквамаринового цвета.
- Оригинально смотрится платье, выполненное в бельевом стиле. Изделье шьется из струящегося шелка, напоминает модель, известную под названием «комбинация». Вещь дополняется тонкими бретельками, плечи и руки остаются открытыми.
Длинное платье на выпускной
Сделать образ роскошным помогут удлиненные модели:
- Эффектно смотрятся варианты с пышной юбкой, спускающейся в пол. Приветствуется эффект многослойности, достигающейся с помощью подъюбника, поверх которого располагается плотный слой ткани. Сверху юбка дополняется просвечивающимся фатином или органзой.
- Красивую фигуру подчеркнет силуэт «русалка». Юбка облегает бедра и плавно расширяется книзу.
- Актуальной тенденцией стал фасон «трансформер». Платье «футляр» длины мини дополняется длинной юбкой в пол, надевающейся поверх. При желании верхний слой можно отстегнуть. Вариант макси подойдет для торжественной части, а для неофициальной вечеринки можно сделать платье укороченным.
- Эффектным решением станет дополнение юбки высоким разрезом, идущим по ноге. Он будет приоткрываться при ходьбе, привнося в образ пикантные нотки.
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- Романтично смотрится шелковый наряд с юбкой, дополненной плиссировкой. Модель имеет полурасклешенный силуэт, плавно спускаясь книзу.
- Оригинальным решением станет модель, состоящая из двух деталей. Юбка делается пышной или имеет силуэт «русалка». Верх сделан в виде укороченного топа. Данный фасон подойдет девушкам с тонкой талией, поскольку оставляет открытой полоску живота.
Подведем итог
Модные платья на выпускной 2023 года для 9-го класса преподнесут внешность девушки в максимально выигрышном свете, если удачно подобрать модель и оттенок наряда. Фасон выбирается с учетом особенностей фигуры, вещь дополняется минималистичными или яркими аксессуарами. При выборе цвета платья важно учитывать цветотип модницы.