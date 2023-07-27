Самые крутые и креативные идеи: новые татуировки в 2023 году для девушек

Всё больше модниц стремятся проявить индивидуальность с помощью креативных решений. Мастера предлагают для девушек новые татуировки в 2023 году, характеризующиеся неординарным стилем. Рисунки размещаются в разных частях тела и выполняются в минималистичном или крупном размере. Тематика подбирается по вкусу обладательницы будущего узора.

Как выбрать тату для девушек?

При подборе рисунка важно, чтобы он смотрелся гармонично. С этой целью модницам стоит учитывать следующие тенденции:

Если выбирается нежный эскиз, рекомендуется разместить его на участках тела, считающихся наиболее женственными. Для этой цели подойдут лодыжки, запястья, ключицы, лопатки. Крупные цветочные узоры будут органично смотреться на пояснице, плече или бедре.

При желании сделать тату, которое будет заметно только в определённых условиях, подойдёт вариант, расположенный под грудью. Красоту рисунка удастся продемонстрировать в пляжный сезон.

После того как татуировка сделана, необходимо уделить внимание периоду её заживления. Он составляет около месяца. В это время рекомендуется воздержаться от солнечных ванн, не стоит интенсивно купаться. При посещении пляжа обязательно применяют солнцезащитные средства.

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Виды татуировок для девушек

Подобрать удачную идею удастся, если предварительно изучить фото рисунков. Татуировки условно разделяются в зависимости от тематики, которую они представляют:

Надписи пользуются повышенной популярностью среди девушек. Это могут быть цитаты и афоризмы на разных языках, даты, имеющие значение для обладательницы тату. Мастер поможет подобрать стиль шрифта, который будет наиболее органично смотреться. Маленький узор рекомендуется нанести на ключицу или на запястье. Для крупных надписей подойдёт участок на рёбрах или предплечье.

Цветочная тематика считается одной из наиболее популярных среди модниц. Рисунок разрешается выполнить как в чёрно-белом, так и цветном варианте. В зависимости от индивидуальных предпочтений это могут быть скромные полевые цветы или роскошные розы. Для нанесения флористических узоров идеально подойдёт акварельная техника. Рисунок выглядит так, будто он нарисован мазками кисти. Зачастую узор создаётся в пастельных оттенках.

Анималистика распространена среди представителей как мужского, так и женского пола. Отличие заключается в том, что парни предпочитают рисунки, на которых изображен хищный оскал животного. Для девушек предназначен нежный стиль, востребованы изображения кошки, лисицы, пантеры. Альтернативным решением станут узоры в виде птиц или бабочек.

Маленький рисунок станет находкой в случае, если девушка хочет проявить индивидуальность, но при этом сделать узор в минималистичном стиле, который будет не сильно заметен. Примером служит единичный символ, имеющий особое значение. Другой вариант – миниатюрное сердечко, нанесённое на запястье или ключицу. Другими популярными идеями станут изображения звёздочек, знака зодиака, символа бесконечности, Инь и Ян. Символ в виде клевера способен принести удачу.

Интересно смотрятся татуировки, имеющие парное значение. Примером служит изображение на одном предплечье солнца, а на другом полумесяца.

Приветствуется комбинирование рисунков, благодаря чему татуировкам придаётся неподражаемый стиль. Так, цветочный орнамент будет гармонично смотреться с техникой випшейдинга. Последняя представляет собой контурные линии, напоминающие штриховку.

Крупные татуировки под грудью позволят в полной мере проявить фантазию. Примером служит изображение сердца, дополненного крыльями птицы. Роза гармонично смотрится в сочетании с кружевными орнаментами.

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Подведем итог

Новые татуировки в 2023 году для девушек представлены цветочной, анималистической тематикой, оригинальными надписями. Вариант на свой вкус смогут подобрать как любительницы лаконичности, так и женщины, предпочитающие роскошные объёмные узоры. В зависимости от выбранного эскиза тату будет смотреться минималистично или максимально ярко.