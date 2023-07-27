Классика, клетка, спорт-кэжуал: какие мужские костюмы будут в моде в 2023 году

Просто невозможно представить базовый гардероб мужчины без костюма. При этом стиль, модель, цвет могут быть самыми разными, в зависимости от деятельности представителя сильного пола и его вкуса.

В 2023 году выбор модных мужских костюмов на рынке будет просто огромен. Действительно, дизайнеры постарались на славу и предложили множество вариантов, среди которых вы обязательно выберете свой и будете выглядеть стильно, красиво и модно. Итак, рассмотрим самые модные тенденции мужских костюмов на ближайший год.

Креатив приветствуется: главные акценты в модных мужских костюмах в 2023 году

Последние модные показы демонстрируют креативность, эффектность и экстравагантность мужских костюмов. Они даже более креативны и необычны, нежели женские костюмы.

В модных мужских костюмах 2023 года будет абсолютная разноплановость моделей и фасонов. Это может быть как классический костюм, так и спорт-шик или кэжуал.

Причем для современных моделей мужских костюмов характерны разнообразные покрой и силуэты, материалы и декор, цветовые оттенки и принты. Благодаря этому даже самые обычные и привычные образы «заиграют» совершенно по-новому, интересно, трендово.

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Самые топовые модели, силуэты, фасоны, отделки и материалы в мужских костюмах 2023 года следующие:

двубортный мужской костюм;

костюм-тройка;

спортивный мужской костюм;

комбинированные модели;

приталенные модели;

в клетку, полоску, принтованный, с орнаментом;

с атласным отливом;

выполненный из велюра или вельвета.

Кроме того, стоит сказать и о модных покроях мужских костюмов 2023 года — английском, американском, европейском. Из них нужно выбирать подходящие по своей фигуре и внешности модели.

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Модные цвета мужских костюмов в 2023 году

Интересным решением в модных мужских костюмах 2023 года станет сочетание разных цветов брюк и пиджака. Это позволит сделать костюм менее скучным и более стильным.

Трендовыми цветами наступающего года станут темные оттенки серого, синего, коричневого. Не уступает лидерство и черный.

Также свои уверенные модные позиции занимают светлые оттенки, в том числе кремовый, молочный, бежевый, белый и пудра.

Свой вариант смогут выбрать абсолютно все — и те мужчины, которые соблюдают строгий дресс-код, и те, кто одевается в неформальном стиле. Фасоны найдутся для каждого.

На первом месте — классика

Как всегда, лидирующие позиции занимают классические мужские костюмы. Им характерна лаконичность и сдержанность во всем — как в фасоне, покрое, так и в цветовых решениях.

Чаще всего классические мужские костюмы можно будет встретить в черном, сером, синем цвете. Как обычно, для такой модели характерны однобортный пиджак, прямоугольные лацканы, две или три пуговицы.

Самым главным преимуществом такого костюма считается то, что он подходит абсолютно каждому мужчине — любой комплекции, возраста. Кроме того, он универсален в тематике. Его можно надеть как на свадьбу, так и на работу в офис.

Праздничный вариант — костюм-тройка

Действительно, костюм-тройку можно назвать идеальным вариантом для праздничных мероприятий. В такой комплект традиционно входят брюки, пиджак и жилет. Выполняют их в одном материале и цвете.

Такой костюм точно не наденешь на каждый день — он не повседневный и не офисный. Разве что вы наденете только брюки и пиджак. В полном объеме же костюм-тройку можно и нужно надевать на особенно праздничные, торжественные мероприятия. Будьте уверены: публика оценит ваш образ по достоинству!

Двубортные костюмы

Двубортный костюм станет просто настоящим трендом 2023 года. Для этой модели характерны два ряда пуговиц на пиджаке, официальность и строгость. Причем, как и костюм-тройка, этот также далеко не всегда уместен. Нужно хорошенько подумать, прежде чем надевать его на то или иное мероприятие.

Двубортный костюм подходит для особенно важных событий. И тогда ваш образ будет вполне уместным. И уж точно не надевайте его на семейный ужин или на свидание.

Клетка и полоска

Топовыми принтами в модных мужских костюмах 2023 года будут клетка и полоска.

Если говорить о клетке, то она представлена дизайнерами весьма разнообразно и неординарно. Предпочтение следует отдать мелкому и неброскому клетчатому принту в образе. Такой вариант идеально подойдет для похода в офис или для деловой встречи.

Если же вы хотите создать образ стрит-стайл, то на вас будет отлично и уместно смотреться костюм в контрастную и крупную клетку.

Также вы будете на высоте, если сделаете свой выбор в пользу необычной и выразительной модели с принтом в полоску. Она может стать вашим повседневным луком, но добавит шика и интересной нотки, обаяния и гламура. Так можно создать просто прекрасный, стильный вечерний мужской образ.

Очень оригинально и эффектно смотрятся мужские костюмы-тройки в полоску. А летом можно и модно сочетать брюки и жилет такого плана.

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Светлые и благородные

Речь идет о светлых мужских костюмах. Их модные оттенки в 2023 года будут просто очень разнообразны. Это может быть беж или пудра, слегка голубоватый или розовый. Но на вершине моды, конечно же, белый мужской костюм. Он очень праздничный и торжественный, благородный и модный. Причем можно приобрести себе такое чудо гардероба как на холодный сезон, так и на лето, определив оптимальные ткани и фасон.

Модели белых костюмов идеально смотрятся с легкой рубашкой и мокасинами. А если подобрать модные и лаконичные аксессуары, часы и цепочку, то вообще можно сделать образ просто идеальным и представительным.

Практичный и стильный спорт-кэжуал

Такой вариант будет по душе мужчинам, которые предпочитают практичность и комфорт. Если вы относитесь к таковым, то ваши костюмы должны быть в стиле кэжуал, спорт-кэжуал или спорт-шик.

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Костюмы в этом направлении не имеют строгих линий или материалов. Более того, в 2023 году будут очень модны модели с яркими принтами или оттенками. Штаны — свободные вверху и зауженные внизу.

Итоги

Модные мужские костюмы 2023 года — это, прежде всего, практичность и разнообразие. Среди предложений законодателей моды можно выбрать для себя как повседневную классику, так и максимально торжественную тройку.

Не бойтесь экспериментировать со своим образом — фасоны и расцветки вам позволят сделать его максимально интересным и эффектным. Это могут быть как однотонные костюмы, так и модели с брюками и пиджаком разного цвета. Также обратите внимание на модные принты 2023 года — клетку и полоску.