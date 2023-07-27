Маникюр со стразами: тренды 2024 года — блеск, стиль и элегантность

Любительницы ярких образов стремятся соответствовать выбранной стилистике во всем. Это касается не только одежды, но и других деталей, к которым относится маникюр со стразами в 2024 году. Стилисты предлагают разнообразные решения, способные удовлетворить самый взыскательный вкус любой модницы. Сделав подобный нейл-арт, можно быть уверенной, что образ получится ярким и запоминающимся.

Тенденции маникюра со стразами в 2024 году

Мастера нейл-сервиса по максимуму проявляют креатив, предлагая модницам оригинальные идеи при оформлении ногтей. Подбирая нейл-арт, девушкам рекомендуется руководствоваться следующими тенденциями маникюра:

В тренде нюдовый маникюр с акцентом. Один или несколько ногтей покрываются розово-бежевым оттенком, затем добавляются стразы на акцентный ноготь. Это создает элегантный и изысканный образ. Можно прибегнуть к комбинированию с другим декором: украшению ногтевых пластин блестящими разводами потали, выкладыванию камифубуки.

Омбре-эффект со стразами. Ногти окрашивают в градиентный оттенок, начиная с темного на основе и переходя к светлому на кончиках. Затем по всей поверхности ногтя добавляются стразы.

Классический френч-маникюр в 2024 году выполняется в оригинальной интерпретации с помощью страз. Вместо обычной белой полоски на кончике ногтя, вы можете добавить блестящие стразы для более гламурного вида.

Маникюр «звездное небо». Ногти покрываются темным оттенком, например, черным или темно-синим, а затем добавляются небольшие блестки или стразы различных размеров и форм, чтобы создать эффект звездного неба.

Читайте также: Блеск и элегантность: тенденции свадебного маникюра 2024 года

Варианты дизайна ногтей с блестками и стразами

Стилисты проявили фантазию, создавая оригинальные идеи для оформления ногтей. Дизайн ногтей с блестками и стразами предлагается сделать в следующих вариациях:

Геометрический маникюр со стразами. Включает треугольники, ромбы, полосы и квадраты, с использованием камней. Это создает современный и стильный образ. Несколько фигур заполняются золотистыми либо серебристыми блестками.

Романтичные нотки маникюру придаст выкладывание сердечка на акцентном пальце с помощью камней. Другой вариант – оставить рисунок незаполненным, прибегнув к покрытию прозрачным лаком, создающим «негативное пространство». Вокруг сердечка вся остальная площадь ногтевой пластины заполняется блестками и стразами.

Допускается сделать френч, выложив область «улыбки» мелкими блестками. Безымянный палец акцентируется путем выкладывания крупных страз.

Интересно смотрится дизайн ногтей с блестками, содержащимися в глиттерном лаке. Пластины полностью покрываются подобным покрытием, придающим яркие и освежающие нотки. Один или несколько пальцев выделяются с помощью страз.

Читайте также: Стильные и модные идеи зимнего маникюра в 2023-2024 году

Как создать маникюр со стразами в домашних условиях

Стильный и красивый дизайн можно воплотить, не обращаясь к услугам нейл-мастера. Эффектный маникюр со стразами удастся с легкостью создать в домашних условиях. Для этого нужно учитывать следующие моменты:

Подготовка ногтей заключается в удалении старого покрытия с пластин с помощью средства для снятия лака. После этого подпилите ногти и придайте им желаемую форму, затем аккуратно отодвиньте кутикулу.

Нанесите базовое покрытие на ногти, чтобы защитить их и создать гладкую основу для маникюра. Позвольте ему полностью высохнуть.

Нанесите два тонких слоя лака для ногтей выбранного вами цвета. Позвольте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Подготовьте стразы, которые будете использовать для маникюра. Разделите камушки на нужные вам размеры и формы, чтобы в последующем облегчить процесс их нанесения.

Нанесите небольшое количество специального клея для страз на ноготь там, где вы хотите разместить стразы. Клей должен быть прозрачным при высыхании. Если такого средства нет, можно использовать вместо него обычный прозрачный лак.

Продумайте узор, который будете выкладывать из камушков. Если это полоска, ее можно наметить, положив на ноготь обычную нитку и быстро убрав ее.

С помощью пинцета или зубочистки аккуратно подденьте стразы и разместите их на ногтях в желаемом порядке, заполняя фигуры или создавая оригинальный узор. Легонько нажмите на камни, чтобы они хорошо прилипли к покрытию.

Нанесите слой топового прозрачного покрытия на ногти, чтобы закрепить стразы и придать маникюру глянцевый финиш. Позвольте ему полностью высохнуть. Не применяйте закрепитель, чтобы сохранить особенно яркий блеск камней. Однако в этом случае они прослужат меньше и быстрее отвалятся.

Советы по уходу за маникюром со стразами

Красивый и эффектный нейл-арт прослужит максимально долгий срок, если бережно к нему относиться и придерживаться рекомендаций по уходу за ним. Чтобы подольше сохранить маникюр со стразами, стоит учитывать следующие нюансы:

Старайтесь избегать продолжительного контакта ногтей с водой, поскольку это может ослабить крепление страз и привести к их отслоению. Надевайте защитные перчатки при мытье посуды и выполнении других бытовых работ, связанных с водой.

Постарайтесь избегать сильного механического воздействия на ногти с дизайном из страз. Будьте осторожны, чтобы не задеть или не повредить камни, особенно при контакте с грубыми поверхностями.

Чтобы продлить срок службы маникюра со стразами, регулярно наносите свежий слой прозрачного топового покрытия через несколько дней. Это поможет защитить камни от отслоения и придаст им дополнительный блеск.

Будьте осторожны при использовании агрессивных химических веществ, таких как моющие средства, растворители, ацетон и прочие. Они могут повредить стразы и ухудшить их вид. Если вам все же необходимо работать с такими веществами, надевайте защитные перчатки.

Если стразы начинают отклеиваться или вы хотите удалить их, не пытайтесь снимать их самостоятельно. Обратитесь к профессионалу или используйте специальные средства для удаления камней.

Регулярно увлажняйте кутикулу и кожу, окружающую ногти. Это поможет сохранить здоровье ногтей и привлекательность вашего нейл-арта.

​

Читайте также: Маникюр, который подходит под все наряды

Подведем итог

Маникюр со стразами в 2024 году поможет создать роскошный образ. Стилисты предлагают вниманию модниц разнообразные дизайны, выполненные в прозрачном или разноцветном варианте, дополненные блестками, оригинальными рисунками и узорами, блестками. Каждая девушка сможет подобрать нейл-арт, отражающий ее индивидуальный стиль.

Фото Клео.ру