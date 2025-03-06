Какие брюки будут в моде весной 2025 года: главные тренды сезона

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Узнайте о главных трендах женских брюк весны 2025 года. Актуальные фасоны и стильные сочетания для создания стильного образа.

Функциональные предметы гардероба отличаются высокой практичностью, но при этом сохраняют женственность и элегантность в своем внешнем виде. И речь, как вы могли догадаться, идет о трендовых женских брюках, которые представлены это весной в разнообразии фасонов, стилей и цветовых решений. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, какие модные женские брюки наиболее актуальны весной 2025 года.

Актуальные тренды на брюки весной 2025 года

В этом сезоне дизайнеры порадовали обилием фасонов, представленных в коллекциях. Тренды на женские брюки в 2025 году чрезвычайно разнообразны, что прослеживается при выборе покроя, цветовой гаммы и материалов. В качестве последних представлены и плотный твид, и струящийся шелк, и практичный деним, и даже кожа, придающая образу особой эффектности. Палитра предлагается как в монохромных сдержанных оттенках, так и в принтованном варианте в виде клетки, полоски и абстрактных орнаментов. Далее клео.ру предлагает вашему вниманию обзор популярных тенденций этого сезона.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Широкие брюки

Подобные модели могут выполняться как из плотных костюмных тканей либо льна, так из струящихся материалов – шелка или шифона. Степень расширения штанин можно варьировать и подбирать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

В коллекциях представлены палаццо и клеш от бедра, экстремально широкие модели а-ля Марлен Дитрих, дополненные крупными складками, кюлоты, плавно расширяющаяся книзу трапеция. Ультрадлинные фасоны станут отличным решением для высоких женщин, но их рекомендуется носить с обувью на каблуке или танкетке. Укороченные кюлоты помогут придать недостающий объем в области бедер.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Зауженные брюки

Прилегающие по фигуре фасоны помогут подчеркнуть красоту стройных ног. При выборе материалов предпочтение отдается тканям с добавлением эластана, обеспечивающего дополнительный облегающий эффект. Среди популярных фасонов можно отметить "сигареты", "скинни", "леггинсы".

Особого внимания заслуживает новинка – модель, представляющая собой компромисс между классикой и "бананами". Строгие складки в области пояса обеспечивают объем в области бедер, а плавное сужение книзу создает расслабленный силуэт. Оригинальности придает дополнение запахом в верхней части. Другой интересный прием – разрезы внизу штанин, расположенные в передней или боковой области.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Брюки с высокой посадкой

Это беспроигрышный вариант, чтобы придать талии визуальной стройности. Оформление в верхней части может быть разным и подразумевает дополнение молнией, пуговицами, идущими в один или два ряда, широким либо узким поясом, дополненным металлической пряжкой. Такие стильные брюки для женщин удачно комбинируются с воздушными блузками свободного кроя, трикотажными свитерами и футболками оверсайз. Верх можно заправить полностью или только в передней части, а сзади оставить навыпуск.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Брюки с заниженной талией

Фасон предназначен для обладательниц тонкой талии. Заниженная посадка компенсируется свободным и даже мешковатым кроем штанин. Подобная модель гармонично сочетается с укороченным верхом, оставляющим открытой полоску живота. При необходимости создать более официальный образ стоит обратить внимание на облегающие водолазки, длинные свитера или рубашки, совмещенные с пиджаком.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Брюки клеш

В этом сезоне дизайнеры предлагают вниманию модниц расклешенные модели, оснащенные стрелками, придающими брюкам строгости и элегантности. Универсальный выбор – клеш от бедра, делающий ноги зрительно длиннее и приближающий фигуру к "песочным часам". Стройные девушки могут позволить себе клеш от колена, характеризующийся облеганием в области бедер. Расклешенные брюки допускается комбинировать как с облегающим, так и со свободным верхом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Брюки карго

Модель, позаимствованная из мужского гардероба, продолжает оставаться актуальной в этом сезоне. Ее характерные особенности – широкий покрой штанин и дополнение крупными боковыми карманами. Последние могут идти в сочетании с молниями, выступающими дополнительным декором. Особенно удачной признана комбинация карго с укороченными топами, приоткрывающими живот и придающими сексуальности.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Брюки джоггеры

Модели, выполненные из комфортной трикотажной ткани, станут отличной альтернативой джинсам и идеально подойдут для включения в образы в стиле кэжуал. Их характерные детали – пояс, дополненный кулиской, и эластичные манжеты внизу штанин. Стоит отметить, что в дизайнерские коллекции в этом сезоне входят не только трикотажные джоггеры, но и модели, изготовленные из атласа, костюмной ткани, кожи, вельвета.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Вы узнали, какие женские брюки будут модными весной 2025 года, и сможете сделать выбор исходя из своих пожеланий и предпочитаемой стилистики образа. Разнообразие моделей позволит подобрать вариант с учетом особенностей вашей фигуры, благодаря чему образ получится особенно стильным и гармоничным.

Элина Ширяева

Стилист

 

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