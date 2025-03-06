Какие брюки будут в моде весной 2025 года: главные тренды сезона

Функциональные предметы гардероба отличаются высокой практичностью, но при этом сохраняют женственность и элегантность в своем внешнем виде. И речь, как вы могли догадаться, идет о трендовых женских брюках, которые представлены это весной в разнообразии фасонов, стилей и цветовых решений. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, какие модные женские брюки наиболее актуальны весной 2025 года.

Актуальные тренды на брюки весной 2025 года

В этом сезоне дизайнеры порадовали обилием фасонов, представленных в коллекциях. Тренды на женские брюки в 2025 году чрезвычайно разнообразны, что прослеживается при выборе покроя, цветовой гаммы и материалов. В качестве последних представлены и плотный твид, и струящийся шелк, и практичный деним, и даже кожа, придающая образу особой эффектности. Палитра предлагается как в монохромных сдержанных оттенках, так и в принтованном варианте в виде клетки, полоски и абстрактных орнаментов. Далее клео.ру предлагает вашему вниманию обзор популярных тенденций этого сезона.

Широкие брюки

Подобные модели могут выполняться как из плотных костюмных тканей либо льна, так из струящихся материалов – шелка или шифона. Степень расширения штанин можно варьировать и подбирать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

В коллекциях представлены палаццо и клеш от бедра, экстремально широкие модели а-ля Марлен Дитрих, дополненные крупными складками, кюлоты, плавно расширяющаяся книзу трапеция. Ультрадлинные фасоны станут отличным решением для высоких женщин, но их рекомендуется носить с обувью на каблуке или танкетке. Укороченные кюлоты помогут придать недостающий объем в области бедер.





Зауженные брюки

Прилегающие по фигуре фасоны помогут подчеркнуть красоту стройных ног. При выборе материалов предпочтение отдается тканям с добавлением эластана, обеспечивающего дополнительный облегающий эффект. Среди популярных фасонов можно отметить "сигареты", "скинни", "леггинсы".

Особого внимания заслуживает новинка – модель, представляющая собой компромисс между классикой и "бананами". Строгие складки в области пояса обеспечивают объем в области бедер, а плавное сужение книзу создает расслабленный силуэт. Оригинальности придает дополнение запахом в верхней части. Другой интересный прием – разрезы внизу штанин, расположенные в передней или боковой области.





Брюки с высокой посадкой

Это беспроигрышный вариант, чтобы придать талии визуальной стройности. Оформление в верхней части может быть разным и подразумевает дополнение молнией, пуговицами, идущими в один или два ряда, широким либо узким поясом, дополненным металлической пряжкой. Такие стильные брюки для женщин удачно комбинируются с воздушными блузками свободного кроя, трикотажными свитерами и футболками оверсайз. Верх можно заправить полностью или только в передней части, а сзади оставить навыпуск.





Брюки с заниженной талией

Фасон предназначен для обладательниц тонкой талии. Заниженная посадка компенсируется свободным и даже мешковатым кроем штанин. Подобная модель гармонично сочетается с укороченным верхом, оставляющим открытой полоску живота. При необходимости создать более официальный образ стоит обратить внимание на облегающие водолазки, длинные свитера или рубашки, совмещенные с пиджаком.





Брюки клеш

В этом сезоне дизайнеры предлагают вниманию модниц расклешенные модели, оснащенные стрелками, придающими брюкам строгости и элегантности. Универсальный выбор – клеш от бедра, делающий ноги зрительно длиннее и приближающий фигуру к "песочным часам". Стройные девушки могут позволить себе клеш от колена, характеризующийся облеганием в области бедер. Расклешенные брюки допускается комбинировать как с облегающим, так и со свободным верхом.





Брюки карго

Модель, позаимствованная из мужского гардероба, продолжает оставаться актуальной в этом сезоне. Ее характерные особенности – широкий покрой штанин и дополнение крупными боковыми карманами. Последние могут идти в сочетании с молниями, выступающими дополнительным декором. Особенно удачной признана комбинация карго с укороченными топами, приоткрывающими живот и придающими сексуальности.

Брюки джоггеры

Модели, выполненные из комфортной трикотажной ткани, станут отличной альтернативой джинсам и идеально подойдут для включения в образы в стиле кэжуал. Их характерные детали – пояс, дополненный кулиской, и эластичные манжеты внизу штанин. Стоит отметить, что в дизайнерские коллекции в этом сезоне входят не только трикотажные джоггеры, но и модели, изготовленные из атласа, костюмной ткани, кожи, вельвета.





Подведем итог

Вы узнали, какие женские брюки будут модными весной 2025 года, и сможете сделать выбор исходя из своих пожеланий и предпочитаемой стилистики образа. Разнообразие моделей позволит подобрать вариант с учетом особенностей вашей фигуры, благодаря чему образ получится особенно стильным и гармоничным.