Какие юбки будут в моде весной 2025 года: главные тренды сезона

С приходом теплого сезона женственные предметы гардероба становятся особенно актуальными. К числу востребованных трендов весны 2025 года относятся и модные юбки, представленные разнообразной стилистике. Клео.ру предлагает обзор популярных тенденций, на которые стоит обратить внимание девушкам, следящим за модными веяниями.

Основные тренды юбок весной 2025 года

Дизайнерские коллекции в этом сезоне пестрят разнообразием моделей и стилей. В них можно встретить и неустаревающую классику, и фасоны с налетом ретро, и подчеркнуто романтичные вещи. Давайте же рассмотрим, какие юбки в моде весной 2025 года. Перед вами подборка актуальных трендов от Клео.ру.





Юбки с воланами и оборками

В коллекциях предыдущих сезонов подобными деталями принято было дополнять юбки, выполненные из легких струящихся тканей. В 2025 году дизайнеры пошли дальше и украсили воланами модели, выполненные из плотных материалов. Такое оформление придает изделиям оригинальный эффект: оборки хорошо держат форму, за счет чего приобретают дополнительную объемность. Еще одна интересная тенденция – дополнение вещей пышными воланами, идущими в несколько ярусов. Впрочем, продолжают оставаться актуальными в 2025 году и легкие стильные юбки с оборками, выполненные из шифона, шелка или кружева, а также модели с запахом, сочетающимся с воланом.





Юбки А-силуэта в стиле ретро

Трапециевидный крой остается неизменно востребованным на протяжении многих сезонов подряд благодаря способности придавать визуальной стройности фигуре. В этом сезоне А-силуэт также присутствует в коллекциях, но совмещается с выраженным ретро-флером. Винтажный эффект достигается за счет дополнения застежками-пуговицами, которые были модными в 1960-е годы. Усилит отсылку к стилю ретро длина миди и оснащение крупными складками, начинающимися от области бедер и идущими вниз к подолу.





Асимметричные юбки

Неравномерная длина подола – беспроигрышный прием, чтобы сделать образ запоминающимся и придать ему неординарности. Особенность моделей сезона – максимальная асимметрия, заключающаяся в выраженном перепаде длины. При этом подол может иметь перепады как в боковых частях, так и контраст между передней и задней частью. Асимметрия может дополнять модели, выполненные из строгих костюмных тканей, либо из струящегося шелка, либо ажурного кружева.

Плиссированные юбки

Модели, дополненные характерными мелкими складками, привносят в образ нотки женственности и романтичности. Особенно гармонично плиссировка смотрится на легких струящихся или полупрозрачных тканях. Сделать образ особенно эффектным поможет дополнение одним или двумя разрезами, идущим по ноге.





Юбки в бельевом стиле

В этом сезоне подобные модели предлагается дополнить кружевным акцентом – ажурной полоской, идущей по подолу. Деталь может быть как узкой, едва заметной, так и очень широкой. В бельевом стиле будут органично смотреться фасоны прямого покроя "карандаш" или юбки А-силуэта, плавно расширяющиеся книзу.





Кожаные юбки

При выборе фасонов кожаных юбок дизайнеры предлагают модница не ограничивать себя в просторе для проявления фантазии. В коллекциях можно встретить всевозможные модели: и строгий "карандаш", и трапециевидный крой, и расклешенный силуэт, дополненный одной или несколькими складками. Оригинальным решением будет дополнение прямой прилегающей по фигуре юбки объемным воланом, пришитым по подолу. Также деталь может быть цельнокроеной, придавая изделию сходство с фасоном "годе".





Многослойные юбки

Такие модели придутся по душе любительницам смелых экспериментов. Их особенность – создание слоев из контрастных тканей, отличающихся по фактуре и оттенкам. При этом крой может быть любым, как прямым, так и расклешенным, и подбирается по желанию. Особого внимания заслуживает модель юбки, изготовленной из легких тканей и дополненной асимметричным низом, скроенным по косой линии.





Юбки с бахромой

В зависимости от особенностей дизайна подобные модели подойдут для включения в образы в стиле бохо или в вечерние луки. В этом сезоне актуальна бахрома, состоящая из тонких полосок или нитей. При желании сделать образ особенно экстравагантным стоит обратить внимание на юбку, которая буквально состоит из тонких отрезков ткани.





Подведем итог

Теперь вы в курсе, какие юбки весной 2025 года будут особенно модными. Выбор фасона остается за вами и может быть подобран с учетом особенностей вашей фигуры и предпочитаемой стилистики образа. Модели, представленные в дизайнерских коллекциях можно включать как в элегантные деловые, так и в женственные романтичные луки.