Louis Vuitton отказался от продления аренды торговых площадей в московском ЦУМе

Французский модный дом Louis Vuitton продолжает сворачивать свое присутствие на российском рынке, отказываясь от аренды ряда торговых площадей. Недавние данные из бухотчетности компании за прошлый год подтверждают, что бренд не продлил договор аренды с московским ЦУМом, а также освободил бутики в Сочи и Санкт-Петербурге, наряду с офисом на Большой Дмитровке в российской столице. При этом полный уход с рынка пока не состоялся – бренд сохраняет за собой несколько объектов.

Бутики бренда Louis Vuitton начали появляться в России в начале XXI века, и в течение многих лет компания занимала значительные торговые площади в престижных локациях. Так, в ЦУМе ее бутик ранее располагался на площади 504 квадратных метров, но к 2022 году компания значительно сократила свое присутствие, оставив за собой лишь 88 "квадратов". Договор аренды на эту площадь истек в ноябре 2024 года, и бренд не стал его продлевать. Аналогичная ситуация сложилась с магазинами в других городах: помещение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге уже заняла российская сеть 12 Storeez, а освободившиеся площади в ГУМе могут быть переданы под бренд Lime.

Несмотря на закрытие большей части своих точек, Louis Vuitton не спишет отказываться от всех арендуемых помещений. В частности, компания продолжает арендовать бутик в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве. Хотя магазин там закрыт, пока не сообщается о возможных новых арендаторах, и сам объект не выставлен на рынок. Кроме того, бренд сохраняет помещения в здании на Большой Дмитровке, что может свидетельствовать о намерении компании оставить за собой возможность вернуться на рынок в будущем.

По мнению экспертов, освобожденные премиальные площади могут привлечь как новые российские модные бренды, так и иностранные компании, желающие заявить о себе в сегменте люкса. Высокие арендные ставки делают эти пространства доступными только для крупных игроков, но интерес к ним сохраняется.