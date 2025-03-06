Топ идей стильных подарков на 8 Марта: от культовых журналов до необычных украшений

В модной индустрии существуют несколько канонических журналов, за которыми охотятся все мировые модники: i-D Magazine, King Kong и Hypebeast. Например, i-D Magazine – культовый британский журнал, посвященный авангардной моде, искусству и культурe, основанный еще в 1980 году Терри Джонсоном, дизайнером и бывшим арт-директором Vogue. King Kong – издание об актуальных модных и арт-трендах, демонстрирующее влияние искусства на формирование современного опыта. В Hypebeast публикуются уникальные интервью с представителями модной и арт-индустрии и фэшн-эдиториалы ведущих фотографов. Эти журналы – настоящая редкость: их раскупают мгновенно. Но поиски стоят того, особенно учитывая, что они представлены в московском концепт-сторе KM20. Таким подарком вы точно удивите кого угодно, а стоимость не превышает пять тысяч рублей.





Бренд Loutique пропагандирует концепцию принятия своего тела, вне зависимости от возраста, веса и телосложения. В их линейке представлено нижнее белье, которое совмещает в себе удобство и кокетливую красоту: сочетание отделки из рюш и качественных материалов. Комплект белья стоит от пяти до шести тысяч рублей, а топы не более четырех тысяч рублей. А если вы боитесь ошибиться с размером, всегда можно приобрести подарочный сертификат на открытую сумму.





На дворе весна, а значит, хочется цвета и цветов. Цветы, которые точно никогда не завянут, предлагает бренд Secret Garden: они выпускают практичные сумки, декорированные розами. Подобный подарок обойдется вам в сумму от восьми до десяти тысяч рублей.





Брелки для сумок – хит этого сезона. Это стильный и универсальный подарок, для которого не нужно узнавать размер одежды девушки. Помимо того, такой подарок достаточно бюджетный: брелки стоят не дороже трех тысяч рублей.





Для тех, кто готов рискнуть и подарить заветное платье для праздничного вечера, рекомендуем коллекцию российского бренда Poison Gal. Сексуальные силуэты, кружево, декольте в стиле "la femme fatale" – все это Poison Gal. Такой подарок поразит не только девушку, но и ее спутника. Цены на сайте бренда варьируются от 10 до 20 тысяч рблей.





Все знают, что каждая женщина в душе немного ведьма (а может и много). Поклонницам таро-эстетики и магических практик подарите благовония и ароматические свечи для создания приятной атмосферы во время спиритических сеансов. Цены варьируются от четырех до шести тысяч рублей.





Если вы считаете, что кухонная утварь на 8 Марта – моветон, то вы просто не видели столовые приборы бренда Yosya. Это не просто тарелки, а настоящее признание в любви. Такая посуда стоит в диапазоне от трех до четырех тысяч рублей.





Всем необычным посвящается: ювелирные изделия от бренда Collina Strada. Можно найти украшение на любой вкус и цвет: от массивной разноцветной цепочки с фианитами до сережек-сердечек со стразами. Такой подарок обойдется в сумму от 10 до 35 тысяч рублей, в зависимости от выбранного украшения.



