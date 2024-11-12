Модные атрибуты в романе "Преступление и наказание"

Премьера сериала "Преступление и наказание" Владимира Мирзоева на "Кинопоиске" точно вызовет дискуссию среди кинокритиков и ревностных читателей. Но выбор актеров, кажется, приняли все – типажи подобраны почти идеально.



Режиссер перенес действие романа Достоевского в наши дни, все герои – наши современники, в его Петербурге знаком каждый уголок, и удивительно актуально звучит текст – создатели сериала усилили актуальность фрагментами других произведений писателя, например, образом черта из “Братьев Карамазовых”.





Найти приметы 19-го века на экране не получится, Раскольников покупает в супермаркете знакомые продукты, Марья Петровна в исполнении Юлии Снигирь мажет кремом на дорогую сумку узнаваемого бренда. Дуня носит стильную стрижку и узкие джинсы и так далее. Только, пожалуй, Разумихин – вечный студент вне времени – выглядел примерно также и в позапрошлом столетии.



Мы решили найти описание модных атрибутов в главных произведениях писателя. Достоевский много внимания уделял внешнему виду героев. По страницам книг разбросаны разные аксессуары, нелепые шляпы, предательски заношенные платья, стоптанные ботинки и другие маркеры социального статуса, характера и жизненных обстоятельств, которые иной раз рубашка с оторвавшейся пуговицей выдаст точнее, чем близкий друг.



Куратор проекта "Музей на ладони", культуролог и коллекционер Екатерина Андрейченко объяснила, что все эти модные атрибуты в романе говорят о нравах эпохи и героях Достоевского.





"Хвост" из комиссионки

"Хвостами" называли длинные шлейфы, которые продержались в моде довольно долго, с конца 1860-х до 1880-х. Достоевский не раз устами своих героев высказывал недовольство такой модой. Но в целом, во второй половине 19-го века женская мода быстро менялась, заставляя женщин регулярно обновлять гардероб. Если дама была не очень обеспеченная, то для нее это было проблемой – приходилось приспосабливаться, перешивать.



– В романе "Подросток" поводом для раздражения послужило некое фру-фру – это авторский вариант названия турнюра для создания узнаваемой выпуклой формы сзади юбки. Причем сами турнюры были разные по форме и размеру, создавались из различных материалов, изобретатели патентовали все новые и новые варианты. Так, мужчины изящно зарабатывали на изменчивой моде женских нарядов, – объяснила Екатерина Андрейченко.



Приличное платье можно было приобрести в специальных лавках, которые работали как ломбард или как обычный комиссионный. К концу 19 века только начали появляться универсальные магазины, и в основном платья шились на заказ, что было дорого и далеко не все могли себе это позволить.





Сам Достоевский и его жена Анна Григорьевна во время путешествия по Европе многие вещи покупали в таких лавках – в своих дневниках Анна Григорьевна записывала каждую покупку. Ее дневники вообще можно читать как энциклопедию быта того времени.



Костюм бриллиантом не испортишь

В дневном костюме щеголять декольте было не принято, а вот крупной брошкой – пожалуйста. В конце 1860-х-1870-х модными считались очень крупные украшения, серьги доставали почти до плеч, и когда в "Преступлении и наказании" Достоевский писал, что у пожилой дамы брошь была "размером с чайное блюдечко", он практически не преувеличил.

По словам Екатерины Андрейченко, модницы обращались с украшениями вольно: если у нее было три бриллиантовые броши, прикрепить к наряду их можно было самым разным образом – на корсаж, на юбку, в прическу. Дама могла надеть разом все свои пять бриллиантовых браслетов, могла одно колье носить на шее, второе – как диадему и украсить волосы пятью драгоценными шпильками. Но конечно, речь идёт о парадных случаях и тех, кто был материально обеспечен.





На перчатках экономить нельзя

В романе "Преступление и наказание" при встрече с Дуней Разумихин обратил внимание на ее перчатки, не только заношенные, но даже изодранные. По его мнению, эта явная бедность придавала ей вид "какого-то особенного достоинства". Перчатки действительно считались чуть ли не самым важным аксессуаром, хорошие стоили дорого.

Анна Григорьевна, жена писателя, с гордостью пишет: “Федя подарил мне 4 пары перчаток, заплатил за них 10 франков”. По тем меркам это дорого. Потом она признается, что приходилось экономить на еде, но перчаткам радуется.



Возьмите зонтик для приличия

Описывая внешний облик Сони Мармеладовой, автор упоминает омбрельку, "ненужную ночью, но которую она взяла с собой". Легко догадаться, что это зонтик, предназначенный для защиты от солнца.





– Зонт-парасоль – еще один необходимый аксессуар. В русской литературе его иногда называли омбрелькой, часто он был складной, отделанный по краям кружевом или оборками, – уточнила Екатерина.



В своих дневниках жена Достоевского очень придирчиво выбирает себе зонтик и высказывает недовольство тем, что "вдруг белому зонтику они приделали коричневую шишечку…просто такая гадость".



Белье важнее шляпы

Анна Григорьевна Достоевская писала: “Федя ходит в засаленной куртке и говорит, что носит ее 6 или 7 лет, но в очень чистом белье. Я его никогда не видела ходящим в плохом белье”.



Эту чистоплотность он передал и своим героям. Раскольников был одет во все поношенное, в нелепую шляпу, которая чуть не выдала его –такую деталь нельзя не заметить. Но за бельем следил очень внимательно. ПО выражению Достоевского, на счет белья он был особенно чистоплотен.

Переоделся – и как будто другим человеком стал!

В романах Достоевского сцены переодевания часто ключевые и символизируют изменения в жизни или в личности героев. Разумихин покупает для Раскольникова новый гардероб, уверенный, что после перемены костюма, у его друга начнется новая жизнь – да и вообще, другим человеком сделается.



А в романе "Идиот" Рогожин, желая высказать знак своего уважения князю Мышкину, предлагает его переодеть.

Сам Достоевский испытывал некоторое пренебрежение к слишком модным людям: в "Идиоте" он прямо писал, что платье это имело один недостаток – было сшито чересчур по моде. Он предпочитал простые функциональные вещи и сам не был модником или франтом.

И вообще считал, и эту мысль подарил Разумихину, что "та королева, которая чинила свои чулки в тюрьме".

Находить модные атрибуты в романах Достоевского – занятие увлекательное, их там немного и потому нет случайных. Писатель замечает и булавку для крепления галстука, и немыслимое количество перстней на руках щеголеватого письмоводителя, фиксирует цепочки на жакетах, лорнеты на посетителях. Женщины в его романах кутаются в платки и шали, греют руки в муфтах, шуршат нижними юбками. Комплект свадебного платья, полученный из Петербурга, привел Настасью Филипповну в такое воодушевление, которого князь Мышкин не ожидал, но, которому порадовался и охотно делал комплименты ее нарядам, подогревая ее восторг.

Современные писатели не уделяют такого внимания моде. И это понятно, сегодня одежда не говорит так четко и ярко о социальном статусе, а чтобы купить хорошие вещи по доступной цене не нужно идти в лавку старьевщика. Хотя популярность комиссионных магазинов, где можно найти даже вещи звезд шоу-бизнеса, сближает нас с героями Достоевского, которые, наряжаясь, мечтали о новой жизни и переодевались, чтобы стать другим человеком –лучше, честнее, благороднее.



Мода и сейчас дает такую возможность – тем, кто знает ее правила или умеет их нарушать.