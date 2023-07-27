Пальто, кожаные куртки, плащи и пуховики: какая верхняя одежда будет модной осенью 2023 года

С приходом прохладного времени года становится актуальным подбор утепленных предметов гардероба. Модная верхняя одежда на осень 2023 года станет основой стильного образа. Дизайнеры пополнили коллекции фасонами, представленными в элегантном классическом исполнении или оформленными в нестандартных решениях. Благодаря разнообразию моделей любая модница сможет выразить свою индивидуальность.

Пальто-макси с объемными плечами и принтами

Модным и стильным вариантом верхней одежды является пальто-макси с объемными плечами и оригинальными принтами. Изделие обладает следующими характеристиками:

Пальто обычно имеет длину до щиколоток или ниже и отличается от классического фасона более объемными плечами. Эффект достигается с помощью подплечников, которые придают изделию форму и структуру. Чтобы компенсировать объемность верхней части, можно подобрать модель, сужающуюся книзу.

Принты на пальто-макси добавляют ему индивидуальность. Орнаменты могут быть разнообразными, от геометрических узоров и абстрактных рисунков до цветочных или животных мотивов. Выбор принта зависит от стиля и предпочтений модницы. При выборе расцветок можно обратиться к сдержанной или насыщенной цветовой гамме.

При выборе пальто-макси с объемными плечами и принтами важно учитывать свою фигуру и пропорции. Если у вас широкие плечи, лучше выбрать фасон с более сдержанными объемными деталями, чтобы избежать перегрузки верхней части тела. Если у вас узкие плечи, то объемные плечи на пальто могут помочь создать более сбалансированный силуэт.

Комбинируйте модель с простыми и классическими предметами гардероба, чтобы создать гармоничный стиль и образ. Например, разрешается носить такую верхнюю одежду с прямыми брюками или юбкой и базовым топом или блузкой. Обувь также должна быть сдержанной, чтобы не конкурировать с ярким пальто.

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Пуховики с яркими цветами и необычными фасонами

К популярным трендам, которыми руководствуются дизайнеры при создании коллекций, относятся пуховики, выполненные в насыщенных расцветках, характеризующиеся необычным покроем и оригинальным декором. К отличительным характеристикам такой верхней одежды относятся следующие:

При выборе расцветок изделий отдают предпочтения таким оттенкам, как красный, синий, зеленый, фиолетовый, желтый. Эти цвета помогут поднять настроение и привлечь внимание.

Пользуются популярностью фасоны, которые отличаются от традиционных моделей. Например, это пуховики с объемными рукавами, асимметричными застежками, драпировками или нестандартными вырезами. Такие детали добавят оригинальности вашему образу.

Помимо ярких цветов, можно выбрать пуховики с интересными принтами. Это могут быть геометрические узоры, цветочные мотивы, абстрактные рисунки, экзотические анималистические варианты. Такие пуховики станут настоящим акцентом в вашем образе и придадут ему неповторимый шик.

Пуховики с яркими цветами и необычными фасонами выступят центральным акцентом образа, поэтому остальные предметы гардероба лучше выбрать в сдержанном оформлении. Например, сочетайте пуховик с черными брюками или юбкой, базовым свитером или свитшотом, классическими ботинками или кроссовками. Это поможет создать баланс и не перегрузить образ.

Кожаные куртки с акцентом на текстуру и детали

Привычная разновидность верхней одежды представлена в интересных интерпретациях. При оформлении кожаных курток дизайнеры обращаются к экспериментам с текстурой и дополнению оригинальным декором:

В коллекции включены куртки из разных типов кожи, таких как гладкий или пористый материал, замша, нубук. Стилисты обращаются к комбинированию нескольких фактур, обращаясь к технике пэчворк. При желании привнести в образ роскошь и шик подбирают модель, выполненную из кожи, имитирующую структуру рептилии.

Неординарный стиль создадут куртки с рельефными элементами, такими как перфорация, вышивка, аппликации или прострочка. В последнем случае можно придать изделию дутый эффект.

Обратите внимание на металлические детали на куртке, такие как молнии, кнопки, пряжки или заклепки. Они помогут создать интересный контраст с кожей.

К актуальным тенденциям относятся куртки с декоративными элементами на воротнике и манжетах, такими как вышивка, металлические заклепки или цветные вставки. Это может быть отличным способом привлечь внимание к лицу и рукам.

Приветствуются «косухи», дополненные асимметричными застежками, например, диагональными молниями или кнопками. Модель идеально впишется в молодежный городской стиль.

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Пальто-пиджаки в классическом стиле с элегантными линиями

Мода осенью 2023 года немыслима без классических фасонов верхней одежды. Подтверждением тому выступают пальто-пиджаки, имеющие четкий лаконичный покрой:

Модели имеют прямой и строгий силуэт, подчеркивают фигуру и создают элегантную линию от плеч до бедер.

Выбирайте пальто-пиджаки из высококачественных тканей, таких как шерсть, кашемир или хлопок. Это поможет изделию хорошо держать форму и выглядеть элегантно. Изделия имеют минимум декоративных элементов.

Важно, чтобы пальто-пиджаки сидели хорошо на фигуре, подчеркивая ее пропорции. Они должны быть достаточно свободными, чтобы можно было надевать их поверх другой одежды, но не слишком объемными, чтобы сохранить элегантность и грацию.

Изделия в классическом стиле зачастую предлагаются в нейтральных цветах, таких как черный, серый, бежевый или темно-синий. Это позволяет легко комбинировать их с другими предметами гардероба. Для добавления дополнительного акцента можно выбрать модели с контрастными деталями. Например, это могут быть контрастные воротники, манжеты или пуговицы.

Плащи с уникальными фасонами и смелыми цветовыми сочетаниями

Ярким и стильным акцентом образа способны стать плащи. К актуальным тенденциям оформления моделей относятся следующие:

Предпочтение отдается изделиям с нестандартными фасонами, такими как асимметричные кромки, объемные рукава, драпировки, воланы, идущие по подолу. Эти детали придадут плащу интересный и запоминающийся вид. Вне конкуренции продолжает оставаться классический тренч с пелериной и поясом, подчеркивающим талию.

Максимально привлекут внимание плащи, выполненные в ярких и смелых цветах, таких как ярко-красный, электрик, фиолетовый, желтый или зеленый.

Дизайнеры рассматривают возможность комбинирования нескольких ярких цветов в одном плаще. Например, сочетание синего и оранжевого, розового и зеленого или фиолетового и желтого может создать удивительный эффект.

К актуальным трендам относятся плащи с геометрическими принтами, такими как полосы, квадраты, ромбы, треугольники.

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Подведем итог

Модная верхняя одежда на осень 2023 года представлена разнообразными фасонами, среди которых любая представительница прекрасного пола подберет вариант на свой вкус. Дизайнерские коллекции пополнили неординарно оформленные модели: пальто, пуховики, плащи, кожаные куртки. Вещи дополняются оригинальным декором и деталями.

Фото Клео.ру