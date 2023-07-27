Джинсы: откройте мир трендов и новинок 2023 года, чтобы создать стильный образ

Модницы, предпочитающие стиль кэжуал, обязательно включают в свой гардероб универсальные вещи, изготовленные из денима. К ним относятся тренды и новинки джинсов 2023 года, представленные в актуальных дизайнерских коллекциях. Стилисты постарались удовлетворить все пожелания представительниц прекрасного пола, предлагая им зауженные, прямые, расклешенные фасоны, оригинальные расцветки и декор.

Классические джинсы

Элегантный лаконичный дизайн продолжает оставаться фаворитом коллекций. Классические джинсы наделены отличительными характеристиками:

Модели имеют прямой или узкий покрой. Прямые джинсы имеют ровные штанины и равную посадку по всей длине, в то время как узкие фасоны облегают ноги и имеют сужение книзу.

Джинсы оснащены поясом с петлями для ремня и имеют металлическую застежку на пуговицах или молнии. Некоторые модели также могут иметь эластичные вставки на поясе для более комфортной посадки. Она бывает традиционной средней или завышенной.

Классические джинсы обычно имеют пять карманов — два передних, два задних и небольшой монетный карман на передней части. Это дизайн джинсов, который можно увидеть практически во всех их вариациях.

При выборе расцветок предпочтение отдается традиционной сине-голубой палитре. Другие популярные сдержанные оттенки представлены в черном, сером, бежевом тонах.

Классические джинсы имеют минимальное количество декоративных элементов. Они подчеркивают простоту и функциональность дизайна.

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Вырезы и декоративные элементы

Неординарное оформление придает джинсам неординарный стиль. Дизайнеры предлагают модницам обратить внимание на следующие новинки:

К интересным трендам относятся джинсы-трансформеры. При желании штанины можно отстегнуть, оставив укороченные шорты. Вещь имеет многочисленные вырезы и разрезы. Последние могут фиксироваться с помощью молний, которые оставляют полурасстегнутыми или полностью закрывают.

Девушки со стройной талией могут остановить свой выбор на моделях с боковыми вырезами в данной области. Участки ткани соединяются с помощью металлических цепочек, представленных в золотистых или серебристых расцветках.

Продолжают оставаться актуальными джинсы с рваными элементами в зоне колена. Вещь можно носить самостоятельно или в сочетании с колготками в сеточку.

Модели с сильно завышенной талией зачастую дополняют оригинальным поясом в широком кожаном варианте с металлической пряжкой. Другая разновидность дизайна – узкие завязки, оборачивающиеся несколько раз вокруг талии.

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Эксперименты с фасонами

При создании коллекций дизайнеры обращаются к актуальным трендам. Чтобы предмет гардероба выглядел максимально стильно и неординарно, учитывают модные новинки. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие фасоны:

Воплотить дерзкий молодежный стиль поможет модель оверсайз, при изготовлении которой штанины делают широкими и свободными. Еще большей оригинальности придаст дополнение крупными накладными карманами. Элементы застегиваются на молнии или металлические заклепки. Широкий покрой штанин компенсируется с помощью завышенной посадки, выделяющей талию и делающей данную область визуально стройнее. Такие джинсы рекомендуется сочетать с верхом, прилегающим по фигуре, или с укороченными топами.

Сходство со стилем ретро придаст фасон, имеющий расклешенные от колена или от бедра. Пикантные нотки придает дополнение разрезами в боковых частях, открывающих ноги при ходьбе. Покрой поможет продемонстрировать красивые изящные щиколотки и эффектную обувь.

Приветствуются укороченные джинсы, имеющие как зауженный, так и широкий фасон. В первом случае модель напоминает «дудочки», во втором кюлоты. В качестве обуви к подобным брюкам разрешается подобрать босоножки с завязками, оплетающими щиколотки, или с широкими ремешками в данной области.

Неординарности придаст дополнение штанин джинсов подворотами. Детали могут быть представлены как в узком, так и в широком варианте. Дополнительным преимуществом станет возможность регулировать подвороты, варьируя длину штанин по собственному усмотрению. Альтернативный вариант – подобрать модель с необработанным краем. Дизайн органично сочетается со рваными элементами, расположенными по поверхности штанин.

Неординарный стиль способны создать джинсы, дополненные оригинальными принтами. Это могут быть цветочные, анималистические, геометрические орнаменты. Любительницы стиля бохо могут остановить выбор на моделях с этническими узорами.

Рекомендации стилиста

Чтобы образ выглядел максимально гармоничным и завершенным, представительницам прекрасного пола важно учитывать рекомендации стилистов. Основные моменты при подборе предмета гардероба заключаются в следующем:

Девушки, которым необходимо скорректировать фигуру и представить ее в наиболее выигрышном свете, рекомендуется подобрать фасон «мом». Джинсы характеризуются свободными штанинами прямого покроя, равномерно сужающимися книзу. Другая особенность модели – завышенная посадка, делающая талию зрительно тоньше.

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При желании сделать джинсы акцентной деталью образа стоит обратить внимание на разноцветную модель, выполненную в технике пэчворк. Штаны состоят из отдельных участков ткани, отличающихся по оттенкам. Можно также подобрать принтованные куски материалов. К таким ярким джинсам стоит подбирать однотонный верх и обувь. Это необходимо, чтобы уравновесить образ и не перегрузить его.

Расклешенные или широкие джинсы традиционной длины требуют подбора обуви на каблуке, которая способна уравновесить образ. Альтернативный вариант – подобрать модели на высокой танкетке или утолщенной платформе.

При желании пополнить базовый гардероб рекомендуется подобрать универсальные лаконичные прямые джинсы, выполненные в сдержанных расцветках. Вещь можно комбинировать с верхом и обувью элегантного или дерзкого дизайна.

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Подведем итог

Тренды и новинки джинсов 2023 года представлены оригинальными фасонами и интересным декором. При оформлении моделей стилисты обращаются к дополнению вырезами, металлическими цепочками и заклепками, потертостями и рваными элементами. Встречаются как лаконичные элегантные, так и дерзкие дизайны, среди которых любая модница сможет подобрать вариант на свой вкус.

Фото Клео.ру