Джинсы: откройте мир трендов и новинок 2023 года, чтобы создать стильный образ

Погрузитесь в мир модных трендов и новинок джинсов 2023 года, которые помогут вам создать яркий и стильный образ. Будьте в тренде и подчеркните свою индивидуальность с помощью модных тенденций и новых моделей джинсов.
Модницы, предпочитающие стиль кэжуал, обязательно включают в свой гардероб универсальные вещи, изготовленные из денима. К ним относятся тренды и новинки джинсов 2023 года, представленные в актуальных дизайнерских коллекциях. Стилисты постарались удовлетворить все пожелания представительниц прекрасного пола, предлагая им зауженные, прямые, расклешенные фасоны, оригинальные расцветки и декор.
Классические джинсы
Элегантный лаконичный дизайн продолжает оставаться фаворитом коллекций. Классические джинсы наделены отличительными характеристиками:
- Модели имеют прямой или узкий покрой. Прямые джинсы имеют ровные штанины и равную посадку по всей длине, в то время как узкие фасоны облегают ноги и имеют сужение книзу.
- Джинсы оснащены поясом с петлями для ремня и имеют металлическую застежку на пуговицах или молнии. Некоторые модели также могут иметь эластичные вставки на поясе для более комфортной посадки. Она бывает традиционной средней или завышенной.
- Классические джинсы обычно имеют пять карманов — два передних, два задних и небольшой монетный карман на передней части. Это дизайн джинсов, который можно увидеть практически во всех их вариациях.
- При выборе расцветок предпочтение отдается традиционной сине-голубой палитре. Другие популярные сдержанные оттенки представлены в черном, сером, бежевом тонах.
- Классические джинсы имеют минимальное количество декоративных элементов. Они подчеркивают простоту и функциональность дизайна.
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Вырезы и декоративные элементы
Неординарное оформление придает джинсам неординарный стиль. Дизайнеры предлагают модницам обратить внимание на следующие новинки:
- К интересным трендам относятся джинсы-трансформеры. При желании штанины можно отстегнуть, оставив укороченные шорты. Вещь имеет многочисленные вырезы и разрезы. Последние могут фиксироваться с помощью молний, которые оставляют полурасстегнутыми или полностью закрывают.
- Девушки со стройной талией могут остановить свой выбор на моделях с боковыми вырезами в данной области. Участки ткани соединяются с помощью металлических цепочек, представленных в золотистых или серебристых расцветках.
- Продолжают оставаться актуальными джинсы с рваными элементами в зоне колена. Вещь можно носить самостоятельно или в сочетании с колготками в сеточку.
- Модели с сильно завышенной талией зачастую дополняют оригинальным поясом в широком кожаном варианте с металлической пряжкой. Другая разновидность дизайна – узкие завязки, оборачивающиеся несколько раз вокруг талии.
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Эксперименты с фасонами
При создании коллекций дизайнеры обращаются к актуальным трендам. Чтобы предмет гардероба выглядел максимально стильно и неординарно, учитывают модные новинки. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие фасоны:
- Воплотить дерзкий молодежный стиль поможет модель оверсайз, при изготовлении которой штанины делают широкими и свободными. Еще большей оригинальности придаст дополнение крупными накладными карманами. Элементы застегиваются на молнии или металлические заклепки. Широкий покрой штанин компенсируется с помощью завышенной посадки, выделяющей талию и делающей данную область визуально стройнее. Такие джинсы рекомендуется сочетать с верхом, прилегающим по фигуре, или с укороченными топами.
- Сходство со стилем ретро придаст фасон, имеющий расклешенные от колена или от бедра. Пикантные нотки придает дополнение разрезами в боковых частях, открывающих ноги при ходьбе. Покрой поможет продемонстрировать красивые изящные щиколотки и эффектную обувь.
- Приветствуются укороченные джинсы, имеющие как зауженный, так и широкий фасон. В первом случае модель напоминает «дудочки», во втором кюлоты. В качестве обуви к подобным брюкам разрешается подобрать босоножки с завязками, оплетающими щиколотки, или с широкими ремешками в данной области.
- Неординарности придаст дополнение штанин джинсов подворотами. Детали могут быть представлены как в узком, так и в широком варианте. Дополнительным преимуществом станет возможность регулировать подвороты, варьируя длину штанин по собственному усмотрению. Альтернативный вариант – подобрать модель с необработанным краем. Дизайн органично сочетается со рваными элементами, расположенными по поверхности штанин.
- Неординарный стиль способны создать джинсы, дополненные оригинальными принтами. Это могут быть цветочные, анималистические, геометрические орнаменты. Любительницы стиля бохо могут остановить выбор на моделях с этническими узорами.
Рекомендации стилиста
Чтобы образ выглядел максимально гармоничным и завершенным, представительницам прекрасного пола важно учитывать рекомендации стилистов. Основные моменты при подборе предмета гардероба заключаются в следующем:
- Девушки, которым необходимо скорректировать фигуру и представить ее в наиболее выигрышном свете, рекомендуется подобрать фасон «мом». Джинсы характеризуются свободными штанинами прямого покроя, равномерно сужающимися книзу. Другая особенность модели – завышенная посадка, делающая талию зрительно тоньше.
- При желании сделать джинсы акцентной деталью образа стоит обратить внимание на разноцветную модель, выполненную в технике пэчворк. Штаны состоят из отдельных участков ткани, отличающихся по оттенкам. Можно также подобрать принтованные куски материалов. К таким ярким джинсам стоит подбирать однотонный верх и обувь. Это необходимо, чтобы уравновесить образ и не перегрузить его.
- Расклешенные или широкие джинсы традиционной длины требуют подбора обуви на каблуке, которая способна уравновесить образ. Альтернативный вариант – подобрать модели на высокой танкетке или утолщенной платформе.
- При желании пополнить базовый гардероб рекомендуется подобрать универсальные лаконичные прямые джинсы, выполненные в сдержанных расцветках. Вещь можно комбинировать с верхом и обувью элегантного или дерзкого дизайна.
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Подведем итог
Тренды и новинки джинсов 2023 года представлены оригинальными фасонами и интересным декором. При оформлении моделей стилисты обращаются к дополнению вырезами, металлическими цепочками и заклепками, потертостями и рваными элементами. Встречаются как лаконичные элегантные, так и дерзкие дизайны, среди которых любая модница сможет подобрать вариант на свой вкус.
Фото Клео.ру