"Мода - это провокация": новая коллекция Андрея Пономарева x TABOO

Что рождается на пересечении творческой смелости и духа свободы? Коллекция, которая бросает вызов обыденности. Именно так можно описать результат коллаборации дизайнера Андрея Пономарева и сообщества TABOO. Показ, посвященный новой коллекции, посетили друзья бренда, в числе которых Стас Костюшкин, Анжелика Агурбаш, Оксана Федорова, Natan, Елена Воробей и другие.

Название коллекции "TABOO" как нельзя лучше отражает ее главную идею – провозгласить запрет на скуку и повседневность. Модное шоу от начала и до конца пропитано духом бунтарства: шипы, заклепки, кожаные изделия. Цветовая основа палитры, оставаясь классической и сдержанной, включая черный, серый и белый, оживает благодаря многочисленным ярким акцентам и, конечно, культовому леопардовому принту, добавляющему хищной уверенности.





Вдохновляясь эстетикой панк-рока, бренд PONOMAREV создал образы, где благородные натуральные материалы встречаются с бунтарскими элементами. Представьте: прочный деним и грубая кожа сочетаются со струящимся шелком и другими невесомыми тканями. Такой контраст материалов формирует уникальность изделия.





Показ стал результатом коллаборации бренда PONOMAREV и новоявленного сообщества TABOO, девиз которого гласит: "Мы запрещаем тебе НЕ баловать себя". Виктория Сорокина создала коммьюнити с масштабными мероприятиями, развитием личных брендов внутри сообщества и коллаборациями с крупными брендами.

Коллекция PONOMAREVxTABOO – это больше, чем просто одежда. Это выбор тех, кто ценит свою свободу, чувствует внутреннюю силу и готов уверенно заявить о себе. Главный совет Андрея Пономарева для читателей Клео.ру: "Не стесняться и экспериментировать, ведь мода – это провокация".