Модный гороскоп: как выбрать образ под свой знак зодиака? Часть два

Рак

Даже если рак на горе свистнет, обладатели этого знака зодиака останутся пронзительно умными и чуткими. Что уж говорить, если даже Анна Ахматова и Эрнест Хемингуэй были Раками. Этот знак будто всегда хранит какую-то тайну у себя под панцирем. Поэтому образы у них такие же загадочные, как и они сами. Элегантные, слегка дерзкие. Им идут насыщенные цвета: черный, белый, красный. В качестве модного вдохновения за основу можно взять кутюрный Schiaparelli: Даниел Розберри, главный дизайнер бренда, как будто создает каждое свое изделие специально для обладателей Солнца в Раке.

Козерог

Статные и амбициозные Козероги никогда не упустят своего: весь мир у них под каблуком. Каблуки они, впрочем, выбирают эффектные, но практичные, чтобы можно было успеть выполнить все поставленные задачи на день. Темно-зеленый, коричневый, песочный – лучший выбор цветовой палитры для Козерогов. Кстати, Ирина Шейк и Кейт Мидлтон – также родились под этим знаком зодиака.

Лев

Про Львов долго рассказывать не нужно: когда они входят в комнату, все внимание приковано к ним. Человек в перьях, боа и золоте? Можете не сомневаться – перед вами Лев.

Весы

Весы умеют находить баланс между трендами и комфортом в одежде. Женщины-Весы могут спокойно надеть изящную юбку и добавить к ней удобные кроссовки.





Водолеи

Эксцентричные Водолеи способны выделиться из толпы даже самых ярких образов. Для этого им не нужны перья и стразы. Они предпочитают более авангардную одежду: сапоги с острым носом в духе Старухи Шапокляк, причудливые головные уборы, асимметричный крой и футуристические расцветки. Водолеям точно понравятся авангардные дизайнеры Японии, в частности, бренд Comme des Garçons модельера Джунья Ватанабэ.





Стрельцы

Одним взглядом представители этого знака зодиака способны поразить в самое сердце. Кто-то скажет, что Стрельцы высокомерны. Но кому когда-то мешала толика здорового нарциссизма? Явно не Стрельцам. Им подходят утонченные образы, в которых превалируют холодные оттенки. Драгоценные камни, серебро, сапфиры и фианиты подчеркивают пронзительный взгляд Стрельцов.

Дева

Девы – умные и холоднокровные. В их гардеробе вы не встретите рюш, тюля и "девчачьих" оттенков. Девы – это утонченный стиль на грани строгости, но без лишней агрессии. Разбавить такой образ можно приглушенными оттенками земляных тонов: хаки, темно-зеленый, бежевый, серый. Одежда японского дизайнера Иссея Мияке – это то, что нужно Девам.



