Модный гороскоп: как выбрать образ под свой знак зодиака? Часть два

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Команда Клео.ру составила индивидуальный образ под каждый знак зодиака.

Рак

Даже если рак на горе свистнет, обладатели этого знака зодиака останутся пронзительно умными и чуткими. Что уж говорить, если даже Анна Ахматова и Эрнест Хемингуэй были Раками. Этот знак будто всегда хранит какую-то тайну у себя под панцирем. Поэтому образы у них такие же загадочные, как и они сами. Элегантные, слегка дерзкие. Им идут насыщенные цвета: черный, белый, красный. В качестве модного вдохновения за основу можно взять кутюрный Schiaparelli: Даниел Розберри, главный дизайнер бренда, как будто создает каждое свое изделие специально для обладателей Солнца в Раке.Фото: архив брендов Schiaparelli, Govorili, Swarovski, MM6/tsum.ru, schiaparelli.ru

Козерог

Статные и амбициозные Козероги никогда не упустят своего: весь мир у них под каблуком. Каблуки они, впрочем, выбирают эффектные, но практичные, чтобы можно было успеть выполнить все поставленные задачи на день. Темно-зеленый, коричневый, песочный – лучший выбор цветовой палитры для Козерогов. Кстати, Ирина Шейк и Кейт Мидлтон – также родились под этим знаком зодиака.Фото: архив брендов Sorelle, Blumarine, Chale, Aidini, Baggini, Vitacci/km20.ru, lamoda.ru

Лев

Про Львов долго рассказывать не нужно: когда они входят в комнату, все внимание приковано к ним. Человек в перьях, боа и золоте? Можете не сомневаться – перед вами Лев.Фото: архив брендов Sorelle, Moschino, d&g, Saunr Laurent, Versace, in the mood for love/tsum.ru, lamoda.ru

Весы

Весы умеют находить баланс между трендами и комфортом в одежде. Женщины-Весы могут спокойно надеть изящную юбку и добавить к ней удобные кроссовки.

Фото: архив брендов Mango, Obey, Salomon, Martine Rose, Vans, Heresy/km20.ru, kixbox.ru, lamoda.ru

Водолеи

Эксцентричные Водолеи способны выделиться из толпы даже самых ярких образов. Для этого им не нужны перья и стразы. Они предпочитают более авангардную одежду: сапоги с острым носом в духе Старухи Шапокляк, причудливые головные уборы, асимметричный крой и футуристические расцветки. Водолеям точно понравятся авангардные дизайнеры Японии, в частности, бренд Comme des Garçons модельера Джунья Ватанабэ.

Фото: архив брендов Takayuki, Yamamoto, Undercover, Vivienne Westwood, CDG/oskelly.ru, sv77.com,peakstore.ru

Стрельцы

Одним взглядом представители этого знака зодиака способны поразить в самое сердце. Кто-то скажет, что Стрельцы высокомерны. Но кому когда-то мешала толика здорового нарциссизма? Явно не Стрельцам. Им подходят утонченные образы, в которых превалируют холодные оттенки. Драгоценные камни, серебро, сапфиры и фианиты подчеркивают пронзительный взгляд Стрельцов. Фото: архив брендов Daname, elie saab, Vetements, Virroria Vicci, Le Silla, in the mood for love/tsum.ru, lamoda.ru

Дева

Девы – умные и холоднокровные. В их гардеробе вы не встретите рюш, тюля и "девчачьих" оттенков. Девы – это утонченный стиль на грани строгости, но без лишней агрессии. Разбавить такой образ можно приглушенными оттенками земляных тонов: хаки, темно-зеленый, бежевый, серый. Одежда японского дизайнера Иссея Мияке – это то, что нужно Девам. 

Фото: архив брендов agolde, armarium, mugler, Issey Miyake, D&G, Demellier/tsum.ru, farfetch.com, oskelly.ru

Анна Дубинина

Редактор

 

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