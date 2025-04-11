Любимые вещи в гардеробе стилиста: интервью с Кемой Коженбаевой

Кема Коженбаева занимается персональным и коммерческим стайлингом, стилизует съемки. За ее плечами – проект на ТНТ, работа художником по костюмам в кино и сотрудничество с крупными брендами. За три года работы Кема прошла путь от ассистента у именитого Александра Арутюнова до успешного самостоятельного стилиста. Среди ее клиентов немало артистов – например, Анна Плетнева, Милана Стар, Амирчик. В беседе с Клео.ру Кема рассказала о фаворитах в одежде и секретах своего стиля.

Винтажная сумка Louis Vuitton

– Одна из самых ценных вещей в моем гардеробе – винтажная сумка Louis Vuitton, подаренная Анной Плетневой из группы "Винтаж". Ее ценность не в цене или логотипе LV, а в том, что Аня купила ее специально для меня. Аня часто дарит вещи из своего гардероба, но это – совершенно другое. Эта сумка идеально отражает мой визуальный код, как сказала Аня: "Я увидела ее и подумала о тебе". Стилизация этой сумки для меня интуитивно проста; я сочетаю ее не с одеждой, а со своим эмоциональным состоянием.





Очки Marni в духе 2000-х

– Я коллекционирую очки, считая их стилеобразующим элементом, создающим настроение. Очки, которые я ношу буквально каждый день от бренда Marni, куплены в Японии. Их образ напоминает мне японские фильмы 2000-х: возможно, такая форма очков просто комплиментарна азиатскому типу лица, но я считаю, что это максимально стильно.





Кроссовки Avavav "five fingers"

– Самая уникальная вещь в моем гардеробе – это кроссовки Adidas в коллаборации с брендом Avavav. Это была самая спонтанная, случайная и быстрая покупка в моей жизни – любовь с первого взгляда.





Я зашла в токийский магазин в Японии, в районе Сибуя, а вышла оттуда в эйфории. Кроссовки Avavav были в гигантской красивой коробке, которую я хотела привезти с собой в Москву в качестве сувенира, но она занимала так много места в чемодане, что мне пришлось ей пожертвовать.

Когда я их надеваю, мне нравится ловить взгляды прохожих. Чаще всего они становятся поводом для обсуждения, поэтому я стараюсь приходить в них только в те места, где их точно оценят по достоинству, и они станут хэдлайнерами. Обычно я стилизую их с чем-то более повседневным, чтобы усилить контраст в образе.





Шиверлыки или чехлы для кос

– Сейчас актуален тренд на самобытность и превалирующую индивидуальность. Я использую элементы калмыцкого народного костюма, например, шиверлыки – чехлы для кос, традиционный женский головной убор, символизирующий семейное положение. В своих образах я использую "замужнюю версию". Несколько шиверлыков разных цветов я приобрела у калмыцких дизайнеров во время поездок на родину. Мой любимый – с моим именем на древней ойратской письменности.

В стилизации самое важное – это чувствовать вещи, которые ты носишь.

Серьги в виде шин и кольцо из старой монеты

– Еще одна важная часть моего стиля – ювелирные украшения, созданные моими друзьями. Кольцо из старой монеты (дипломная работа друга), подвеска-ключ от подруги-ювелира, серьги-кафы в виде шин и гантелей, брелки и карабины от Tati York – все это создано моими друзьями и людьми, которыми я вдохновляюсь, и это стало частью моих образов.



