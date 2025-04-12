Больше, чем просто колготки: кружевные, цветные и с принтами

Казалось бы, чем еще можно разнообразить свой гардероб? Редакция Клео.ру знает ответ на этот вопрос: колготки! Рассказываем, где купить самые трендовые колготки сезона 2025 от селективных производителей.

ЗАМАНУХА

Бренд из Симферополя, который буквально за несколько месяцев набрал тридцатитысячную аудиторию в социальных сетях. Такой успех произошел благодаря хиту продаж – колготкам с принтами. Количество разнообразных принтов у бренда не счесть: есть колготки в трендовой расцветке "polka dot", в полоску, ромбовидные, и новинка сезона – принт с персонажами популярного сериала "Секс в большом городе".





Berta Lingerie

Чулки в духе французской королевы Марии-Антуанетты – так можно описать продукты бренда Berta Lingerie. Нежное кружево пастельных оттенков или ярко-красные чулки с декоративным швом – выбирать вам. Главное, что такой элемент одежды точно станет акцентом наряда.





Ginger Cotton

А что, если наряжаться не только по праздникам, а каждый день? Такого девиза придерживается марка Ginger Cotton. Все продукты выполнены из натуральных материалов, что делает их максимально комфортными в носке. Бестселлерами среди изделий стали колготки в горошек и колготки с бантиками, как говорят дизайнеры, – "с детской душой, но взрослой харизмой".



