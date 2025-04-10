Плюс-сайз революция: как модная индустрия меняет свои стандарты и продвигает бодипозитив

Diversity, что означает разнообразие во всем его проявлении, стало одной из главных тенденций в мире моды последних лет. Крупные бренды поддерживают инклюзивных моделей, приглашая их на свои показы. Глянец ставит на обложки plus-size моделей, а магазины одежды расширяют размерный ряд. Как так вышло, что индустрии моды удалось наконец отказаться от глянцевого образа женского тела и все-таки нормализовать естественную фигуру? Разбираемся в этом непростом вопросе в новой статье Клео.ру.





В 2019 году в Victoria's Secret разгорелся скандал: бренд обвинили в бодишейминге, недостаточном разнообразии типажей моделей и отсутствии одежды plus-size размеров. Донна Джеймс, председательница правления компании, была вынуждена приостановить деятельность Victoria's Secret на неопределенный срок.

Через 6 лет саморефлексии и разработки новой стратегии в условиях активно развивающегося тренда на бодипозитив, дизайнеры Victoria's Secret наконец представили новую коллекцию. Пятьдесят две модели на подиуме разных телосложений, возрастов и цвета кожи – это было легендарное возвращение, которое окончательно зафиксировало поворотный момент фэшн-индустрии в сторону принятия плюс-сайза.





Victoria's Secret – далеко не первый бренд, который вывел моделей размеров больше среднего на всемирный подиум. В 2014 году дизайнер Рик Оуэнс представил свою новую коллекцию на парижской Неделе моды, включив в нее сорок степ-танцовщиц plus-size размера. А в 2025 году в показах Jean Paul Gaultier, Jacquemus принимали участие такие всемирно известные plus-size модели, как Палома Эльсессер и Девин Гарсиа.

Что касается отечественной фэшн-индустрии плюс-сайза, то она не уступает западу. В России модели больших размеров начали появляться в модной индустрии еще в 2010-х годах. Екатерину Жаркову принято считать первооткрывательницей направления плюс-сайз моделинга и разрушительницей стереотипов об общепринятых идеалах красоты. В 2006 она попала на обложку российского журнала Cosmopolitan, начала сотрудничество с американским агентством Elite Model и поныне считается одной из самых востребованных российских моделей больших размеров.





Российские дизайнеры начали продвигать идеи бодипозитива еще до того, как этот термин стал у всех на слуху. Сегмент plus-size одежды на отечественном рынке начал пополняться новыми именами в начале двухтысячных. В 2005 начал свое существование бренд Lady Maria, став одним из ведущих в своей категории. Модная марка предлагает стильную и комфортную одежду для женщин от 50 до 70 размеров. Просуществовав 20 лет на российском рынке, Lady Maria обзавелась большой аудиторией клиентов по всей стране.

Несмотря на то, что на подиумах появляются модели размеров 50+ и рынок одежды предоставляет больше выбора для людей больших размеров, чем это было раньше, проблема непринятия естественного человеческого тела остается в обществе. На момент 2025 года мы находимся лишь в начале социальной дискуссии на тему нормализации плюс-сайза и лишь постепенно отходим от идеализированного образа человеческого тела, навязанного нам, как это ни иронично, все той же fashion-индустрией.