Как внедрить корсет в повседневный образ и не стать жертвой анахронизма

За последнее время предмет одежды, который ассоциировался исключительно с историческими нарядами императриц и императоров, совершил уверенный камбэк в современность. Теперь корсет имеется не только в архивах Зимнего дворца и Эрмитажа, но и в гардеробе современной девушки. Но остается вопрос: как адаптировать этот достаточно архаичный предмет одежды в базовый гардероб? Делимся идеями, как носить корсет в повседневной жизни и как не увязнуть в моде прошлого.

Спортивный вариант

Кто сказал, что элегантный предмет одежды нельзя сочетать со спортивным стилем? Корсет в сочетании с мешковатыми брюками или велосипедками, во-первых, выглядит невероятно дерзко и смело, а во-вторых, уравновешивает два полярных стиля в одном образе.





Подгрудный корсет и оверсайз

Для тех, кто не хочет перегружать грудную клетку и без труда получать необходимое количество кислорода, существуют подгрудные корсеты. Это нечто усредненное между обычным корсетом и бандажом. Такой вариант можно носить в сочетании с объемной одеждой, чтобы подчеркнуть фигуру, но оставить элемент оверсайза.





Корсет и джинсы

Нет ничего проще, чем надеть свои любимые джинсы и добавить к ним изюминку в виде женственного корсета. Такой образ можно дополнить повседневной базой: лоферами, жакетом и сумкой-шоппером.





Корсет с рубашкой

Уже легендарный тандем – корсет и рубашка. Предпочтение лучше отдать рубашке на размер больше: удивительно, но в связке с оверсайз-одеждой корсет добавляет еще больше стройности обладательнице подобного образа. Некоторые предпочитают кроп-рубашки, то есть укороченной длины, которые можно небрежно накинуть поверх корсета.





Вечерний вариант

Любительницы брюк и противницы платьев – ликуйте! Теперь для вечернего наряда не обязательно облачаться в платье или юбку. Достаточно всего лишь выбрать элегантный корсет и подобрать к нему классические брюки. Такой образ ничем не уступит по торжественности вечерним платьям.





Мы не успеваем перевести дух от такого количества вариаций корсетных аутфитов. Самое время переходить от теории к практике: смело доставайте свой корсет и откройте его новые грани в повседневном гардеробе.