Как стритстайл подружился с высокой модой

Главный гений стритвира Вирджил Абло, основатель бренда Off-White, заставил гламурных девушек надевать толстовки и кроссовки на светские вечеринки. Он со свойственной талантливым художникам иронией вписал свой протестный манифест в правила высокой моды.

Но уличный стиль создают не дизайнеры – они только подсматривают идеи в образах героев уличной культуры, которых вдохновляет мегаполис, где они гоняют на скейтах и BMX, рисуют граффити и сочиняют рэп.

"В простоте есть много самобытного"

Почти все стритстайл бренды созданы выходцами из локальных сообществ. И мода для них – способ подчеркнуть свою принадлежность к определенной культуре, поэтому пока они находятся в стороне от массмаркета, но на стороне высокой моды – так считает исследователь уличной культуры, культуролог и фотограф Лара Верченко.



Мы поговорили с Ларой о том, почему ститстайл так популярен, и в каком направлении развивается уличная мода.





– Всю ли одежду в спортивном стиле можно считать стритстайлом?

– Нет, беговые кроссовки или треники Nike – это не атрибуты стритвира, потому что у них есть прямое функциональное назначение – сохранять эластичность, тепло, отталкивать влагу и так далее. Как и любая одежда, которая создана специально для каких-то условий и определенных видов спорта. Хотя сейчас мы дошли до той точки, когда мода позволяет сочетать несочетаемое – кроссовки, бейсболки, брюки карго, поло Lacoste, подобранные в одной цветовой гамме будут смотреться стильно.



Мы комбинируем вещи, которые раньше не могли оказаться рядом друг с другом. Но нас они зацепили не функционально, но эмоционально и мы их носим просто так, когда хотим.

Стритвиром можно назвать те вещи, которые стали универсальными – если говорить про одежду спортсменов, то это, допустим, мотокроссовская куртка, которая отлично смотрится с “адидасами”. Но чаще универсальными становятся только отдельные атрибуты той или иной уличной субкультуры.

– Так что же такое стритвир, которым сегодня называют все что угодно – и люксовые толстовки Vetements, и широкие штаны Balenciaga?

– Для меня это, скорее, история локальных брендов, которые выросли из сообществ. Эта одежда выглядит просто, лаконично, как у бренда "Меч" – они используют выверенный и простой крой, но при этом вещи выглядят концептуально. Сюда же можно отнести питерскую марку Anteater Clothing, которая началась с личного энтузиазма, а теперь стала одной из самых популярных.



В основе коллекций таких брендов вещи, которые носят скейтеры, граффитисты, рэперы. Субкультуры, которые живут на улицах и визуально насыщаются эстетикой всего андеграундного. Это важная составляющая стритвира, своим стилем они отстаивают свою идентичность. Если ты надеваешь определенные вещи, ты себя показываешь человеком, который разделяет их увлечения и философию.

Это не массовые вещи, их вряд ли будет носить тот, кто гонится за модой. Российские стритстайл бренды, такие как “Мечь” или “Якорь МПА” цепляют своим происхождением. Их одежда говорит о том, что я принадлежу к этому комьюнити. Да, моя одежда не бросается в глаза. Вы можете вообще не заметить, что на мне надето. Но в этой обычности есть много самобытного.

– Не так давно были разговоры о том, что стритвир умер, тем не менее, он все чаще проникает в модные тренды.

– Стритвир не умирает, наоборот, зарождается, особенно российский. Он к нам пришел чуть позже, с развитием западной хип-хоп-культуры: скейтеры, рэперы и так далее привнесли в массовую моду много своих локальных моментов – капюшоны, которые использовали граффитисты, чтобы скрываться от полиции, рабочую робу, в которой было удобно рисовать баллончиком, широкие штаны для брейк-данса. Сегодня в стритвир стали добавляться другие специализированные элементы. Например, сейчас очень популярны альпинистские карабины. Я уже у нескольких стритстайл брендов видела брюки карго с карабинами, на которые можно прицепить связку ключей и идти ими бряцать, как бы утверждая: “Смотрите, у меня пять тачек в гараже. Я бросаю вам вызов, потому что ношу эти ключи напоказ”. Помимо прочего это еще и удобно – иметь все под рукой. Несмотря на “инородное происхождение”, они смотрятся очень органично, потому что для уличного стиля характерно наличие таких деталей – цепей, клепок, металла.



– В чем секрет популярности уличного стиля даже у светских модниц?

– Уличный стиль в моде – это то, что помогает тебе быть вне контекста модных трендов. Мне кажется, это позволяет тебе быть собой и даже по подиуму идти “вразвалочку”, быть более раскрепощенным и где угодно чувствовать себя как дома. Большинство вещей однотонные, у них простой крой, минимум деталей. И от того они выглядят маняще, они не претендуют на то, чтобы смотреться нарочито дорого или хайповать. В них можно быть каким угодно и в тоже время ничего не скрывать под маской социального статуса, которой часто становиться одежда.



– Чем вдохновляются дизайнеры локальных стритстайл брендов?

– По большей части стритстайл вдохновляется чем-то едва уловимым. Это все, что нас окружает в городах, на что мы, возможно, не обращаем внимания: цвет асфальта, шум траффика, многоэтажки с горящими огоньками окон, приглушенный свет фнарей, мигающие фары расщеплены до однотонных цветов и простых вещей.

– В каком направлении стритвир будет развиваться в будущем?



– Я предполагаю, что с развитием уличной моды у нас будет появляться больше субкультур, которые отвечают за появление новых атрибутов стиля – скейтеры, райдеры, рэперы. Они попробуют замахнуться на люксовый сегмент и будут сочетать уличную моду и вещи от кутюр. Или будут использовать дорогие материалы – например, шарф из мутона, но со старославянской письменностью. Так уже делает дизайнер Антон Лисин, у него есть шарф со словами “Не унывай, Душа моя”. Гоша Рубчинский сделал коллекцию “Черные псы” для бренда Yeezy, и теперь Канье Уэст носит его футболку.





Я уверена, что со временем дизайнеры стритстайла наберутся смелости и начнут сочетать свои вещи с high fashion культурой, ломать ее стереотипы. Эта одежда будет сбавлять градус пафоса, но цеплять своим бунтарским характером. Мы сможем видеть скейтеров, которые ездят в пиджаках от кутюр, но при этом у них брюки карго, кроссовки с вышитой вручную бабочкой, но с вафельной подошвой, чтобы иметь сцепление с доской. Когда пытаются подружиться два противоположных стиля это смотрится смело, иронично и, по моему, очень классно.



Где купить: топ-6 российских стритстайл брендов



Волчок







Один из самых популярных стристайл-брендов в России, о котором знают даже люди, не имеющие отношения к уличной культуре. Иметь толстовку с надписью "Юность" – это круто. Это про смелость выбрать свой культурный код вместо узнаваемого логотипа.

Как однажды сделал актер Евгений Цыганов, который пришел на премьеру в их свитере "Вера".

Основатель бренда Василий Волчок-Русакович начинал с продажи винтажной одежды, находил раритетные бейсболки, перешивал вещи советских времен и тд. Стартом собственного производства стали 50 футболок с той самой надписью "Юность", благодаря которой "Волчок" получил народную известность. Но все-таки, “Волчок” – это прежде всего комьюнити людей, создающих искусство, которое растворяется в мегаполисе и моду, свободную от трендов.

Меч







Еще один известный широкой публике российский стритстайл бренд существует с 2011 года. Его основатель Евгений Яковлев – выходец из панк-тусовки – путешествует по стране в фургоне, черпает вдохновение на Камчатке или на Байкале, в моде больше всего ценит свободу от стереотипов. "Меч" – это простые, по большей части однотонные вещи, из которых можно составить базовый гардероб для жизни в любой точке мира.

Якорь МПА







Этот бренд тоже существует уже больше десяти лет. Аббревиатура МПА означает Московский производитель аксессуаров. "Якорь" выпускает все атрибуты уличного стиля, необходимые тем, кто этот стиль создает, скейтерам, граффитистам, мотокроссерам. Кепки, рюкзаки, поясные сумки и другие аксессуары, в общем-то, могут дополнить и повседневный образ – современная мода любит парадоксы и контрасты.

ZNY







Сегодня это не просто бренд стритвира, но как они себя называют, лайфстайл-хаб, объединяющий тех, кто творит современную уличную культуру и заодно культуру современных улиц.

ZNY основали Георгий Яшин и Максим Дмитриев 10 лет назад, они известны своими коллаборациями с NIKE, BEAMS, Leform, МИШКА NYC, Vans, G-Shock и участием в Парижской неделе моды.

Anteater Clothing







Мэтры российской уличной моды родом из Санкт-Петербурга – дизайнер Николай Яруцкий, адепт уличной культуры во всех ее проявлениях, создал бренд в 2007 году вместе со своим отцом. Первое время они вдвоем вели все производство и продвижение. Успеху во многом способствовал узнаваемый логотип – изображение муравьеда (Anteater переводится как “муравьед”), которое нарисовал художник Дмитрий Aske. Сегодня бренд выпускает одежду, кроссовки и аксессуары, которые можно отлично адаптировать даже в деловой гардероб – навык сочетать несочетаемое нам в будущем пригодится.

All City Pigeon







Бренд создан уличным художником, подписывающим свои граффити и стрит-арт как Folk. Его эмблема – голубь, которого он сделал персонажем городского фольклора.

Вещи украшены изображением голубя в разных вариантах, иногда в коллекциях появляются и другие рисунки художника.

Художники создают свой fashion-бренд, если их работы стали узнаваемыми символами мегаполиса и заслужили право стать частью повседневной жизни. Самый яркий пример – питерский художник Покрас Лампас, расписавший фасад универмага концептуальной моды Dover Street Market в Лондоне.