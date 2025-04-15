"Яндекс Маркет" устроил модное шоу в Третьяковской галерее

Вечером понедельника, 14-го апреля, мода и искусство объединились в Государственной Третьяковской галерее. Платформа "Яндекс Маркет" устроила масштабное Fashion Show SS25 в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Шоу посетил Марк Эйдельштейн, который еще совсем недавно блистал на красной дорожке "Оскара". Гостями Третьяковки также стали Александр Рогов, Мария Миногарова, Мадонна Мур и многие другие представители российской фэшн-индустрии. На подиум вышли модели Алеся Кафельникова, Данила Поляков, Авдотья Смирнова и Диана Коркунова.

Идея "Яндекса" заключалась в том, чтобы собрать показы из вещей, представленных на платформе "Яндекс Маркет" и в разделе Ultima (более премиальном сегменте). Все предметы, показанные на моделях, можно купить онлайн – что очень удобно, так как можно приобрести сразу цельный образ.

По словам основателей "Яндекс Маркета", их основной задачей является поддержка российской моды и особенно молодых дизайнеров, предоставив им площадку для самовыражения. В показах принимали участие 26 молодых брендов одежды со всей России, которые прошли отборочный этап и были выбраны жюри из более чем 300 претендентов. На подиумах как новые имена в мире российской моды были представлены: московский бренд MUUS, марка вязаных вещей Evgrafova, бренд – любимец модных инфлюенсеров, выпускающий кокетливые платья, – Ro.ko.ko, и другие.

Все дизайнеры на модном шоу "Яндекс Маркета" отличались своим уникальным стилем. Неординарность и оригинальность – это то, что витало в воздухе в стенах Третьяковской галереи 14 апреля.