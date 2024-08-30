Из шкатулки женщины с хорошим вкусом: эти 5 аксессуаров освежат любой образ

Когда осень плавно вступает в свои права, гардероб тоже начинает играть новыми красками. Мы достаем любимые свитера, пальто и ботинки. Но что делать, если хочется добавить свежести в образы, не меняя половину шкафа? Ответ прост: аксессуары! Они могут не просто дополнить наряд, но и сделать его актуальным и стильным. Давайте разберемся, какие украшения должны занять почетное место в вашей шкатулке этой осенью.

Как аксессуары меняют образ





Представьте: базовый образ – джинсы, белая рубашка и бежевое пальто. Сам по себе он выглядит аккуратно, но чего-то явно не хватает. Один правильно подобранный аксессуар может перевоплотить этот лук в нечто уникальное. Цепочка на шее добавит немного рок-н-ролльного настроения, крупные серьги сделают образ более выразительным, а часы добавят утонченной элегантности. В итоге, даже самый простой комплект превращается в отражение вашего индивидуального стиля.

Цепи





Если раньше цепи ассоциировались только с агрессивными рокерами, то сейчас они – один из самых трендовых аксессуаров. Золотые или серебряные, массивные или утонченные, цепи стали настоящим мастхэвом этой осени. Они могут быть на шее, запястьях или даже на сумке. Главное правило – не бояться сочетать их с разными стилями. Дерзкие цепи отлично смотрятся с романтичными платьями или строгости делового костюма. Если хотите добавить немного «остроты» в свой осенний образ, цепи – идеальный выбор.

Часы





Часы – это не просто способ узнать время, но и мощный аксессуар, который может кардинально изменить впечатление от вашего наряда. Этой осенью в моде крупные модели с кожаными ремешками или металлическими браслетами. Сдержанные часы подойдут для деловых встреч, а вот более массивные и украшенные камнями – для вечерних выходов. Если выбираете часы, помните: они должны сочетаться с другими аксессуарами и соответствовать вашему стилю. Но даже одна изящная модель может стать акцентом, притягивающим взгляды.

Серьги-кольца





Серьги-кольца – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Но этой осенью они переживают новый виток популярности. От небольших и скромных до огромных и массивных – выбор за вами. Серьги-кольца отлично подчеркивают линию шеи и визуально вытягивают силуэт. Если планируете носить пальто с высоким воротом или свитер с горлом, такие серьги добавят образу женственности и легкости. А еще, они подходят буквально ко всему: и к повседневному, и к вечернему наряду.

Жемчуг





Жемчуг – это символ элегантности и утонченности, который снова в центре внимания. Однако забудьте о скучных жемчужных нитках из прошлого века. Сейчас в моде необычные формы, крупные бусины и смелые сочетания. Жемчужные украшения могут быть в виде сережек, колье или даже браслетов. Они отлично смотрятся с шерстяными вещами, придавая образу уют и шарм. Идеальный аксессуар для тех, кто хочет добавить немного ретро-шика в свой осенний гардероб.

Крупные браслеты





Крупные браслеты – еще один тренд, который стоит попробовать этой осенью. Металлические, кожаные, пластиковые – выбор огромен. Главное, чтобы они привлекали внимание и были заметными. Такой браслет может стать главным акцентом в образе, особенно если он контрастирует с остальными вещами. Носите их с пальто с рукавами три четверти или с трикотажем – так они будут максимально видны и добавят вашему образу завершенности.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился подборкой самых трендовых моделей джинс на осень.