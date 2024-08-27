Самые трендовые джинсы на осень 2024: скоро эти модели будут носить все в твоем городе

Тренды на осень 2024 уверенно возвращают нас в эпоху 90-х и 00-х. Те самые джинсы, которые когда-то были на пике популярности, снова заявляют о себе. Мода циклична, и, как ни крути, каждый раз нас возвращает к старому, но с новым прочтением. Осень этого года предлагает нам попробовать самые знаковые модели, которые точно будут актуальны. Готовы обновить свой гардероб и примерить на себя что-то из прошлого, но с современным подходом? Давайте посмотрим на джинсы, которые скоро будут на каждой модной улице.

Скинни





Да, скинни снова на арене! Сколько раз мы хоронили эти узкие джинсы и клялись, что больше никогда их не наденем? Но вот они, в полной боевой готовности. Скинни вернулись не просто так, а чтобы снова подчеркнуть каждую вашу изгибистую линию. С чем носить? Лучше всего с оверсайз-свитерами или удлиненными пиджаками, которые создадут баланс и добавят образу немного расслабленности. И не забудьте о высоких ботинках – они дополнят образ и сделают ноги бесконечно длинными.

Джинсы с низкой посадкой





Признайтесь, вы надеялись, что эти «опустившиеся» джинсы никогда не вернутся. Но мода капризна, и джинсы с низкой посадкой снова в строю. Вспомните Бритни Спирс и её знаменитые выступления начала нулевых – да, именно такие джинсы сейчас на пике популярности. Но не пугайтесь: стилизовать их можно весьма современно. Носите их с укороченными топами или свитерами, а сверху набросьте кожаную куртку – и вот вы уже в тренде!

Бэгги-джинсы





Если вам по душе комфорт и немного ретро-вайба, то бэгги-джинсы – ваш выбор. Они остаются в тренде и продолжают радовать своим объемом и свободой. Особенно актуальны модели с завышенной талией, которые идеально сочетаются с короткими топами или рубашками. В холодную осеннюю погоду добавьте к этому миксу массивные кроссовки и утепленный пуховик – и вы готовы покорять улицы!

Клеш





Многие из нас не верили, что клеш вернется, но вот он, на пике популярности. Вдохновленные стилем 70-х, клеши вновь завоевывают подиумы и наши сердца. Эти джинсы чудесно удлиняют ноги и создают эффектный силуэт. Носите их с высокими сапогами на каблуке и приталенными пиджаками или пальто, чтобы добавить немного ретро-шика вашему образу.

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