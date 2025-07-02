Инструкция к оригинальности, или как дать вторую жизнь старым вещам своими руками

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Делаем альтернативу нашумевшему Лабубу и дизайнерское ноу-хау подручными способами.

Не все знают, что на первый взгляд устаревшие вещи можно преобразить во что-то современное и придать им трендовый вид. Представляем ТОП легких способов, как трансформировать базовую вещь так, чтобы она стала новинкой в вашем гардеробе.

Металлический акцент

Настало время вспомнить школьные уроки кройки и шитья и обзавестись самой разнообразной фурнитурой для украшения одежды. Пригодится все металлическое и то, что легко можно закрепить на ткани в домашних условиях. Клепки, молнии, пуговицы, а самое трендовое украшение – булавки. Ими можно выложить узор на базовой футболке, и получится стильный элемент гардероба в стиле гранж, или застегнуть элегантный жакет, что добавит акцент лаконичному образу.

Фото: архив бренда Miss Chic/ misschic.ru

Платок в неожиданной роли

Наверняка, у каждого в шкафу завалялось немало ненужных платков и косынок, для которых невозможно найти современное применение. Но мы знаем, как решить эту проблему: из обычного платка можно получить стильный топ! Техника крайне проста: возьмите платок, сложите его пополам и завяжите узел на спине. Также можно поэкспериментировать и обернуть края платка вокруг шеи, тем самым получится топ-халтер. Вариантов фасонов такого топа множество – остается лишь включить свою креативность.

Фото: архив бренда Max Mara, Intimissimi/ www.bosco.ru, www.intimissimi.com

Свой Лабубу

Не только Лабубу единым, – так хочется сказать современным модникам, которые уже вовсю вешают этого маленького монстра с заостренными зубками гонконгского происхождения на свои сумки. На самом деле, модный обвес можно создать из самых обычных предметов, имеющихся у всех под рукой: металлические ключи, цепочки, брелки. А альтернативой нашумевшему Лабубу станет любая плюшевая игрушка небольших размеров.Фото: архив бренда Balenciaga/ www.balenciaga.com

Способов кастомизации вещей великое множество. Из совершенно базовой одежды можно получить необычный элемент гардероба, который будет выделяться своей оригинальностью. Нужно лишь дать волю фантазии и творить.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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