Инструкция к оригинальности, или как дать вторую жизнь старым вещам своими руками

Не все знают, что на первый взгляд устаревшие вещи можно преобразить во что-то современное и придать им трендовый вид. Представляем ТОП легких способов, как трансформировать базовую вещь так, чтобы она стала новинкой в вашем гардеробе.

Металлический акцент

Настало время вспомнить школьные уроки кройки и шитья и обзавестись самой разнообразной фурнитурой для украшения одежды. Пригодится все металлическое и то, что легко можно закрепить на ткани в домашних условиях. Клепки, молнии, пуговицы, а самое трендовое украшение – булавки. Ими можно выложить узор на базовой футболке, и получится стильный элемент гардероба в стиле гранж, или застегнуть элегантный жакет, что добавит акцент лаконичному образу.





Платок в неожиданной роли

Наверняка, у каждого в шкафу завалялось немало ненужных платков и косынок, для которых невозможно найти современное применение. Но мы знаем, как решить эту проблему: из обычного платка можно получить стильный топ! Техника крайне проста: возьмите платок, сложите его пополам и завяжите узел на спине. Также можно поэкспериментировать и обернуть края платка вокруг шеи, тем самым получится топ-халтер. Вариантов фасонов такого топа множество – остается лишь включить свою креативность.





Свой Лабубу

Не только Лабубу единым, – так хочется сказать современным модникам, которые уже вовсю вешают этого маленького монстра с заостренными зубками гонконгского происхождения на свои сумки. На самом деле, модный обвес можно создать из самых обычных предметов, имеющихся у всех под рукой: металлические ключи, цепочки, брелки. А альтернативой нашумевшему Лабубу станет любая плюшевая игрушка небольших размеров.

Способов кастомизации вещей великое множество. Из совершенно базовой одежды можно получить необычный элемент гардероба, который будет выделяться своей оригинальностью. Нужно лишь дать волю фантазии и творить.