Чебубу, Лабубу и фианиты: бюджетные альтернативы дорогим украшениям

Хотите выглядеть на миллион, но ваш кошелек категорически против? Когда цена колется, а заветное украшение хочется приобрести, наступает время включать фантазию в поисках бюджетных альтернатив. Чтобы облегчить это занятие, читайте наш новый материал, в котором мы расскажем, где купить бюджетную версию дорогих украшений не хуже оригинала (а может и лучше).

Битва Чебубу и Лабубу

Нашумевшие монстрики Лабубу, которые так полюбились девушкам за возможность использовать их в качестве аксессуаров для сумки, пугают не только устрашающей внешностью, но и своей ценой. Ценник начинается от 8 тысяч рублей, а достигает отметку в 20 тысяч, а то и больше. На помощь страждущим даже пришел Мосфильм с идеей создать своего Чебубу (близкий родственник Чебурашки). Но пока отечественной версии Лабубу у нас нет, придется искать другую альтернативу милому (или не очень) аксессуару.





Бренд Monogram имеет целую коллекцию разнообразных брелков и фигурок, которые можно использовать в качестве украшений. Самыми популярными стали цветные резиновые уточки со специальным шнурком, благодаря которому игрушку можно легко прикрепить к сумке или чемодану. Более устрашающий вариант у того же бренда – брелок в форме скелета и по совместительству персонажа мультфильма режиссера Тима Бертона. Как для нас, так это идеальная альтернатива Лабубу по приятной цене: стоимость за любой аксессуар меньше 1 тысячи рублей.





Бриллианты за 100 рублей

Что, если мы скажем, что бриллианты могут стоить по цене поездки на метро? Фианит – это искусственно выращенный кристалл, внешне очень напоминающий бриллиант. Невооруженным взглядом сложно отличить кристалл искусственного происхождения от натурального благодаря его сиянию. Фианит имеет свойство преломлять свет, за счет чего он переливается множеством бликов. А еще такой камень стоит на оптовом рынке 100 рублей за единицу. Цепочку с мерцающим кристаллом можно приобрести за пару тысяч рублей, вместо нескольких сотен тысяч за такое же украшение с бриллиантом. Советуем присмотреться к российскому бренду Puntus, который выпускает аксессуары с фианитами, ничем не уступающие люксовым от Dior и Hermes.





Раз за разом жизнь доказывает, что выглядеть дорого – это не всегда про деньги. Сейчас смотреться стильно можно без особых финансовых вложений, а дорогим изделиям всегда можно найти достойную альтернативу.