Гоша Рубчинский возвращается: история бренда, покорившая Запад

Гоша Рубчинский – звезда андерграундной моды и экс-креативный директор бренда Yeezy Канье Уэста. Дизайнер сумел сделать то, что до него делали лишь единицы: он вывел российскую моду на международный уровень. Одежду его бренда носили все: от Кайли Дженнер до ASAP Rocky.

Гоша Рубчинский родился в спальном районе Москвы в 90-е. Без специального швейного образования, закончив художественную школу, он на протяжении четырех лет создавал свою первую коллекцию. В 2008 году на футбольном стадионе в Москве, Сокольниках, прошла презентация "Империи Зла" – первой коллекции Гоши.





Вторая по счету коллекция была представлена через год в полузаброшенной церкви в центре Москвы. Посмотреть коллекцию пришла вся светская богема андерграундной моды. Моделями на показе были подростки с татуировками на лице, бритые под ноль, которые, по факту, не являлись моделями вовсе.

Коллекция "Растем и развиваемся" стала поворотной для Гоши: бренд заметили на Западе. Дизайнера пригласили участвовать на Неделе моды в Лондоне в рамках проекта Fashion East. Через некоторое время он познакомился с мужем основательницы бренда Comme des Garcons Рэй Кавакубо и начал с ними сотрудничество.





В 2016-м дизайнер Гоша Рубчинский попал в список 500 самых влиятельных людей в мире моды, а в 2018-м, к всеобщему удивлению, резко завершил деятельность бренда "ГОША РУБЧИНСКИЙ".

Весной 2025-го года дизайнер в очередной раз шокировал модную индустрию заявлением о возвращении своего бренда и триумфально презентовал новую коллекцию на платформе Яндекс.Ultima.





Эстетика 90-х, постсоветской эпохи и спортивной одежды – основные визуальные коды "ГОШИ РУБЧИНСКОГО" – остались неизменными. В новой коллекции представлены худи и толстовки с логотипом бренда, написанным на кириллице. Утилитарные спортивные брюки и футболки, напоминающие городскую "униформу" на каждый день.





В рекламной кампании 2025 приняли участие актеры сериала "Слово пацана", Анна Пересильд и Слава Копейкин, топ-модель Данила Поляков и современные звезды российской поп-культуры.





В пресс-релизе говорится о начале новой главы бренда "ГОША РУБЧИНСКИЙ". По заверениям основателей, в скором времени нас ждут презентации новых коллекций международного уровня, культурные события, организованные брендом и "обновленное видение" мира моды.