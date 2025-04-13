Где купить недорогую сумку: топ бюджетных российских брендов

Отечественные бренды делают акцент на качестве продукции, производя ек в небольших мастерских или цехах, что обеспечивает тщательный контроль процесса. Цены при этом более лояльные по сравнению с аналогичными товарами из Китая массового сегмента. Редакция Клео.ру составила топ лучших брендов сумок российского производства, доступных по самым бюджетным ценам – до 10 тысяч рублей. Если вы хотите узнать, где купить недорогую сумку, то этот список станет для вас отличным ориентиром.

Nasspen

Бренд, создающий не сумки, а настроение. Nasspen ставит своей основной задачей создание уникальных вещей под наше уникальное самоощущение себя и наше настроение. Российский бренд тщательно продумывает крой и посадку, подбирая идеальную форму, чтобы сумки были комфортными в носке. Nasspen используют итальянские стоковые ткани и запускают свой собственный швейный цех в Санкт-Петербурге.





Ribbonbon bags

Бренд сумок, связанных из атласных лент, был основан в 2019 году дизайнером Анастасией Жилиной. По ее словам, каждая сумка проходит тщательную проверку на прочность лично ей и ее мамой. Сумки шьются вручную, на каждое изделие уходит в среднем до 3-х часов кропотливой работы. Коллекция бренда заполнена сумками совершенно разных форм: есть и авоськи, и женственные сумки-багет. Но объединяют все сумки единый концепт – они все созданы исключительно из атласных лент.





NOBROW INC

ДНК-бренда отражает маркетинговую концепцию, известную как "nobrow", когда высокая культура сочетается с массовой. Визитной карточкой бренда стала атласная Knot Bag по мотивам японских традиционных сумок "Омияги". Сумка закрывается посредством завязывания обоих узлов, в результате чего образуется крепкий узел.





Nodo

Сумки для города с налетом аутдор-эстетики. Марка выпускает практичные и удобные изделия в рамках концепции повседневной красоты. Дизайн сумок выполнен в скандинавском стиле, отличается минималистичной формой и разнообразием текстур. Если вы ищете, где купить недорогую сумку, то эта марка предлагает стильные и качественные варианты по доступным ценам.



