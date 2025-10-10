Меховые аксессуары — главный тренд зимы 2026

Тренд на меховые изделия уверенно обосновался в современной моде и, кажется, не собирается ее покидать. В этом сезоне особенно актуальны аксессуары из меха – шарфы, панамы и ушанки. Рассказываем, какие варианты наиболее популярны, и делимся стайлинг-трюками, которые мы подсмотрели у западных модниц.

Меховой шарф

Самым популярным и новаторским в этом году стал меховой шарф. Если в прошлые сезоны упор был на шерстяные и кашемировые изделия, то этой зимой мы увидим совершенно новый продукт – шарфы, целиком выполненные из меха. Особой популярностью пользуются изделия из эко-меха. Их можно отыскать у брендов в разной цветовой палитре: от монохромных коричневых оттенков до экстравагантных леопардовых. Стилизовать такой шарф можно по-разному: повседневно обернуть вокруг шеи или вдохновиться стилистическим лайфхаком фэшн-блогеров – накинуть меховое изделие на одно плечо в духе голливудских звезд 60-х.





Пушистые ушанки и панамы

Мы привыкли считать, что панама – это исключительно летний головной убор. А вот и нет. Любители панам, ликуйте – теперь их можно носить круглый год, даже зимой. Панамы из искусственного меха однозначно стали маст-хэвом зимы. Бренды предлагают самые необычные варианты, выделяющиеся своим ярким цветом или обширной меховой отделкой. Другой трендовой альтернативой стали ушанки из объемного меха, с помощью которых можно оживить повседневный образ. Яркая ушанка станет отличным дополнением монохромного наряда, создав баланс между классическим и незатейливым стилем.





Меховые аксессуары стали главным трендом сезона осень-зима 2025 года. Наиболее актуальными стали изделия из эко-меха, которые обладают большим многообразием цветовой палитры. Такие аксессуары не только согреют в холодную погоду, но и станут стильным дополнением вашего образа.