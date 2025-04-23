Loud luxury вместо "тихой роскоши": что будем носить этим летом

Последние пару лет нам напоминали чем "тише", тем "дороже" – приглушенные цвета, вещи без логотипов, минимум украшений. Все выглядело дорого, но максимально скромно. Этим летом все меняется. На смену тихой роскоши пришел loud luxury – стиль, который говорит за себя.

Логотипы на показ





Если раньше вещи с логотипами прятали под верхней одеждой, то теперь их носят как главный акцент образа. Яркий принт бренда на футболке, массивная пряжка на поясе, очки с лого, которое видно с другого конца улицы – все это больше не моветон, а модный манифест. Минимум усилий – максимум узнаваемости.

Яркие цвета





Никакого "спокойного" бежа. В моде снова энергия – ярко-синий, лаймовый, малиновый, апельсиновый. Летом все должно быть сочным. Хочешь миксовать несколько цветов – отлично. Колор-блокинг снова с нами, и он точно не про скромность.

Принты



Горох, цветы, полоски, абстракция – все сразу, и лучше в одном аутфите. Не бойся сочетать то, что раньше казалось "чересчур". Теперь это называется "стильно". Если не хочется перебора – выбери один активный элемент и сделай его главным.



Тренды нулевых





Мини, низкая посадка, крупные ремни, рваный деним, блестящие детали – все, что носили в начале 2000-х, снова актуально. Loud luxury любит ностальгию, но переосмысляет ее по-новому. Берем знакомые приемы и сочетаем с современными формами и тканями.

Массивные украшения



Забудь про минимализм. Теперь серьги – крупные, кольца – массивные, подвески – в несколько слоев. Можно все и сразу. Украшения снова играют важную роль, а не просто дополняют образ.



Много деталей



Цветы на платьях, оборки, широкие подолы, несколько сумок за раз, асимметрия, необычные аксессуары – все это добавляет индивидуальности. Loud luxury не про "правильно", а про "по-своему". Так что выражай себя и не спрашивай, "не слишком ли это".

