Дело в деталях: 7 трендовых аксессуаров к новогоднему образу

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Аксессуары могут спасти образ, если вам он кажется недостаточно праздничным.

Новогодняя ночь – тот самый момент, когда можно позволить себе немного (или даже много) блеска. И, поверьте, дело вовсе не в новом платье. Иногда достаточно правильных аксессуаров, чтобы превратить самый базовый образ в нечто волшебное. Женский журнал "Клео.ру" подобрал детали, которые сделают ваш аутфит ярче новогодних гирлянд.

Брошь на туфли

Фото: lovelybride.ruНе успели купить новую пару к новогодней вечеринке? Не беда! Добавьте винтажную или современную брошь, и ваши любимые лодочки засияют по-новому. Такой штрих делает даже самую строгую пару туфель частью праздничного наряда. Продаются сейчас такие броши почти в каждом магазине. Они закрепляются на туфлях с помощью безопасного крепления, которое не испортит кожу обуви.

Вечерний кейп

Фото: abituworld.com
Вечерний кейп – элегантная альтернатива шарфу или пальто. Легкий, с расшитыми пайетками или бархатный, он сразу придает образу утонченность. Идеально смотрится с открытыми платьями, добавляя немного загадочности.

Перчатки в пайетках

Фото: ostin.com
Вспомните фильмы старого Голливуда – длинные перчатки всегда придавали образу шика. Теперь они вернулись, но с современным акцентом: блестящие пайетки, люрекс или даже прозрачная ткань. Наденьте их с платьем без рукавов или жакетом с коротким рукавом, и весь фокус будет на ваших руках.

Сияющая тика

Фото: muusbrand.com
Украшения для головы в восточном стиле завоевывают свои позиции. Тика – тонкая цепочка с декоративным элементом, которая лежит на лбу, станет вашим секретным оружием для создания незабываемого образа. Выберите вариант с кристаллами или жемчугом, чтобы добавить драматичности вашему макияжу. Это выглядит очень женственно, кроме того, мало вероятно, что кто-то еще на вечеринке решит украсить свой аутфит тикой.

Акцентные серьги

Фото: zarina.ru
Крупные серьги всегда спасают, если времени на детальное продумывание образа почти нет. Они настолько мощный акцент, что все остальное можно оставить минималистичным. Геометрические формы, яркие камни или даже что-то с легкой эксцентричностью – идеально для новогоднего вечера.

Рукава-буфы

Фото: tandbride.ru

Если хотите добавить немного театральности в образ, попробуйте съемные рукава-буфы. Они легко крепятся на платья или топы, делая из обычной одежды настоящий вечерний шедевр. Бархатные, прозрачные или с вышивкой – выберите под настроение.

Вуаль на голову

Фото: tatyanakochnova.com

Вуаль – это не только дань ретро-стилю, но и невероятно трендовый в этом и следующем году аксессуар. Миниатюрная сеточка с вышивкой или кристаллами добавляет таинственности и утонченности. Вуаль легко впишется в образ как с платьем, так и с костюмом.

Ранее мы рассказывали, в чем встретить Новый год девушке с нестандартной фигурой.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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