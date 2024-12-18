Дело в деталях: 7 трендовых аксессуаров к новогоднему образу

Новогодняя ночь – тот самый момент, когда можно позволить себе немного (или даже много) блеска. И, поверьте, дело вовсе не в новом платье. Иногда достаточно правильных аксессуаров, чтобы превратить самый базовый образ в нечто волшебное. Женский журнал "Клео.ру" подобрал детали, которые сделают ваш аутфит ярче новогодних гирлянд.

Брошь на туфли

Не успели купить новую пару к новогодней вечеринке? Не беда! Добавьте винтажную или современную брошь, и ваши любимые лодочки засияют по-новому. Такой штрих делает даже самую строгую пару туфель частью праздничного наряда. Продаются сейчас такие броши почти в каждом магазине. Они закрепляются на туфлях с помощью безопасного крепления, которое не испортит кожу обуви.



Вечерний кейп



Вечерний кейп – элегантная альтернатива шарфу или пальто. Легкий, с расшитыми пайетками или бархатный, он сразу придает образу утонченность. Идеально смотрится с открытыми платьями, добавляя немного загадочности.



Перчатки в пайетках



Вспомните фильмы старого Голливуда – длинные перчатки всегда придавали образу шика. Теперь они вернулись, но с современным акцентом: блестящие пайетки, люрекс или даже прозрачная ткань. Наденьте их с платьем без рукавов или жакетом с коротким рукавом, и весь фокус будет на ваших руках.



Сияющая тика



Украшения для головы в восточном стиле завоевывают свои позиции. Тика – тонкая цепочка с декоративным элементом, которая лежит на лбу, станет вашим секретным оружием для создания незабываемого образа. Выберите вариант с кристаллами или жемчугом, чтобы добавить драматичности вашему макияжу. Это выглядит очень женственно, кроме того, мало вероятно, что кто-то еще на вечеринке решит украсить свой аутфит тикой.



Акцентные серьги



Крупные серьги всегда спасают, если времени на детальное продумывание образа почти нет. Они настолько мощный акцент, что все остальное можно оставить минималистичным. Геометрические формы, яркие камни или даже что-то с легкой эксцентричностью – идеально для новогоднего вечера.



Рукава-буфы





Если хотите добавить немного театральности в образ, попробуйте съемные рукава-буфы. Они легко крепятся на платья или топы, делая из обычной одежды настоящий вечерний шедевр. Бархатные, прозрачные или с вышивкой – выберите под настроение.

Вуаль на голову





Вуаль – это не только дань ретро-стилю, но и невероятно трендовый в этом и следующем году аксессуар. Миниатюрная сеточка с вышивкой или кристаллами добавляет таинственности и утонченности. Вуаль легко впишется в образ как с платьем, так и с костюмом.

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